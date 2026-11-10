Khách Nhật tăng mạnh, Vietnam Airlines bay Hà Nội - Osaka mỗi ngày hai chuyến

Vietnam Airlines công bố tăng chuyến Hà Nội - Osaka lên hai chuyến mỗi ngày. Ảnh: VNA.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ nâng tần suất đường bay Hà Nội - Osaka từ 11 lên 14 chuyến mỗi tuần. Tổng số chuyến bay của hãng giữa Việt Nam và Nhật Bản theo đó tăng lên 79 chuyến mỗi tuần.

Các chuyến bay khởi hành hằng ngày từ Hà Nội lúc 1 giờ và 8 giờ 30, từ Osaka lúc 10 giờ và 15 giờ 40, theo giờ địa phương. Hai khung giờ khởi hành tại mỗi đầu đường bay giúp hành khách linh hoạt hơn khi bố trí lịch công tác, du lịch và thăm thân.

Việc bổ sung chuyến bay diễn ra trong bối cảnh lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 757.000 lượt khách Nhật Bản, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, đường bay phục vụ hành khách Việt sang Nhật du lịch, công tác, học tập, làm việc và thăm thân, đồng thời tạo thuận tiện cho cộng đồng người Việt Nam tại đây về nước.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Nhật Bản là thị trường trọng điểm trong mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines. Tăng chuyến Hà Nội - Osaka là bước đi cụ thể sau thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn hàng không ANA Holdings của Nhật Bản, giúp hành khách hai nước có thêm giờ bay, nối chuyến thuận tiện hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất, mở thêm đường bay tới các địa phương của Nhật Bản.”

Mạng bay Việt Nam - Nhật Bản của Vietnam Airlines hiện kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka.