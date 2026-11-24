Người dân tạo dáng chụp ảnh từ một cây cầu vượt gần khách sạn Langham trước thềm các cuộc họp APEC tại Thâm Quyến tuần trước. Ảnh: Reuters.

Khách sạn The Langham ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đang thu hút đông đảo du khách sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn làm nơi lưu trú trong thời gian dự hội nghị APEC. Nhiều người tò mò về khách sạn 5 sao có giá phòng thấp hơn đáng kể so với các cơ sở cao cấp khác trong thành phố, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu phục vụ đoàn tùy tùng hơn 200 người của nhà lãnh đạo Mỹ.

Khách sạn ông Trump chọn trở thành điểm check-in mới tại Thâm Quyến

Một khách sạn ở khu vực trung tâm Thâm Quyến đã trở thành điểm nóng du lịch mới nhất của thành phố trong những ngày gần đây, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn nơi đây làm địa điểm lưu trú trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Kể từ khi hội nghị kết thúc vào tuần trước, lượng khách đổ về The Langham ngày càng đông. Nhiều người muốn tận mắt khám phá lý do nhà lãnh đạo Mỹ lựa chọn một khách sạn thuộc chuỗi thương hiệu không phải của Mỹ, với mức giá thấp hơn các khu nghỉ dưỡng 5 sao khác ở khu vực lân cận.

Những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội RedNote cho thấy đông đảo người tham quan chen chân tại các khu vực tiện ích của The Langham vào cuối tuần. Một số người dùng thậm chí tuyên bố đã đặt phòng tại các căn suite tổng thống của khách sạn.

Nhiều ý kiến khen ngợi ê-kíp của ông Trump vì lựa chọn tiết kiệm, bởi giá phòng tại The Langham – khai trương năm 2012 – thấp hơn đáng kể so với các khách sạn mới hơn trong khu vực, bao gồm những cơ sở thuộc các chuỗi khách sạn Mỹ như Marriott, Hilton và Hyatt.

Theo các nền tảng đặt phòng lớn, vào cuối tháng 11, giá một phòng tiêu chuẩn tại The Langham chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ (150 USD) mỗi đêm. Trong khi đó, mức giá tại Park Hyatt Shenzhen lên tới 2.800 nhân dân tệ.

Căn suite tổng thống tại The Langham, nơi ông Trump có thể đã lưu trú, có giá khoảng 30.000 nhân dân tệ mỗi đêm, so với 100.000 nhân dân tệ tại Park Hyatt.

Đoàn tùy tùng hơn 200 người là yếu tố quyết định

Tuy nhiên, theo một chuyên gia tư vấn ngành khách sạn, The Langham có thể đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chí quan trọng trong chuyến công du của ông Trump.

“Khi lên kế hoạch cho các chuyến đi của quan chức cấp cao và tổng thống, an ninh, hỗ trợ hậu cần và số lượng phòng thường được ưu tiên hơn sự xa hoa”, Zhang Haoxi, chuyên gia phân tích thị trường tại TravelZone, công ty tư vấn khách sạn và lưu trú có trụ sở ở Bắc Kinh, nhận định.

Trong một bài viết đăng hôm thứ Bảy, ông cho biết các hồ sơ mua sắm công khai liên quan đến những chuyến công du của tổng thống Mỹ cho thấy một số yếu tố thường được cân nhắc, gồm năng lực phục vụ các đoàn khách VIP đông người, khoảng cách tới địa điểm tổ chức sự kiện và cơ sở hạ tầng hỗ trợ triển khai các biện pháp an ninh cấp cao.

“Khi đã đáp ứng được yêu cầu an ninh, mục tiêu quan trọng tiếp theo là bố trí chỗ ở cho một đoàn tùy tùng rất đông. Nơi tổng thống lưu trú chỉ là một phần trong tổng thể các tính toán thực tế”, Zhang nói trong một phản hồi riêng với SCMP.

Ông cho biết đoàn tùy tùng của ông Trump cần hơn 200 phòng trong thời gian ở Thâm Quyến.

“Hầu hết khách sạn mới hơn tại Thâm Quyến không có đủ số phòng, nhưng The Langham thì có, thậm chí còn có một lượng phòng dự phòng đáng kể để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, bao gồm cả các cuộc họp và hoạt động chức năng khác”, ông nói thêm.

Theo trang web của khách sạn, The Langham Shenzhen có tổng cộng 352 phòng. Cơ sở này được quản lý bởi Langham Hotels International, thương hiệu có nguồn gốc từ Anh và đặt trụ sở tại Hong Kong. Khách sạn do tập đoàn tư nhân địa phương Shenzhen Donghai Group xây dựng và sở hữu.

Trong thời gian lưu trú tại đây, ông Trump đã gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney, theo các thông cáo báo chí của Nhà Trắng.

Khách sạn Conrad Shenzhen cũng đang thu hút đông đảo du khách sau khi đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh APEC. Ảnh: SCMP.

Khách sạn ông Putin lưu trú và địa điểm tổ chức APEC cũng hút khách

The Langham không phải khách sạn duy nhất tại Thâm Quyến được hưởng lợi từ sức hút của hội nghị APEC. Conrad, một khách sạn thuộc chuỗi cao cấp do Hilton sở hữu, cũng đang thu hút khách tham quan sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú tại đây trong thời gian diễn ra các cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Trên khắp thành phố, đông đảo người dân và du khách cũng tìm đến Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến (Shenzhen International Communication Centre), địa điểm chính tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo và tiệc chiêu đãi.

Khách sạn bên trong trung tâm, do chuỗi khách sạn Anh InterContinental quản lý, đang tìm cách tận dụng sức nóng sau APEC khi chuẩn bị mở dịch vụ đặt phòng cho công chúng.

Truyền thông địa phương dẫn lời ban quản lý khách sạn dự báo cơ sở này sẽ kín phòng từ nay đến cuối năm. “Nhiều người tò mò muốn đến tham quan địa điểm tổ chức APEC và trải nghiệm thực đơn được phục vụ tại sự kiện”, đại diện khách sạn cho biết.

Thâm Quyến vốn kỳ vọng hội nghị APEC sẽ tạo ra một đợt bùng nổ du lịch và kinh doanh cho các doanh nghiệp địa phương. Thành phố muốn tiếp tục duy trì sự chú ý của truyền thông quốc tế và du khách sau khi sự kiện kết thúc.

Khi Thâm Quyến bắt đầu dỡ bỏ các rào chắn giao thông và thu hẹp những biện pháp an ninh được triển khai trong thời gian diễn ra hội nghị, truyền thông chính thức Trung Quốc cũng kêu gọi thành phố xây dựng những chiến lược mới để thúc đẩy du lịch.

“APEC đã giúp thế giới nhìn thấy Thâm Quyến và Quảng Đông. Câu hỏi tiếp theo là liệu thế giới có còn muốn quay trở lại và lưu trú tại đây sau khi sự kiện kết thúc hay không”, một bài xã luận đăng trên Yangcheng Evening News, cơ quan truyền thông chính thức của tỉnh Quảng Đông, nơi Thâm Quyến tọa lạc, viết.

Bài xã luận cho rằng thành phố cần duy trì sự chú ý và lượng khách mà APEC mang lại trong thời gian lâu nhất có thể. Việc tận dụng sự tò mò của công chúng, mở cửa một số địa điểm và khách sạn phục vụ hội nghị để đón khách tham quan, đồng thời quảng bá những cơ sở này, có thể trở thành một phần trong chiến lược đó.

Theo SCMP