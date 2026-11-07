Khách sạn, nhà hàng cũng chán ngán KOL quay phim, sống ảo

Nhiều người thuê khách sạn để chụp hình, có thể gây ảnh hưởng đến những khách thuê khác. Ảnh: Silverkblack/Pexels.

Tại những điểm du lịch có cảnh quan đẹp, hình ảnh du khách tạo dáng trước điện thoại, thậm chí mang theo đèn hỗ trợ chụp ảnh, ngày càng phổ biến. Trong số đó có những influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) sở hữu lượng người theo dõi lớn, nhưng cũng có không ít người đơn thuần muốn lưu lại những bức ảnh đẹp để đăng Instagram.

Tình trạng chụp ảnh, quay video tràn lan khiến một số khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan bắt đầu áp dụng quy định hạn chế, thậm chí cấm hoạt động này, theo The Guardian.

Tại Antibes (Pháp), Hotel du Cap-Eden-Roc, khách sạn 5 sao nổi tiếng với giới thượng lưu nhờ tầm nhìn hướng ra vùng Côte d'Azur và hồ bơi vô cực, yêu cầu khách phải xin phép trước khi tổ chức chụp ảnh.

Quy định được đưa ra sau khi một số khách đặt bàn ăn trưa nhưng mang theo nhiều túi quần áo, trang sức để thay trang phục và chụp hình. Thay vì dùng bữa, họ biến thời gian lưu trú tại khách sạn thành những buổi chụp ảnh, phục vụ việc đăng tải nội dung lên mạng xã hội.

Cửa hàng nông sản The Hollies ở hạt Cheshire (Anh) cấm chụp ảnh và quay phim trong khung giờ 10-16h. Ảnh: chasephoto/Alamy.

Các địa điểm bình dân hơn cũng không nằm ngoài xu hướng này. The Hollies, cửa hàng nông sản tại hạt Cheshire (Anh), thu hút nhiều nhà sáng tạo nội dung sau khi ngôi sao chương trình Love Island Molly-Mae Hague đăng ảnh tại đây. Cơ sở hiện cấm chụp ảnh, quay phim trong khung giờ 10-16h.

Tại London, Jeremy King, chủ các nhà hàng Simpson's in the Strand và The Park, từng đăng bài trên tờ Evening Standard hồi đầu năm, bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng influencer chiếm dụng không gian nhà hàng để chụp ảnh.

Ở Mỹ, một cửa hàng trên đảo Nantucket, ngoài khơi Cape Cod, bang Massachusetts, từng gây chú ý trên mạng xã hội với tấm biển ghi dòng chữ "Không tiếp influencer".

Thị trấn Pomfret thuộc bang Vermont cũng cấm chụp ảnh trước những tán lá mùa thu. Trong khi đó, chính quyền Fujikawaguchiko (Nhật Bản) dựng màn chắn gần một cửa hàng tiện lợi nhằm ngăn du khách tập trung chụp ảnh núi Phú Sĩ.

Công nhân lắp đặt hàng rào lưới nhằm che khuất tầm nhìn núi Phú Sĩ (Nhật Bản) phía sau một cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Fujikawaguchiko, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Các khách sạn và điểm tham quan cho rằng hoạt động chụp ảnh có thể xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng đến sự thoải mái của những người xung quanh. Vấn đề càng được quan tâm tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nơi khách hàng đề cao sự riêng tư.

"Chúng tôi kinh doanh dịch vụ khách sạn, không phải vận hành studio chụp ảnh. Du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến để tận hưởng bầu không khí, không gian và nét riêng làm nên sự khác biệt của mỗi khách sạn. Chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ những giá trị đó", Anna Fedou, Giám đốc tiếp thị tập đoàn khách sạn Beaumier, nói.

Theo Alex Goat, nhà sáng lập công ty nghiên cứu văn hóa giới trẻ Livity, các quy định này phản ánh xu hướng đề cao trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ tập trung ghi lại khoảnh khắc để chia sẻ trên mạng xã hội. Bà so sánh xu hướng này với việc một số hộp đêm yêu cầu khách dán tem che camera điện thoại nhằm khẳng định đây là không gian dành cho những người đến thưởng thức âm nhạc.

Du khách tạo dáng chụp ảnh núi Phú Sĩ trước cửa hàng tiện lợi nổi tiếng ở thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, làn sóng phản đối influencer cũng có thể bắt nguồn từ định kiến xã hội. Một khách sạn hạng sang áp dụng chính sách hạn chế chụp ảnh có thể phần nào phản ánh thái độ thiếu thiện cảm với nhóm người làm nội dung, thậm chí mang yếu tố phân biệt giới.

Nicole Ocran, influencer sáng lập Creator Union - tổ chức đại diện cho những người hoạt động trong ngành - cũng cho rằng công chúng thường nhìn nhận influencer qua một khuôn mẫu nhất định.

Dù vậy, Ocran thừa nhận người sáng tạo nội dung đôi khi có thể đi quá giới hạn, gây khó chịu cho người khác khi chụp ảnh, quay phim ở nơi công cộng. Bà hy vọng các quy định hạn chế chụp ảnh sẽ góp phần định hình cách sử dụng mạng xã hội cân bằng hơn.

"Không phải không gian nào cũng dành cho công chúng và không phải trải nghiệm nào cũng cần biến thành nội dung trên mạng. Với tư cách một nhà sáng tạo nội dung, tôi nghĩ đây là thông điệp tích cực mà tất cả chúng ta nên nhìn nhận", bà nói.