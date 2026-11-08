Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,8%

Một ứng dụng mai mối tại Trung Quốc đưa ra cam kết hiếm thấy: người dùng đóng 2.000 nhân dân tệ mỗi năm nhưng sẽ được hoàn lại toàn bộ nếu vẫn chưa kết hôn sau 3 năm. Đằng sau lời hứa táo bạo này là mô hình ghép đôi bằng AI, chỉ cho phép mỗi người tìm hiểu một đối tượng tại một thời điểm.