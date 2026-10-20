Khách sạn 'án ngữ' trước biển Quy Nhơn, sau tháo dỡ sẽ thành công viên

Khách sạn Bình Dương, bên bờ biển Quy Nhơn đã được tháo dỡ

Theo ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, sau khi khách sạn Bình Dương được tháo dỡ, mặt bằng khu đất đã được bàn giao cho phường Quy Nhơn Nam quản lý.

“Khu đất này không đầu tư công trình gì. Theo định hướng sẽ phát triển công viên, tạo không gian công cộng phục vụ người dân”, ông Sơn nói.

Khách sạn Bình Dương nằm sát biển, có vị trí đắc địa trên trục đường An Dương Vương. Sau khi công trình được tháo dỡ, mặt bằng đã được san phẳng.

Nơi từng tọa lạc khách sạn Bình Dương được định hướng phát triển thành công viên, tạo không gian công cộng phục vụ người dân

Trước đó, năm 2019, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) có thông báo di dời 3 khách sạn ven biển Quy Nhơn gồm: Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến để lấy đất ven biển xây dựng công viên phục vụ cộng đồng.

Theo đó, đoạn công viên từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia sẽ được nâng cấp chất lượng cảnh quan, với quy mô khoảng 7,2ha. Công trình khách sạn Hải Âu và Hoàng Yến phải giải tỏa, di dời chậm nhất đến hết thời hạn thuê đất của từng dự án.

Hiện nay, khách sạn Bình Dương là công trình đầu tiên được tháo dỡ, di dời. Để thực hiện việc di dời, tỉnh Gia Lai đã chi hơn 43 tỉ đồng bồi thường và bố trí hơn 2.800m² đất tại khu vực Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam, để xây dựng khách sạn mới.

Sau khi khách sạn Bình Dương được tháo dỡ, mặt bằng khu đất đã được bàn giao cho phường Quy Nhơn Nam quản lý

Cùng quan đến 2 khách sạn Hoàng Yến và Hải Âu, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết sẽ di dời theo lộ trình nhằm tránh lãng phí, bởi cả 2 khách sạn này đang hoạt động hiệu quả và đã trở thành thương hiệu du lịch của Quy Nhơn.

Khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005, cơ sở vật chất còn khang trang. Trong khi đó, khách sạn Hoàng Yến vẫn còn thời hạn thuê đất đến năm 2052.