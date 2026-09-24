Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean: Giữ vững chuẩn mực 'không thuốc lá', nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch

Từ những tuyến ngõ còn tình trạng ô tô đỗ chiếm lòng đường, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, sự kiên trì vận động của các cựu chiến binh đã góp phần tạo nên chuyển biến tại tổ dân phố Xuân Đỗ Thượng, phường Long Biên. Gần dân, gương mẫu và cùng dân thực hiện, những người lính năm xưa tiếp tục đóng góp cho khu dân cư bằng những việc làm thiết thực.