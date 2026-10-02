Khách quốc tế hào hứng trải nghiệm văn hóa Việt tại Ngôi nhà chung

Văn hóa, di sản đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc tại Làng không chỉ được tái hiện sinh động mà còn trở thành cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè thế giới.

Khách quốc tế tham quan Khu Nghi lễ thờ Tổ

Khách quốc tế tham quan khu nhà Mường

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, ngày 2.10.2026, Sở VHTTDL thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Ban Tổ chức thực hiện chương trình đón tiếp đoàn đại biểu tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).

Đây là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giới thiệu những giá trị di sản đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Các đại biểu trải nghiệm văn hóa Mường

Nghi thức buộc chỉ cổ tay với ý nghĩa cầu chúc may mắn

Đại biểu quốc tế thích thú khi tận mắt trải nghiệm văn hóa Mường

Bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, đoàn đại biểu di chuyển đến Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi tái hiện trọn vẹn không gian văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên khắp mọi miền đất nước.

Sở hữu hệ thống kiến trúc, cảnh quan cùng các hoạt động văn hóa đặc trưng, nơi đây không chỉ bảo tồn, phát huy và giới thiệu các giá trị truyền thống mà còn tạo điều kiện thuận lợi để du khách quốc tế trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào.

Mở đầu hành trình, đoàn đại biểu đến tham quan Khu Nghi lễ thờ Tổ, công trình văn hóa tâm linh hội tụ những giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc.

Khách tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm hoạt động văn hóa tại nhà Mường

Đại biểu quốc tế trải nghiệm đánh chiêng

Khách trải nghiệm Đâm đuống của dân tộc Mường

Không gian tôn vinh các Vua Hùng – những người có công dựng nước Văn Lang – thể hiện rõ nét đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cùng tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối chương trình, các đại biểu bước vào chuỗi trải nghiệm tại các không gian văn hóa dân tộc Mường, Tà Ôi và khu vườn tượng Tây Nguyên để khám phá những nét đặc trưng qua các nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống và giao lưu trực tiếp với đồng bào.

Tại không gian văn hóa dân tộc Mường, đoàn đại biểu được đón tiếp nồng hậu bằng bốn bài Chiêng Séc bùa, hình thức trình diễn mang đậm bản sắc truyền thống.

Các đại biểu tìm hiểu nghề dệt Dèng với kỹ thuật thủ công đặc sắc và các sản phẩm thủ công của đồng bào Tà Ôi

Âm thanh cồng chiêng vang vọng cùng nghi lễ đón khách thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng.

Tại đây, các đại biểu tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục tập quán, lịch Mường; tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành, thưởng thức trình diễn Đâm đuống và tìm hiểu về cây Pồn pông.

Các hoạt động này đã khắc họa một không gian văn hóa Mường giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống liên tục được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Khách được thưởng thức các tiết mục trình diễn nhạc cụ, dân ca dân vũ do đồng bào các dân tộc biểu diễn

Đến với không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi, các đại biểu quốc tế tìm hiểu phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà Rông và khám phá các nghề thủ công truyền thống như đan chiếu sáp, đan lát.

Đặc biệt, nghề dệt Dèng với kỹ thuật thủ công đặc sắc – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – trở thành một trong những nội dung nổi bật của chuyến đi.

Du khách còn được trực tiếp làm và thưởng thức bánh A quát, hay còn gọi là bánh tình yêu, mang lại trải nghiệm gần gũi, sinh động về văn hóa ẩm thực lẫn đời sống tinh thần của đồng bào.

Các đại biểu quốc tế tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm nhạc cụ của đồng bào các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng

Điểm nhấn đặc sắc của chương trình nằm ở hoạt động trải nghiệm tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên.

Tại đây, đoàn đại biểu tìm hiểu Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thưởng thức chương trình thực cảnh "Vườn tượng kể chuyện" và giao lưu cùng đồng bào.

Những điệu múa xoang truyền thống, múa Tân tung da dá hòa cùng âm thanh các loại nhạc cụ tre nứa đã tạo nên không gian nghệ thuật sống động, tái hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú của vùng đất này.

Đại biểu quốc tế trải nghiệm điệu múa truyền thống của đồng bào các dân tộc

Bên cạnh đó, các đại biểu còn thưởng thức cà phê, ca cao cùng các sản vật đặc trưng như hạt Kơ nia, mắc ca, hạt điều, qua đó khám phá thêm nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực Tây Nguyên.

Ở chặng tiếp theo của hành trình, đoàn di chuyển bằng xe điện qua các không gian văn hóa làng dân tộc Tây Nguyên, chùa Khmer, làng Khmer và tháp Chăm.

Hệ thống công trình kiến trúc đặc trưng và cảnh quan được tái hiện giúp du khách có thêm góc nhìn toàn diện về sự đa dạng trong văn hóa, tín ngưỡng, đời sống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu trải nghiệm làm bánh tình yêu của dân tộc Tà Ôi

Khách thưởng thức bánh tình yêu

Khách thưởng thức cà phê và các loại hạt đặc sản như mắc ca, hạt điều

Chương trình cũng dành thời gian để đoàn thưởng thức ẩm thực truyền thống, gia tăng trải nghiệm và kết nối giao lưu.

Việc tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là cơ hội thiết thực để quảng bá những giá trị truyền thống đặc sắc thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Các giá trị văn hóa không chỉ dừng lại ở trình diễn mà còn được truyền tải trọn vẹn qua những câu chuyện phong tục, tập quán, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và ẩm thực, mang thông điệp tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường kết nối cộng đồng.

Hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện, hiếu khách; đồng thời khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến giao lưu văn hóa quốc tế, nơi các giá trị văn hóa được kết nối, sẻ chia và lan tỏa.