Khách ngoại bối rối vì khó dùng tiếng Anh ở Trung Quốc

Du khách mặc trang phục truyền thống Trung Quốc chụp ảnh tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, ngày 8/5/2025. Ảnh: VCG.

Bản đồ thiếu hướng dẫn tiếng Anh, hỏi đường không ai hiểu..., đây là một số khó khăn du khách nước ngoài chia sẻ khi khám phá Trung Quốc. Những trải nghiệm này đang gây tranh luận trên mạng xã hội, trong bối cảnh quốc gia tỷ dân ngày càng thu hút đông đảo khách quốc tế nhờ chính sách miễn thị thực.

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc, trong 8 tháng năm 2026, nước này ghi nhận 61,287 triệu lượt xuất nhập cảnh của người nước ngoài, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Trong đó, 23,72 triệu lượt nhập cảnh theo diện miễn thị thực, chiếm 77,6% tổng lượt khách nước ngoài nhập cảnh.

Du khách nước ngoài tham quan Vạn Lý Trường Thành, khám phá công trình lịch sử nổi tiếng ở Bắc Kinh, ngày 1/6. Ảnh: VCG.

Bối rối vì khó giao tiếp tiếng Anh

Gần đây, một số video của du khách nước ngoài phản ánh tình trạng thiếu biển chỉ dẫn tiếng Anh, khó giao tiếp với người địa phương khi du lịch Trung Quốc đã gây tranh luận trên mạng xã hội.

Trong đó, một nữ du khách Italy chia sẻ trải nghiệm không thuận tiện tại Bắc Kinh khi bản đồ được phát ở điểm tham quan chủ yếu sử dụng tiếng Trung, thiếu hướng dẫn bằng tiếng Anh. Cô nhiều lần nhờ nhân viên và người qua đường hỗ trợ nhưng vẫn khó giao tiếp hiệu quả.

Nữ du khách cho rằng rào cản ngôn ngữ và hệ thống biển chỉ dẫn chưa đầy đủ đã ảnh hưởng đến trải nghiệm chuyến đi. Video sau đó thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một số du khách châu Âu đồng tình với phản ánh trên, cho rằng những thành phố đón đông khách quốc tế cần cung cấp thông tin bằng tiếng Anh rõ ràng hơn, đặc biệt tại các điểm tham quan, phương tiện giao thông công cộng và khu vực dịch vụ.

Du khách nước ngoài cố gắng trao đổi với tình nguyện viên tại một nhà ga ở Bắc Kinh. Ảnh: Beijing Daily.

Ngược lại, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng du khách cũng cần chủ động tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa địa phương trước chuyến đi, thay vì mặc định người dân tại điểm đến có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tranh luận tương tự nổ ra khi Jyoti, một nữ blogger Ấn Độ, chia sẻ trải nghiệm du lịch tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang. Cô cho biết 1.000 nhân dân tệ mang theo không đủ chi tiêu sau vài ngày, đồng thời gặp khó khăn trong giao tiếp, đi lại và ăn uống.

Rào cản ngôn ngữ khiến không ít du khách lúng túng khi hỏi đường, mua vé, gọi món hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Tại những nơi thiếu hướng dẫn bằng tiếng Anh, họ phải phụ thuộc vào ứng dụng dịch thuật hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người địa phương, khiến hành trình mất thêm thời gian và kém thuận tiện.

Tình trạng thiếu hướng dẫn viên sử dụng ngoại ngữ cũng là thách thức đối với ngành du lịch Trung Quốc.

Theo số liệu của Hiệp hội Lữ hành Trung Quốc được báo Hubei Daily công bố tháng 3/2025, tính đến cuối năm 2024, Trung Quốc có khoảng 660.000 hướng dẫn viên du lịch có chứng chỉ. Trong đó, chỉ khoảng 55.400 người chuyên phục vụ khách bằng ngoại ngữ, gồm hơn 44.000 hướng dẫn viên tiếng Anh, chỉ chiếm gần 7% tổng số hướng dẫn viên cả nước.

Trung Quốc xoay xở với rào cản ngôn ngữ

Thực tế, những khó khăn trong giao tiếp không phải vấn đề riêng của du lịch Trung Quốc. Tại các quốc gia không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, du khách thường phải chuẩn bị ứng dụng dịch thuật, bản đồ ngoại tuyến hoặc học một số câu giao tiếp thông dụng.

Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ đa ngôn ngữ cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp điểm đến nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo thuận lợi cho khách quốc tế.

Tại Trung Quốc, một số địa phương đã điều chỉnh dịch vụ theo thị trường khách. Điển hình là Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam), nơi nhiều khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan bổ sung biển chỉ dẫn tiếng Hàn bên cạnh tiếng Trung và tiếng Anh nhằm phục vụ lượng khách Hàn Quốc ngày càng tăng.

Nhân viên ga tàu điện ngầm Đông Trị Môn (Bắc Kinh) sử dụng thiết bị phiên dịch để hỗ trợ hành khách nước ngoài, ngày 29/3/2024. Ảnh: VCG.

Tại Bắc Kinh, chính quyền thành phố đã ban hành quy định từ năm 2022 nhằm chuẩn hóa biển chỉ dẫn ngoại ngữ và cải thiện giao tiếp trong dịch vụ công.

Công nghệ cũng được ứng dụng để giảm rào cản ngôn ngữ. Tháng 9/2026, iFlytek giới thiệu thiết bị phiên dịch đồng thời màn hình kép, có thể hỗ trợ giao tiếp với nhiều người cùng lúc, hướng đến các điểm du lịch, bảo tàng và triển lãm.

Ngoài ra, Trung Quốc đang đẩy mạnh số hóa thủ tục dành cho người nước ngoài, bao gồm khai báo nhập cảnh và thí điểm đăng ký lưu trú trực tuyến tại một số địa phương.

Nhân viên ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh sử dụng thiết bị phiên dịch để hỗ trợ hành khách nước ngoài. Ảnh: VCG.