Khách ngoại kéo đến Trung Quốc đóng phim tổng tài, tranh sủng hậu cung

Du khách chi tiền làm hoàng đế, phi tần tại phim trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Patel, 35 tuổi, đến từ London (Anh), đã đến Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, để thử sức với vai trò diễn viên phim ngắn hay còn gọi là duanju. Tại đây, cô khoác lên mình bộ trang phục truyền thống màu đỏ, đứng trước máy quay và tham gia một cảnh diễn.

Sau khi biết đến phim ngắn Trung Quốc qua các nền tảng trực tuyến, Patel muốn bước ra khỏi vai trò khán giả để trực tiếp tham gia sản xuất. Trải nghiệm của cô phản ánh xu hướng du khách quốc tế đổ xô tìm đến "Hollywood Trung Quốc", thử mặc trang phục truyền thống, học diễn xuất và thậm chí tự xây dựng kịch bản, theo Global Times.

Giovana Velasco, du khách Peru, cũng có trải nghiệm tương tự tại Hoành Điếm. Cô từng đến đây năm trước, khi dịch vụ đóng phim ngắn dành cho khách du lịch chưa xuất hiện. Năm nay, sau khi tìm thấy gói dịch vụ này trên một nền tảng du lịch, Velasco đặt lịch quay và chọn vai "một cô con gái bị ruồng bỏ, tìm cách trả thù".

Cô luyện lời thoại bằng tiếng Trung, Tây Ban Nha và Anh, cố gắng vượt qua cảm giác hồi hộp và những lúc bật cười. Buổi ghi hình của Velasco kéo dài gấp đôi so với khách Trung Quốc. Cô đã lên kế hoạch quay lại để đóng vai "một đại tỷ đầy mưu mô", tạo bất ngờ cho những người theo dõi mình trên mạng xã hội.

Giovana Velasco mặc cổ trang, quay phim ngắn tại Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tháng 9.

Hoành Điếm, phim trường sản xuất điện ảnh và truyền hình lớn nhất Trung Quốc, đang mở dịch vụ để du khách trực tiếp tham gia các bộ phim ngắn. Theo Zhang Jinquan, đạo diễn chính dự án "Hengdian Micro Film", chương trình được triển khai từ tháng 8, ban đầu thu hút đông đảo khách nội địa, sau đó có thêm người tham gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và một số quốc gia khác.

Một số du khách thậm chí đến Trung Quốc chỉ để quay phim ngắn. Theo Zhang, cơ hội tham gia trọn vẹn một quy trình sản xuất với chi phí vài trăm nhân dân tệ mang đến trải nghiệm mới lạ. Nhiều người không chỉ muốn mặc trang phục truyền thống mà còn muốn trực tiếp trải nghiệm những tình tiết bất ngờ, màn đổi vai và trả thù từng yêu thích khi xem phim.

Thị hiếu của khách nước ngoài có sự khác biệt. Người Mỹ thích các câu chuyện có tiết tấu nhanh, nhiều tình tiết đảo chiều và nhân vật từ vị thế yếu vươn lên thành công. Một số mô típ được ưa chuộng là "Long vương trở về" hoặc "người đàn ông giàu có đưa tiền cho bạn gái của con trai để cô rời xa anh".

Trong khi đó, khách Nhật Bản thường chọn phim tình cảm cổ trang và những cảnh hành động có hình ảnh trau chuốt. Một số người đề nghị có nam chính điển trai cùng các màn đấu kiếm để tạo không khí lãng mạn. Một số du khách còn trả thêm phí để nhận ảnh và video hậu trường, lưu giữ kỷ niệm lần đầu diễn xuất tại phim trường Trung Quốc.

Toàn cảnh phim trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Một buổi quay tiêu chuẩn có giá 498 nhân dân tệ (khoảng 70 USD) cho một người hoặc 388 nhân dân tệ/người nếu có hai người tham gia. Gói dịch vụ gồm đạo diễn, quay phim, trang phục và trang điểm; thời gian ghi hình khoảng 30-40 phút.

Du khách có thể chọn kịch bản có sẵn hoặc trao đổi trước để xây dựng nội dung riêng. Những dự án phức tạp hơn, có nhiều diễn viên, cảnh đánh nhau hoặc các màn hành động sử dụng dây cáp hỗ trợ, thường cần thêm thời gian phát triển kịch bản và lên kế hoạch sản xuất.

Nội dung gồm tranh đấu chốn cung đình, kỳ ảo võ hiệp và chuyện tình với những giám đốc điều hành giàu có, độc đoán. Phần lớn du khách chọn vai phản diện để giải tỏa căng thẳng, trong đó các câu chuyện trả thù được ưa chuộng.

Một ê-kíp quay phim ngắn cho du khách tại Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tháng 9.

Đến nay, gần 3.000 người đã tham gia dịch vụ tại Hoành Điếm kể từ khi gói trải nghiệm được triển khai vào tháng 7. Vào ngày cao điểm, nhóm của Wu Yizhuo, người phụ trách dịch vụ tại Hoành Điếm, phục vụ 30-40 đoàn khách. Khi nhân viên thường trực không đủ đáp ứng lịch đặt, phim trường thuê thêm lao động bán thời gian tại địa phương.

Năm 2010, Hoành Điếm chủ yếu phục vụ các bộ phim kinh phí lớn và chương trình truyền hình có lịch quay kéo dài. Khi một dự án chưa hoàn thành, đoàn phim tiếp theo đã được đặt lịch.

Tuy nhiên, phim ngắn quay theo khung hình dọc ngày càng phổ biến, trong khi số lượng dự án sản xuất quy mô lớn giảm xuống. Số đoàn làm phim trung bình mỗi tuần tại Hoành Điếm trong nửa đầu năm 2026 giảm gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đan Châu