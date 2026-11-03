Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,8% trong 10 tháng năm 2026

Ảnh minh họa.

Ngày 3/11, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường châu Âu tăng trưởng mạnh, đóng góp tích cực vào kết quả chung, trong khi ngành Du lịch còn khoảng 5,5 triệu lượt khách để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Châu Á tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, với 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Châu Âu đứng thứ hai với 3,22 triệu lượt, chiếm 16,5%; tiếp đến là châu Mỹ với 1,04 triệu lượt, châu Úc 602.700 lượt và châu Phi 59.900 lượt.

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách hàng đầu 10 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt).

Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu, Trung Quốc dẫn đầu với gần 4,4 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 3,4 triệu lượt. Nga đứng thứ ba với 1,25 triệu lượt, Đài Loan (Trung Quốc) đạt 1,07 triệu lượt. Đây là bốn thị trường có lượng khách đến Việt Nam vượt 1 triệu lượt trong 10 tháng.

Về tốc độ tăng trưởng, châu Âu dẫn đầu với mức tăng 51,5%, tiếp đến là châu Phi tăng 30,7%, châu Úc tăng 21,5%, châu Mỹ tăng 18,1% và châu Á tăng 7,3%.

Biểu đồ cơ cấu khách quốc tế đến theo châu lục.

Đáng chú ý, châu Âu đóng góp lớn nhất vào mức tăng tuyệt đối của lượng khách quốc tế, với khoảng 1,09 triệu lượt tăng thêm so với cùng kỳ năm 2025. Nga là thị trường nổi bật, tăng 150%, bên cạnh Ba Lan tăng 45,8%, Thụy Sỹ tăng 23,1%, Séc tăng 21,9% và Thụy Điển tăng 21,4%.

Một số thị trường gần trong khu vực cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, như Philippines tăng 52,4%, Campuchia tăng 43,2%, Singapore tăng 28,9% và Indonesia tăng 27,1%. Thị trường Úc tăng 21,3%, New Zealand tăng 22,9%.

Biểu đồ tăng trưởng các thị trường 10 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, môi trường an toàn, mạng lưới đường bay thẳng ngày càng mở rộng và chính sách thị thực thuận lợi góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế. Tuy nhiên, với kết quả đạt khoảng 78% mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm, ngành Du lịch cần tăng tốc trong 2 tháng cuối năm.

Từ nay đến cuối năm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Các địa phương, doanh nghiệp cũng được khuyến nghị tăng cường tổ chức sự kiện, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa thu hút khách dịp cuối năm, vừa tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.