Khách Nga trở lại Đà Nẵng, làm sao để không chỉ đông một mùa?

Gia tăng khách Nga, cần đường bay thường lệ

Chiều 25/9, tại chương trình Đà Nẵng và Nga - CIS: Dấu ấn đồng hành, kiến tạo tương lai; bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, thông tin 8 tháng đầu năm 2026, thành phố đón khoảng 14,25 triệu lượt khách, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách Nga và CIS đạt hơn 440.000 lượt, tăng gần 95%, chiếm gần 6% lượng khách quốc tế đến thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết 8 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 440.000 lượt khách Nga và CIS, tăng gần 95% so với cùng kỳ.

Sự trở lại của thị trường này gắn với việc khôi phục các chuyến bay thuê chuyến (charter), kết nối Đà Nẵng với nhiều thành phố thuộc Nga và CIS.

Đây là hình thức các doanh nghiệp lữ hành thuê máy bay hoặc số lượng lớn chỗ ngồi để đưa khách đến điểm du lịch trong một thời gian nhất định, thường theo mùa, khác với đường bay thường lệ có lịch khai thác ổn định.

Thành phố đồng thời tổ chức các đoàn khảo sát, quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp, tham gia hội chợ quốc tế và đẩy mạnh giới thiệu Đà Nẵng trên các nền tảng số.

Tuy nhiên, hơn 440.000 lượt khách cũng đặt ra một vấn đề khác: Đà Nẵng hiện vẫn chưa có đường bay thường lệ trực tiếp từ Nga.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, nhìn nhận thị trường Nga - CIS không mới với thành phố.

Những chuyến bay từ Nga đã xuất hiện từ giai đoạn 2012-2014, thị trường sau đó tăng trưởng trước khi bị gián đoạn bởi Covid-19. Đến năm 2025-2026, khách Nga - CIS mới trở lại mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho rằng việc khách Nga vẫn tìm đến Đà Nẵng qua các hành trình nối chuyến là tín hiệu để nghiên cứu đường bay thường lệ trực tiếp.

Ngay cả trước khi các chuyến bay thuê chuyến được nối lại từ tháng 4/2026, một bộ phận khách Nga vẫn đến Đà Nẵng bằng các hành trình nối chuyến.

Đây là tín hiệu để các hãng hàng không nghiên cứu khả năng hình thành đường bay thường lệ, giúp dòng khách đến thành phố ổn định hơn thay vì phụ thuộc nhiều vào các chuyến thuê chuyến theo mùa.

Khách Nga tìm gì về Đà Nẵng trước chuyến đi?

Bà Hoàng Thái Minh, đại diện Anex Vietnam, chia sẻ trong mùa vừa qua, doanh nghiệp kết nối 21 thành phố thuộc Nga - CIS với các điểm đến tại Việt Nam. Riêng Đà Nẵng đón khách từ 11 thành phố.

Trong 6 tháng kể từ tháng 4/2026, Anex ước tính đưa khoảng 57.000 lượt khách Nga - CIS đến Đà Nẵng qua 240 chuyến bay thuê chuyến. Hơn 80% lựa chọn khách sạn 4-5 sao, thời gian lưu trú bình quân từ 10 đêm trở lên.

Bà Hoàng Thái Minh đề cập những khó khăn về quỹ phòng, sản phẩm du lịch và hợp tác dài hạn với các cơ sở lưu trú trong mùa khai thác năm 2026.

Khoảng thời gian hơn 10 đêm mở ra cơ hội lớn cho du lịch thành phố, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: ngoài nghỉ dưỡng biển, du khách sẽ đi đâu, chơi gì và trải nghiệm gì trong những ngày ở Đà Nẵng?

Mùa khai thác đầu tiên đã bộc lộ một số điểm cần tháo gỡ. Có thời điểm doanh nghiệp khó tiếp cận và duy trì quỹ phòng; việc hợp tác với một số cơ sở lưu trú chưa đủ dài hạn; sản phẩm dành riêng cho khách Nga - CIS còn thiếu đa dạng.

Năm 2027, Anex dự kiến mở rộng kết nối Đà Nẵng với 17 thành phố thuộc Nga và CIS, hướng đến phục vụ 98.000 lượt khách. Để đáp ứng lượng khách này, doanh nghiệp đề xuất chuẩn bị đồng bộ đường bay, quỹ phòng, sản phẩm, dịch vụ, cùng đội ngũ nhân sự có khả năng giao tiếp tiếng Nga và hiểu văn hóa du khách.

Đà Nẵng cũng định hướng thị trường Nga - CIS tăng khoảng 30-35% trong năm 2027. Bên cạnh thúc đẩy kết nối hàng không ổn định hơn, thành phố đặt vấn đề nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng trải nghiệm và đào tạo nhân lực tiếng Nga thay vì chỉ chạy theo số lượng khách.

Bên cạnh đó, bà Thư Nguyễn, Giám đốc phát triển kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam, đưa ra những dữ liệu cho thấy mức độ quan tâm đến Đà Nẵng trên môi trường số tăng nhanh.

Từ khi chiến dịch quảng bá bắt đầu vào tháng 4/2026, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ hai về lượng tìm kiếm chủ động đối với các điểm du lịch Việt Nam trên Yandex, chỉ sau Nha Trang.

Theo bà Thư Nguyễn, Giám đốc phát triển kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng 281% trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2026, trong nhóm điểm đến Việt Nam được Yandex khảo sát.

Dữ liệu Yandex trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2026 cũng ghi nhận, trong nhóm điểm đến Việt Nam được khảo sát, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng 281%.

Dòng tìm kiếm này còn thể hiện khá rõ trên website du lịch chính thức của Đà Nẵng. Trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 8/2026, Nga là thị trường mang lại nguồn truy cập lớn nhất, chiếm 54-60% tổng số người dùng hoạt động.

Những nội dung được quan tâm nhiều xoay quanh điểm đến, tham quan, trải nghiệm, khách sạn, lễ hội - sự kiện và mua sắm.

Điều đáng chú ý là khách không chỉ tìm câu trả lời cho câu hỏi "đi đâu". Họ dành nhiều sự quan tâm cho "ở đâu" và "trải nghiệm gì".

Các tìm kiếm liên quan đến khách sạn chiếm hơn một nửa lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên nền tảng này, đồng thời mở rộng sang các loại hình như khách sạn spa, khách sạn nhỏ có phong cách riêng, khách sạn chú trọng thiết kế, nghệ thuật và khu nghỉ dưỡng.