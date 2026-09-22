Khách sạn không thuốc lá sẽ được theo dõi một năm sau xếp hạng

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Khách sạn xanh - không thuốc lá”.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thế Đại

Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc, nhằm lựa chọn những cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong vận hành và duy trì môi trường không thuốc lá.

Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Anh Vũ cho rằng môi trường lưu trú tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá góp phần tạo không gian dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sức khỏe, an toàn và chất lượng sống, đồng thời xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, văn minh của cơ sở lưu trú và điểm đến Việt Nam.

Năm 2025, lần đầu Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” được tổ chức, có 44 khách sạn đáp ứng tiêu chí và được xếp hạng.

Theo ông Vũ, đầu tháng 8 năm nay, Ban tổ chức kiểm tra 10 khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh từng được công nhận năm 2025 và ghi nhận các cơ sở vẫn duy trì các tiêu chí, môi trường không thuốc lá.

“Mục tiêu của chương trình năm nay là lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức vận hành và duy trì môi trường không thuốc lá trong thực tế”, ông Vũ nói.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ tặng hoa Ban Giám khảo chương trình

Khách sạn, nhà hàng vẫn có nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc cao

Theo Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh Trần Thanh Tùng, thuốc lá gây hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá ước khoảng 108.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 1,1% GDP, bao gồm tổn thất về năng suất lao động.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng được phép bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc. Khu vực này phải có phòng và hệ thống thông khí tách biệt, dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo và thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Luật cũng khuyến khích người đứng đầu khách sạn, cơ sở lưu trú thực hiện không hút thuốc hoàn toàn trong nhà.

Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh Trần Thanh Tùng chia sẻ tại sự kiện

Kết quả Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá - PGATS 2024 cho thấy tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, khách sạn, nhà hàng vẫn là những địa điểm có tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc cao hơn so với các địa điểm cấm hút thuốc khác.

Theo ông Tùng, xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc giúp bảo vệ sức khỏe người dân, người lao động và du khách, đồng thời góp phần nâng chất lượng môi trường làm việc và thể hiện trách nhiệm của cơ sở kinh doanh đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo dõi sau khi được công nhận

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là tăng cường theo dõi sau xếp hạng. Các khách sạn được công nhận phải tiếp tục duy trì môi trường không thuốc lá trong ít nhất một năm và thực hiện đầy đủ các tiêu chí đã cam kết.

Chương trình cũng tập trung giới thiệu các mô hình, giải pháp và sáng kiến cụ thể về xây dựng môi trường không thuốc lá tại cơ sở lưu trú, nhằm nhân rộng những cách làm phù hợp trong ngành du lịch.

Ban tổ chức nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30/10. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.