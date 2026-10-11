Khách quốc tế tăng trưởng tích cực, mục tiêu 25 triệu lượt vào chặng nước rút

Một đoàn khách quốc tế đang dừng chân bên hồ Tây - Hà Nội

Cần thêm 7,32 triệu lượt khách trong 3 tháng

Theo số liệu từ Bộ VHTTDL, tháng 9.2026, Việt Nam đón hơn 1,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, lượng khách quốc tế ước đạt gần 17,68 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này giúp du lịch Việt Nam hoàn thành 70,7% kế hoạch năm, vượt tổng lượng khách quốc tế của cả năm 2024 (17,6 triệu lượt) và tiến sát mức kỷ lục trước đại dịch năm 2019 (18 triệu lượt). Tuy nhiên, so với mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, chặng đường còn lại không ngắn.

Theo tính toán, Việt Nam cần đón thêm khoảng 7,32 triệu lượt khách trong quý IV, tương đương bình quân 2,43 triệu lượt mỗi tháng. Mức này cao hơn khoảng 24% so với bình quân chưa đến 2 triệu lượt khách/tháng trong 9 tháng đầu năm.

Nói cách khác, đà tăng trưởng hiện tại là cơ sở thuận lợi, nhưng chưa đủ để bảo đảm mục tiêu cả năm. Lượng khách phải tăng nhanh hơn trong khi thời gian còn lại chỉ có 3 tháng, khiến việc lựa chọn thị trường và tổ chức hoạt động xúc tiến trở thành yếu tố quan trọng.

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, một trong những trở ngại là thời gian chuyển đổi từ quảng bá đến quyết định đặt chuyến đi. Khách đường dài từ châu Âu, Bắc Mỹ thường lên kế hoạch trước 3 - 6 tháng. Vì vậy, các chương trình xúc tiến triển khai trong tháng 10 khó tạo ra tác động tức thời đối với lượng khách đến trong tháng 11 và tháng 12.

Mùa cao điểm mở ra cơ hội tăng tốc

Dù áp lực lớn, quý IV vẫn có những lợi thế riêng. Từ tháng 10 đến đầu năm sau là mùa du lịch trú đông của khách quốc tế, trong khi nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch cá nhân và các chuyến đi kết hợp công việc thường tăng vào giai đoạn cuối năm.

Theo đánh giá của doanh nghiệp lữ hành, ba nhóm khách có thể tạo thêm động lực cho thị trường gồm khách quốc tế tránh đông, khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện) và khách du lịch cá nhân trong mùa thu - đông. Sức mua cuối năm được dự báo tăng 15 - 20%, tập trung vào phân khúc dịch vụ chất lượng cao. Các hợp đồng MICE cho tháng 11 và tháng 12 cũng được chốt sớm hơn khoảng 3 - 4 tuần.

Cảnh quan thiên nhiên, di sản và văn hóa bản địa là những lợi thế để doanh nghiệp phát triển tour theo mùa, từ nghỉ dưỡng biển đến trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và đời sống địa phương. Tuy nhiên, khả năng thu hút khách còn phụ thuộc vào việc sản phẩm có phù hợp với nhu cầu, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của từng thị trường hay không.

Ở cấp địa phương, nhiều chương trình đang được triển khai để tranh thủ thời điểm cuối năm. Hà Nội ghi nhận 27,5 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm, trong đó có 6,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22%; tổng thu đạt 113.200 tỉ đồng. Để hướng tới mục tiêu 10 triệu lượt khách quốc tế cả năm, Thủ đô đẩy mạnh chuỗi sự kiện như Lễ hội Văn hóa Thế giới lần II, Festival Thăng Long - Hà Nội, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội và Festival Thu Hà Nội 2026.

TP.HCM triển khai các chương trình kích cầu từ đầu tháng 10, tập trung vào sản phẩm trải nghiệm đêm, combo ưu đãi và hoạt động tri ân lễ hội.

