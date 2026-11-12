Khách sạn ở Đà Lạt bốc cháy, người đàn ông mắc kẹt trên tầng 5

Khách sạn trên đường Bà Triệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, bốc cháy. Video: Thái Hà

Tối 12/11, một phòng bên trong khách sạn trên đường Bà Triệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này, khách sạn có nhiều người đang lưu trú. Phát hiện hỏa hoạn, những người bên trong tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Khói đen nhanh chóng bốc lên, nhiều khách tìm đường thoát ra ngoài. Một người đàn ông chạy ra ban công tầng 5, kêu cứu.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, dập lửa. Ảnh: Thái Hà

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ sơ tán người dân và phối hợp chữa cháy.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng sử dụng xe thang tiếp cận tầng 5, đưa người đàn ông mắc kẹt trên ban công xuống đất an toàn.

Đám cháy sau đó được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.