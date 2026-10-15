Khách sạn nổi tiếng 119 năm tuổi tại New York đóng cửa trùng tu

Khách sạn Plaza 119 năm tuổi tại New York. Ảnh: Wikimedia Commons

Đơn vị điều hành khách sạn là Công ty Fairmont Hotels & Resorts đã chính thức công bố kế hoạch vào ngày 14/10. Khai trương từ năm 1907 tại góc đường Central Park South và Fifth Avenue, khách sạn đại diện cho phong cách sang trọng đặc trưng của thành phố New York, Mỹ.

Công trình mang phong cách Phục Hưng Pháp kết hợp nét đặc trưng New York do Kiến trúc sư Henry Janeway Hardenbergh thiết kế - người cũng thiết kế tòa nhà Dakota ở Central Park West.

Năm 1982, nhà phê bình kiến trúc Paul Goldberger từng đánh giá Plaza là khách sạn duy nhất thuộc về di sản kiến trúc cốt lõi của thành phố New York, tương tự như Nhà ga Grand Central Terminal hay Thư viện Công cộng New York.

Trong lịch sử, công trình từng trải qua nhiều đời chủ sở hữu, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump - người từng đưa khách sạn vào thủ tục phá sản trong những năm 1990. Sau đợt chuyển đổi một phần sang căn hộ cao cấp vào đầu những năm 2000, hiện khách sạn sở hữu 282 phòng dịch vụ và 181 căn hộ chung cư.

Công ty Fairmont Hotels & Resorts chưa công bố chi tiết kinh phí cũng như các hạng mục thi công cụ thể, nhưng khẳng định dự án phản ánh độ phức tạp trong công tác bảo tồn một công trình có ý nghĩa lịch sử và kiến trúc quan trọng. Các khu vực dịch vụ như nhà hàng Palm Court và phòng tổ chức sự kiện cũng sẽ tạm ngừng hoạt động từ tháng 1.

Đánh giá về dự án, Giáo sư Andrew Dolkart ngành bảo tồn lịch sử của Đại học Columbia bày tỏ sự bất ngờ do mặt tiền tòa nhà từng được làm lại trong đợt chuyển đổi căn hộ trước đây. Tuy nhiên, ông cho rằng việc đóng cửa toàn bộ là hợp lý nhằm tránh ảnh hưởng tiếng ồn đến khách hàng chấp nhận trả mức giá đắt đỏ.

Về phía người lao động, Đại diện Công đoàn Ngành Khách sạn và Trò chơi đại diện cho 378 nhân viên làm việc tại Plaza cho biết toàn bộ công nhân sẽ được bảo đảm quyền trở lại làm việc với mức lương giữ nguyên khi khách sạn mở cửa trở lại, đồng thời công đoàn sẽ hỗ trợ tìm kiếm việc làm tạm thời cho họ trong thời gian gián đoạn.

Khách sạn từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng như Nhà văn F. Scott Fitzgerald, Nhà văn Truman Capote hay Ban nhạc The Beatles. Đặc biệt, Khách sạn Plaza tại New York là bối cảnh chính vô cùng nổi tiếng trong bộ phim kinh điển "Ở nhà một mình 2: Lạc lối ở New York" (Home Alone 2: Lost in New York) ra mắt năm 1992. Hiện nay, phòng Eloise đặc biệt có giá hơn 4.000 USD mỗi đêm, phòng giường đôi tiêu chuẩn niêm yết mức 1.421 USD, trong đó căn Grand Penthouse 2 phòng ngủ có giá 36.140 USD mỗi đêm cộng thêm 5.329 USD tiền thuế.