Trong khi đó, Gia Lai chuẩn bị tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, tạo thêm cơ hội quảng bá điểm đến...

Các chính sách thị thực cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. E-visa có thời hạn đến 90 ngày và việc kéo dài thời gian tạm trú tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách quốc tế. Hiệu quả thu hút khách còn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa ngành du lịch, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị phụ trách giao thông, hàng không.

Không chỉ chạy theo số lượng khách

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL, bên cạnh gần 17,68 triệu lượt khách quốc tế, thị trường nội địa trong 9 tháng đầu năm đạt 126 triệu lượt, tăng 5,8% và hoàn thành 84% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 874.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, tương đương 77,6% mục tiêu năm.

Những con số này cho thấy thị trường du lịch đang tăng trưởng trên nhiều phương diện. Dù vậy, cơ cấu khách vẫn đặt ra một số vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn nước rút.

Châu Á tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm 74,5% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc đóng góp khoảng 3,9 triệu lượt, Hàn Quốc khoảng 3 triệu lượt, tương đương gần 40% tổng lượng khách. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khách Trung Quốc chỉ đạt 1,5%, trong khi khách Hàn Quốc giảm 5,5%. Với quy mô hàng triệu lượt, biến động nhỏ ở hai thị trường này cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung.

Ở chiều ngược lại, khách châu Âu tăng 55%; riêng thị trường Nga đạt hơn 1,1 triệu lượt, tăng hơn 160%. Một số thị trường Đông Nam Á và Nam Á cũng tăng trưởng tích cực, gồm Philippines tăng 55%, Campuchia tăng 40%, Ấn Độ tăng 33%, Singapore tăng 30%, Indonesia tăng 25% và Malaysia tăng 18%.

Sự tăng trưởng này mở ra cơ hội đa dạng hóa nguồn khách, giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn. Tuy nhiên, muốn khai thác hiệu quả, hoạt động xúc tiến cần tập trung vào những thị trường có đường bay thuận tiện, thời gian ra quyết định ngắn và khả năng chuyển đổi thành chuyến đi trong quý IV.

Cạnh tranh khu vực cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Thái Lan và Malaysia đang bước vào mùa cao điểm, cạnh tranh bằng giá, chính sách thị thực và sản phẩm du lịch. Nếu giá vé máy bay tăng cao hoặc nguồn cung ghế bay hạn chế, lợi thế về cảnh quan và văn hóa của Việt Nam sẽ khó chuyển thành lượng khách thực tế như kỳ vọng.

Vì vậy, giải pháp không chỉ nằm ở việc tăng cường quảng bá mà còn ở khả năng cung cấp đúng sản phẩm khách cần. Các gói nghỉ dưỡng biển tránh đông tại Phú Quốc, Nha Trang; tour mùa thu - đông và khám phá di sản phía Bắc; trải nghiệm ẩm thực, kinh tế đêm tại Hà Nội, TP.HCM; cùng sản phẩm golf, wellness, MICE và du thuyền... có thể được ưu tiên theo từng phân khúc.

Định hướng được lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh là phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của khách quốc tế, thay vì chỉ quảng bá những gì điểm đến đang có. Cùng với đó, chuyển đổi số thông qua vé điện tử, mã QR, công nghệ thực tế ảo tại các điểm di sản, thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán xuyên biên giới có thể góp phần cải thiện trải nghiệm, thúc đẩy chi tiêu.

Theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ, văn hóa, di sản và bản sắc của 54 dân tộc là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch. Vì vậy, việc khai thác hiệu quả những giá trị này cần gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách.

Mốc 25 triệu lượt khách quốc tế là mục tiêu có cơ sở từ đà tăng trưởng hiện tại, nhưng để đạt được, du lịch Việt Nam cần duy trì tốc độ cao trong suốt quý IV. Ngay cả khi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường, giai đoạn này vẫn là phép thử về năng lực kết nối hàng không, tổ chức sản phẩm và chuyển hóa lợi thế điểm đến thành doanh thu thực tế.