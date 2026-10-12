Khách quốc tế đến Khánh Hoà đạt hơn 7,1 triệu lượt

Trong quý IV/2026, ngành du lịch Khánh Hòa dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn nhằm kích cầu thị trường. (Nguồn: TTXVN)

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,1 triệu lượt (tăng 69,05%). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 67.951,7 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kết quả này có được nhờ việc khai thác mới hai đường bay quốc tế (Bangkok - Cam Ranh, Minsk - Cam Ranh) và hai đường bay nội địa (Phú Quốc - Cam Ranh, Đồng Hới - Cam Ranh); đón 38 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng với hơn 60.643 lượt du khách lên bờ tham quan; tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô lớn như Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, Chung kết Miss World lần thứ 73 và các giải thể thao quốc tế.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường.

Nha Trang nhìn từ trên cao. (Ảnh: Efired/Shutterstock)

Dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn

Trong quý IV/2026, ngành du lịch Khánh Hòa dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn nhằm kích cầu thị trường như: Cuộc thi Miss Cosmo 2026; Diễn đàn Du lịch tàu biển quốc tế; Giải chạy Night Run; chương trình Chào năm mới 2027…

Chuỗi hoạt động này nhằm thu hút phân khúc khách hàng chi tiêu cao, tạo đòn bẩy cho các dịch vụ lưu trú, vận tải và giải trí.

Năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch khoảng 78.100 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, Khánh Hòa có thêm điều kiện để tái định hình không gian phát triển du lịch theo hướng liên kết các vùng tài nguyên.

Nhằm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%, Khánh Hòa đang triển khai các nhiệm vụ theo hướng vừa mở rộng thị trường, vừa nâng cao chất lượng và tính bền vững của sản phẩm; triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và phối hợp phát triển các đường bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đồng thời, chuẩn bị đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030; xây dựng chính sách hỗ trợ loại hình này; trình hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh; và tổ chức các hội thảo quốc tế về du lịch tàu biển, phát triển kinh tế đêm.

Việc triển khai Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh, xem xét công nhận các cơ sở đạt tiêu chuẩn du lịch xanh của tỉnh cũng cho thấy định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bám sát kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch; sớm tổ chức Diễn đàn Du lịch tàu biển quốc tế và Hội thảo Halal; chủ động xây dựng kế hoạch đón đầu làn sóng du khách Hàn Quốc; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên tinh thần đồng hành, gắn kết và chuẩn bị chu đáo...

Du lịch Khánh Hòa gặt hái được kết quả ấn tượng trong 9 tháng từ đầu năm 2026. (Ảnh: Linh Đan)

Đưa du lịch phát triển bứt phá, bền vững

Sau sáp nhập, Khánh Hòa có thêm điều kiện để tái định hình không gian phát triển du lịch theo hướng liên kết các vùng tài nguyên, đa dạng hóa sản phẩm và hình thành những hành trình trải nghiệm có tính bổ trợ.

Với diện tích hơn 8.500 km², tỉnh có địa hình đa dạng, từ biển, đồng bằng, đồi núi đến cảnh quan bán khô hạn; sở hữu những vịnh biển nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy, cùng hệ sinh thái tự nhiên và di sản văn hóa phong phú.

Để khai thác tiềm năng này, mới đây, tỉnh đã ban hành Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, với tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược thể hiện quyết tâm đưa du lịch phát triển bứt phá, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời xác lập tầm nhìn dài hạn để khai thác hiệu quả lợi thế của không gian phát triển sau sáp nhập.

Khánh Hòa đã ban hành Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, với tầm nhìn đến năm 2045. (Nguồn: Ecotrans)

Theo chiến lược, đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á với thương hiệu dễ nhận diện và hệ sinh thái du lịch thống nhất.

Các chỉ tiêu cụ thể đặt ra yêu cầu tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng. Đến năm 2030, tỉnh hướng tới có khoảng 100.000 phòng lưu trú du lịch, trong đó 75% đạt chuẩn 3-5 sao; tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD, đóng góp 20% GRDP; đón 33 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45%.

Thời gian lưu trú bình quân phấn đấu đạt 4-5 ngày mỗi khách, mức chi tiêu tăng 1,5-2 lần so với năm 2025 và ngành du lịch tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động.

Đến năm 2045, chiến lược hướng tới việc xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa được nhận diện trên phạm vi toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa định hướng phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.