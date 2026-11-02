Khách sạn Thái Lan đồng loạt đóng cửa

Du khách quốc tế chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok, Thái Lan, năm 2024.

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (KResearch) cho biết trong 9 tháng qua, có 148 doanh nghiệp khách sạn và lưu trú Thái Lan đăng ký ngừng hoạt động, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, khoảng 51% đơn vị kinh doanh trong ngành báo lỗ. Nhóm doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 54% ghi nhận thua lỗ; 42% doanh nghiệp trong nhóm này lỗ liên tiếp 3 năm (2023-2025). Tính chung toàn ngành, tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ trong suốt giai đoạn này là 38%.

Thái Lan hiện có khoảng 15.000 doanh nghiệp khách sạn và lưu trú, trong đó hơn 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho khoảng 430.000 lao động. Quy mô thị trường tương đương 5,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tính theo giá hiện hành, KResearch cho biết.

Dù doanh thu tăng nhờ hoạt động hội họp, hội nghị quốc tế và nhu cầu du lịch nội địa, quá trình phục hồi giữa các địa phương và nhóm doanh nghiệp vẫn không đồng đều. Công suất phòng bình quân cả nước trong 9 tháng qua chỉ tăng 0,18% so với cùng kỳ, trong khi 19 tỉnh ghi nhận mức giảm.

Du khách quốc tế mặc trang phục truyền thống Thái Lan tham quan chùa Wat Arun tại Bangkok năm 2023.

KResearch dự báo Thái Lan đón khoảng 31,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, giảm 4% so với năm trước và tương đương khoảng 79% mức năm 2019, trước đại dịch Covid-19. Quá trình phục hồi chậm do cạnh tranh giữa các điểm đến, kinh tế suy yếu tại những thị trường gửi khách, lo ngại về an toàn và căng thẳng địa chính trị.

Thị hiếu du lịch thay đổi cũng tác động đến nhu cầu lưu trú. Du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe; các chuyến đi một mình, du lịch tự túc dần phổ biến hơn so với tour theo đoàn truyền thống.

Trong khi đó, nguồn cung cơ sở lưu trú tăng nhanh hơn lượng khách nghỉ qua đêm. Nhiều cơ sở mới gia nhập thị trường ở các phân khúc giá khác nhau, tập trung tại những điểm đến lớn như Bangkok, Phuket, Surat Thani và Chiang Mai.

KResearch ước tính số lượt khách lưu trú qua đêm bình quân trên mỗi phòng giảm từ 249 lượt năm 2019 xuống còn 228 lượt năm 2026. Cạnh tranh gia tăng khiến một số cơ sở phải giảm giá để thu hút khách.

Du khách tấp nập tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan, năm 2025.

Chi phí vận hành cũng là rủi ro lớn đối với doanh nghiệp. Tùy mô hình kinh doanh, chi phí biến đổi chiếm khoảng 40-45% tổng chi phí và có thể tăng theo giá năng lượng, tiền điện, vận tải, thực phẩm, vật tư khách sạn và phí trả cho các đại lý du lịch trực tuyến (OTA).

Với những khách sạn có chi phí cố định cao và thanh khoản hạn chế, công suất phòng giảm trong khi chi phí tăng có thể tiếp tục bào mòn lợi nhuận, đẩy doanh nghiệp đến nguy cơ đóng cửa hoặc phải bán lại.

KResearch khuyến nghị doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường khách và nguồn thu, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá. Các hướng đi được đề xuất gồm tập trung vào khách nội địa, phát triển không gian làm việc chung, quán cà phê, dịch vụ hội họp và gói lưu trú dài ngày. Doanh nghiệp cũng nên ứng dụng công nghệ, sử dụng năng lượng tái tạo và nguyên vật liệu địa phương để kiểm soát chi phí, tăng khả năng thích ứng.

Với các dự án khách sạn mới, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ nguồn cung phòng tại địa phương, cơ cấu nhóm khách mục tiêu và các yếu tố phát triển bền vững trước khi triển khai, theo trung tâm nghiên cứu.

Đan Châu