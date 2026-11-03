Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,5 triệu lượt người trong 10 tháng qua

Khách quốc tế tại cầu Thê Húc, Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm thông tin du lịch)

Đánh giá về kết quả trên, Cục Thống kê nhận định là nhờ tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được bảo đảm. Chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý. Bên cạnh đó, hai đêm diễn của nhóm nhạc Big Bang tại Hà Nội trong tháng 10 đã góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Xét theo phương thức nhập cảnh, trong 10 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 16,3 triệu lượt người, chiếm 83,2% tổng lượng khách quốc tế đến và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2025; bằng đường bộ đạt 3,0 triệu lượt người, chiếm 15,5% và tăng 27,1%; bằng đường biển đạt 255,2 nghìn lượt người, chiếm 1,3% và tăng 24,6%.

Khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng năm 2026 phân theo vùng lãnh thổ. (Nguồn: Cục Thống kê)

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, về cơ cấu thị trường theo châu lục, châu Á tiếp tục là khu vực gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Tiếp theo là châu Âu với 3,22 triệu lượt, chiếm 16,5%, châu Mỹ với 1,04 triệu lượt, chiếm 4,4%, châu Australia với 602,7 nghìn lượt, chiếm 3,1%, châu Phi với 59,9 nghìn lượt, chiếm 0,3%.

Nhận định về bức tranh du lịch Việt đến cuối năm, Trung tâm Thông tin du lịch cho rằng, với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng qua, ngành du lịch đã đạt khoảng 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành cũng xác định những tháng còn lại của năm 2026 sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy đà tăng trưởng và tạo nền tảng cho năm tiếp theo. Điều này cũng đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp du lịch chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách, tăng cường tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, từ nay đến cuối năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách trong những tháng cuối năm, đồng thời củng cố thị trường và tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.