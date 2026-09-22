Khách sạn có thể bị thu hồi danh hiệu nếu để khách hút thuốc lá ở nơi cấm

Phát biểu tại lễ phát động chương trình bảng xếp hạng khách sạn tiêu biểu không thuốc lá lần thứ II năm 2026 do Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Báo Văn hoá tổ chức vào sáng 22/9, ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh cho biết, việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ảnh hưởng tiêu cực đối với phát triển kinh tế và xã hội, cản trở các nỗ lực trong việc đạt được các mục tiêu y tế và các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến sức khỏe.

Theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch là những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc. Khu vực dành riêng phải bảo đảm các điều kiện về phòng và hệ thống thông khí tách biệt, có dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo và thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Lễ phát động bảng xếp hạng khách sạn tiêu biểu không thuốc lá.

Đặc biệt, luật khuyến khích người đứng đầu khách sạn, cơ sở lưu trú tổ chức thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để từng bước xây dựng các cơ sở lưu trú không khói thuốc, hướng tới bảo đảm quyền được sống và làm việc trong môi trường không có khói thuốc của người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020. Mặc dù có những kết quả tích cực, tuy nhiên khách sạn, nhà hàng vẫn là những địa điểm có tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá cao hơn so với các địa điểm cấm hút thuốc lá khác.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ sức khỏe của người dân, người lao động và du khách, đồng thời góp phần xây dựng không gian nghỉ ngơi trong lành, nâng cao chất lượng môi trường làm việc và thể hiện trách nhiệm của cơ sở kinh doanh đối với sức khỏe cộng đồng.

Năm 2025, Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I được triển khai lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, đã tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập Báo Văn hoá, mục tiêu của chương trình năm nay tập trung vào việc lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức vận hành và duy trì được môi trường không thuốc lá trong thực tế hoạt động. Qua đó, những mô hình phù hợp được giới thiệu, chia sẻ để nhiều cơ sở lưu trú khác tham khảo và áp dụng.

Trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc cơ sở không duy trì đúng các yêu cầu đã cam kết, kết quả có thể được xem xét lại, kể cả việc hủy kết quả hoặc thu hồi danh hiệu.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, đầu tháng 8/2026, Ban tổ chức đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 10 khách sạn ở TP Hồ Chí Minh từng được công nhận trong lần thứ nhất năm 2025. Kết quả kiểm tra cho thấy, các khách sạn được kiểm tra vẫn duy trì các tiêu chí và môi trường không thuốc lá.