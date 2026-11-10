Khách Nhật Bản tăng mạnh, Vietnam Airlines tăng cường bay Hà Nội-Osaka

Máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ 30/11, Vietnam Airlines tăng chuyến Hà Nội-Osaka lên hai chuyến mỗi ngày, đón đà tăng trưởng hành khách Nhật Bản đến Việt Nam và phục vụ nhu cầu đi lại hai chiều.

Vietnam Airlines cho biết sẽ nâng tần suất đường bay Hà Nội-Osaka từ 11 lên 14 chuyến mỗi tuần. Tổng số chuyến bay của hãng giữa Việt Nam và Nhật Bản theo đó tăng lên 79 chuyến mỗi tuần.

Đường bay được khai thác bằng các tàu bay hiện đại Boeing 787 và Airbus A321. Các chuyến bay khởi hành hằng ngày từ Hà Nội lúc 1h và 8h30, từ Osaka lúc 10h và 15h40, theo giờ địa phương. Hai khung giờ khởi hành tại mỗi đầu đường bay giúp hành khách linh hoạt hơn khi bố trí lịch công tác, du lịch và thăm thân.

Việc bổ sung chuyến bay diễn ra trong bối cảnh lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 757.000 lượt khách Nhật Bản, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, đường bay phục vụ hành khách Việt sang Nhật du lịch, công tác, học tập, làm việc và thăm thân, đồng thời tạo thuận tiện cho cộng đồng người Việt Nam tại đây về nước.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết Nhật Bản là thị trường trọng điểm trong mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines. Tăng chuyến Hà Nội-Osaka là bước đi cụ thể sau thỏa thuận liên doanh với ANA, giúp hành khách hai nước có thêm giờ bay, nối chuyến thuận tiện hơn. Hãng sẽ tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất, mở thêm đường bay tới các địa phương của Nhật Bản.

Mạng bay Việt Nam-Nhật Bản của hãng kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka.

Trước đó, ngày 9/11 tại Tokyo, Vietnam Airlines và Tập đoàn hàng không ANA Holdings của Nhật Bản kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược, ký thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh trên các đường bay giữa hai nước.

Hai bên dự kiến chia sẻ doanh thu, phối hợp lịch bay, giá vé và dịch vụ hành khách, hướng tới cải thiện trải nghiệm đặt vé, nối chuyến và quyền lợi dành cho khách hàng thường xuyên.

Vietnam Airlines cũng mở rộng hợp tác với hai tỉnh Nagasaki, Shimane và sân bay quốc tế Narita (Tokyo) để quảng bá điểm đến, phát triển nguồn khách, nghiên cứu mở đường bay thường lệ và tổ chức các chuyến bay thuê chuyến.

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, hãng tiếp tục tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao thương, đầu tư, nâng cao vị thế hàng không Việt Nam và đồng hành cùng đất nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số./.