Khách sạn không khói thuốc tại Đà Nẵng: Chuẩn hóa môi trường lưu trú từ góc nhìn thực tiễn

Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Nguyễn Văn Mười phát biểu trong buổi làm việc của Đoàn giám sát. Ảnh: Báo Văn Hóa

Kết quả giám sát thực tế: Khi sự tuân thủ trở thành chuẩn mực

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc duy trì các tiêu chí của Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II, Đoàn công tác phối hợp giữa Báo Văn Hóa và các cơ quan quản lý nhà nước đã tiến hành khảo sát thực tế tại Đà Nẵng, địa phương hiện có 11 khách sạn tiêu biểu đã vinh dự đạt chuẩn trong năm 2025.

Đoàn giám sát của Báo Văn Hóa do Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Mười làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc duy trì các tiêu chí của Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” tại khách sạn Vanda (số 3 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu) và khách sạn Diamond Sea Đà Nẵng (số 232 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, TP. Đà Nẵng). Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Báo Văn Hóa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL), Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng. Hoạt động nằm trong kế hoạch đánh giá việc duy trì các tiêu chí đối với những khách sạn đã được vinh danh, qua đó khuyến khích các cơ sở lưu trú tiếp tục xây dựng và giữ vững môi trường không khói thuốc.

Tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức sẽ giám sát tại 11 khách sạn gồm: Khách sạn Vanda; Khách sạn Diamond Sea; Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean; Khách sạn Biển Vàng; Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Beach Resort and Spa; Khách sạn Mường Thanh Grand; Khách sạn Sanouva Danang; Hội An Historic; Khu du lịch Biển Hội An; Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River; Khách sạn Hadana Boutique Resort Hội An.

Qua công tác kiểm tra trực tiếp tại các khu vực công cộng, phòng lưu trú, không gian nhà hàng và khu vực làm việc của nhân viên, Đoàn giám sát ghi nhận các đơn vị này không chỉ thực hiện tốt việc lắp đặt hệ thống biển báo cấm hút thuốc rõ ràng, dễ thấy, mà còn xây dựng thành công văn hóa ứng xử nội bộ nói không với khói thuốc.

Mặc dù các đơn vị nỗ lực tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và duy trì môi trường du lịch xanh – sạch – văn minh, qua đợt giám sát vẫn nhận diện nhiều điểm nghẽn.

Đó là tình trạng người hút thuốc ngày càng trẻ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và có xu hướng hút lén; áp lực tiếp đón khách quốc tế từ các thị trường có tỷ lệ hút thuốc cao; khó khăn trong phát hiện, xử lý vi phạm do thiếu chứng cứ và bất đồng ngôn ngữ; công tác đào tạo, tập huấn pháp luật còn hạn chế dẫn đến bố trí khu vực cấm hút thuốc chưa đúng quy định và xử lý vi phạm chủ yếu dừng ở nhắc nhở.

Các khách sạn mong muốn được hỗ trợ đào tạo, tập huấn thực hiện quy định liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cập nhật quy chế nội bộ với nhân viên, bổ sung biển cấm đối với thuốc lá điện tử và cung cấp tài liệu truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.

Đồng thời, các cơ quan chức năng như Sở VHTTDL, Sở Y tế cần cập nhật biến động của các loại hình thuốc lá mới để hỗ trợ cơ sở lưu trú có căn cứ xử lý vi phạm.

Dưới góc độ phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa nhấn mạnh: "Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở lưu trú không chỉ nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật, mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của người đứng đầu doanh nghiệp. Một môi trường lưu trú trong lành, không khói thuốc chính là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe thiết thực nhất cho cả du khách và người lao động trước những hiểm họa của khói thuốc lá thụ động".

Các khách sạn tại Đà Nẵng đặt biển cấm sử dụng thuốc lá trong phòng Ảnh Trúc Lam

Hiệu quả kinh tế - xã hội và bài toán tối ưu chi phí rủi ro

Từ góc độ tài chính doanh nghiệp và kiểm toán quản trị, việc kiên quyết thực thi các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá mang lại những giá trị kinh tế dài hạn đáng kể. Khói thuốc lá không chỉ là tác nhân gây hại trực tiếp đến sức khỏe con người, làm gia tăng chi phí y tế và giảm sút năng suất lao động, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, làm hư hại tài sản nội thất, hệ thống thông gió và gia tăng chi phí bảo trì, vệ sinh thiết bị.

Chia sẻ từ thực tế quản lý tại đơn vị, ông Nguyễn Đức Cương, Tổng quản lý Khách sạn Vanda cho biết, việc duy trì nghiêm ngặt các tiêu chuẩn không khói thuốc giúp khách sạn kiểm soát hoàn toàn các rủi ro liên quan đến hỏa hoạn và hao mòn cơ sở vật chất. "Bên cạnh ý nghĩa nhân văn về bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nhân viên, chính sách phòng chống tác hại thuốc lá còn giúp chúng tôi xây dựng hình ảnh thương hiệu văn minh, chuyên nghiệp. Khách du lịch hiện đại, đặc biệt là khách quốc tế, rất khắt khe về vấn đề này và họ sẵn sàng ưu tiên lựa chọn những điểm đến an toàn, trong lành", ông Cương khẳng định.

Đồng quan điểm trên, bà Lại Thị Kim Thoa, đại diện Khách sạn Diamond Sea Đà Nẵng chia sẻ thêm: Công tác truyền thông nội bộ về phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị được lồng ghép vào quy chế thi đua, qua đó từng bước thay đổi hành vi của cả nhân viên lẫn khách hàng một cách khéo léo, tế nhị nhưng kiên quyết. Sự đồng lòng này đã giúp khách sạn tạo dựng được môi trường làm việc an toàn tuyệt đối, giảm thiểu tối đa các khiếu nại liên quan đến khói thuốc.

Đại diện hai khách sạn Vanda và Diamond Sea Đà Nẵng thống nhất với đánh giá của Đoàn giám sát, tiếp thu các kiến nghị và cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các tiêu chí của chương trình. Hai đơn vị cũng cho biết sẵn sàng tiếp tục tham gia Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” trong những năm tiếp theo.

Các khách sạn sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra nội bộ, nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên và khách lưu trú, qua đó duy trì môi trường không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh cơ sở lưu trú văn minh, an toàn, thân thiện với sức khỏe.

Hệ thống biển báo cấm hút thuốc theo quy định được khách sạn bố trí nhiều nơi. Ảnh: Khách sạn Diamond Sea, Đà Nẵng

Lan tỏa diện rộng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Những kết quả khả quan từ 11 khách sạn tiêu biểu tại Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho thấy, công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành du lịch hoàn toàn có thể đạt hiệu quả cao nếu có sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý và sự cam kết trách nhiệm từ phía doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình này, Ban tổ chức chương trình đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II từ nay đến hết ngày 30/10/2026 (tính theo dấu bưu điện), hướng tới Lễ vinh danh toàn quốc vào tháng 12/2026.

Việc chuẩn hóa môi trường lưu trú không khói thuốc thông qua các đợt giám sát định kỳ không chỉ góp phần thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hiệu quả tài chính và kiến tạo một hệ sinh thái du lịch Việt Nam xanh, sạch, an toàn, vì sức khỏe cộng đồng./.