Khách Nga tìm loại quả mọc khắp Việt Nam nhưng 'không nơi nào bán'

Kseniia Guchua cùng người bạn đồng hành trên hành trình khám phá Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Sau khi chia sẻ câu chuyện nhặt khế trên đường ở Đà Nẵng rồi tìm khắp nơi để mua thêm, Kseniia Guchua (25 tuổi, đến từ Nga) nhận được nhiều bình luận hài hước từ cư dân mạng Việt Nam.

Không ít người nhắc đến truyện cổ tích Ăn khế trả vàng, khiến nữ du khách tò mò về mối liên hệ giữa loại quả quen thuộc và văn hóa Việt.

Trước đó, Kseniia tình cờ bắt gặp những quả khế rụng trên một con đường ở Đà Nẵng. Cô nhặt về, rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ rồi nếm thử. Dù đã biết đến loại quả này qua truyền hình và mạng xã hội từ nhỏ, đây mới là lần đầu cô thực sự thưởng thức khế.

Kseniia Guchua tìm mua được khế qua ứng dụng giao hàng. Ảnh: NVCC.

Kseniia nhận xét khế hơi chát nhưng vị chua không gắt như cô tưởng tượng. Cô thích hương vị này ngay từ lần đầu nếm thử và muốn tìm mua thêm để thưởng thức.

"Tôi đi khắp các siêu thị, các khu chợ địa phương nhưng không thấy nơi nào bán cả", Kseniia chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nữ du khách bất ngờ khi phát hiện có thể đặt mua loại quả này trên ứng dụng giao hàng.

Tuy nhiên, số khế cô nhận được vẫn còn xanh nên có vị chua gắt hơn mong đợi. Cô chuyển sang dùng khế để pha đồ uống và khá hài lòng với kết quả. Hương vị chua của loại quả Việt Nam cũng khiến cô liên tưởng đến một loại quả quen thuộc ở Nga.

Sau khi Kseniia kể lại trải nghiệm tìm mua khế trên mạng xã hội, nhiều người Việt đùa rằng đây là loại quả không dễ mua, thậm chí "đắt ngang vàng". Ban đầu, cô chưa hiểu ý nghĩa của những bình luận này. Chỉ sau khi đọc thêm, nữ du khách mới nhận ra mọi người đang nhắc đến truyện cổ tích Ăn khế trả vàng.

Kseniia thấy thú vị khi một loại quả cô tình cờ thưởng thức lại gắn với câu chuyện dân gian Việt Nam. Cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về nội dung và ý nghĩa của truyện, thay vì chỉ dừng lại ở những lời giải thích ngắn trong phần bình luận.

Không chỉ tò mò về văn hóa, nữ du khách còn muốn khám phá cách người Việt sử dụng khế trong ẩm thực. Cô biết loại quả này có vị chua nên không phải ai cũng yêu thích, đồng thời được cư dân mạng gợi ý thử các món canh nấu với khế.

Dù vậy, trải nghiệm của Kseniia với loại quả này vẫn còn hạn chế. Cô hy vọng có cơ hội thưởng thức thêm những món ăn chế biến từ khế trong thời gian ở Việt Nam.

Trong khoảng một năm qua, Kseniia cùng chồng đã đi du lịch nhiều nơi tại Việt Nam, trong đó Đà Nẵng là nơi cả hai thường sinh sống. Họ dự định ở lại Việt Nam ít nhất 3 tháng nữa nhưng chưa xác định thời điểm rời đi.

Thay vì lên lịch trình chi tiết từ trước, hai vợ chồng thường quyết định điểm đến dựa trên sở thích và cảm hứng. Vì vậy, hành trình tiếp theo của họ vẫn chưa được xác định.

Khách Nga dạo chơi, khám phá TP.HCM năm 2024. Ảnh: Phương Lâm.

Câu chuyện của Kseniia diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thu hút khách Nga. Trong 9 tháng, Việt Nam đón khoảng 1,1 triệu lượt khách Nga, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm trước. Nga hiện là thị trường gửi khách lớn thứ ba của du lịch Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Khí hậu ấm áp, nhu cầu nghỉ dưỡng biển và mong muốn tránh mùa đông là những yếu tố khiến Việt Nam được du khách Nga quan tâm. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Nha Trang và Phú Quốc, Đà Nẵng cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể từ thị trường này.

Trong 8 tháng đầu năm, thành phố đón gần 300.000 lượt khách Nga, tăng 151,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng tìm kiếm về Đà Nẵng trên nền tảng Yandex cũng tăng 281%.