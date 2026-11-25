Theo đó, kể từ ngày 2/11, CTCP Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng.

Trước đó, trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên công bố ngày 29/10/2024, Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ nắm giữ gần 111,64 triệu cổ phiếu SSB, tương đương 3,938% vốn ngân hàng.

Về cơ cấu sở hữu SeABank, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank nắm hơn 148,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,27% vốn.

CTCP Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ không còn sở hữu từ 1% vốn SeABank.

Một số cổ đông cá nhân khác gồm ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nga nắm hơn 74 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,13% vốn ngân hàng.

Bà Lê Thu Thủy, con gái bà Nga sở hữu gần 79,1 triệu cổ phiếu (2,28% vốn) và ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nga nắm gần 37,5 triệu cổ phiếu (1,08% vốn).

Ngoài ra, ông Lê Văn Tần, bà Khúc Thị Quỳnh Lâm và bà Ngô Thị Nhài lần lượt sở hữu 0,5%, 0,46% và 0,27% vốn ngân hàng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 23/11, HĐQT SeABank quyết định bầu ông Lê Văn Tần, Thành viên HĐQT, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng kể từ ngày 23/11/2026 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng ngày, ông Tần được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của SeABank kể từ ngày 25/11, với thời hạn 2 năm.

Như vậy, từ ngày 25/11, ông Lê Văn Tần sẽ đồng thời đảm nhiệm hai vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc SeABank.

Ông Lê Văn Tần sinh năm 1970, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nam Columbia (Columbia Southern University). Ông là nhân sự có nhiều năm gắn bó với bộ máy quản trị SeABank, từng đảm nhiệm các vị trí Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm đó, ông Tần đã có hơn 14 năm kinh nghiệm công tác tại HĐQT ngân hàng.

Về Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ, doanh nghiệp thành lập năm 2007, do bà Nguyễn Thúy Loan làm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Theo tìm hiểu, Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ là chủ đầu tư dự án khu phức hợp cao tầng dự kiến xây dựng trên khu đất khách sạn Sông Nhuệ tại Hà Đông, Hà Nội.

Khu đất này rộng hơn 6.000m2, nằm tại nút giao Trần Phú - Thanh Bình - Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội. Dự án có tên thương mại Oriental Legend Hà Đông, tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025-2030.