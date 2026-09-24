Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean: Giữ vững chuẩn mực 'không thuốc lá', nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch
Từ ngày 23 đến 26.9, Ban Tổ chức Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” đã tổ chức đợt giám sát tại thành phố Đà Nẵng với 11 khách sạn được xếp hạng trong năm 2025. Sáng ngày 24.9, tại Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean, đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra thực tế việc duy trì các tiêu chí của Chương trình.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/giu-vung-chuan-muc-khong-thuoc-la-nang-tam-chat-luong-dich-vu-du-lich-268408.html