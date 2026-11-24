Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư triển khai chương trình miễn vé tham quan trong hai ngày 23 và 24/11, tạo điều kiện để người dân, du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa trên vùng đất kinh đô xưa. Ảnh: Đình Minh

Trong ngày 24/11, theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, đông đảo du khách trong nước và quốc tế tìm về cố đô Hoa Lư. Dòng người tham quan tạo nên không khí nhộn nhịp tại khu di tích, dù buổi sáng có mưa. Ảnh: Đình Minh

Nhiều du khách nước ngoài thích thú khám phá những công trình kiến trúc, dấu tích lịch sử tại cố đô Hoa Lư - nơi gắn với triều đại Đinh, Tiền Lê và buổi đầu nhà nước phong kiến tập quyền ở Việt Nam. Ảnh: Đình Minh

Bên cạnh tham quan di tích, triển lãm ảnh di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức tại cố đô Hoa Lư thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Ảnh: Đình Minh

Nhiều người dừng lại khá lâu trước các tác phẩm, tìm hiểu những hình ảnh giới thiệu về hệ thống di sản văn hóa phong phú trên khắp mọi miền đất nước. Ảnh: Đình Minh

Không chỉ du khách trong nước, nhiều khách quốc tế cũng chăm chú theo dõi triển lãm. Qua những bức ảnh trực quan, vẻ đẹp di sản, bản sắc văn hóa và con người Việt Nam được giới thiệu sinh động đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Đình Minh

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong ngày 24/11, toàn tỉnh ước đón 41.339 lượt khách, trong đó có 28.813 lượt khách nội địa và 12.526 lượt khách quốc tế. Các chương trình miễn, giảm giá vé tại nhiều điểm đến góp phần thu hút người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Đình Minh

Cùng với triển lãm ảnh, tại cố đô Hoa Lư còn diễn ra các hoạt động giao lưu, trưng bày, trình diễn và thực hành di sản văn hóa, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách trong ngày đặc biệt. Ảnh: Đình Minh

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Từ những dấu tích lịch sử đến không gian triển lãm ảnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại cố đô Hoa Lư không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất di sản mà còn đưa những giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với cộng đồng và bạn bè quốc tế. Ảnh: Đình Minh