Xu hướng nghỉ dưỡng dài ngày mở ra cơ hội cho Gia Lai

Theo số liệu thống kê, Nga đứng thứ ba trong 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Đáng chú ý, đây cũng là thị trường có mức tăng trưởng nổi bật trong nhóm khách châu Âu, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với du khách Nga.

FLC Quy Nhơn tiếp đón đoàn lữ hành đến từ thị trường Nga nhằm kết nối, đưa khách đến Quy Nhơn - Gia Lai trong thời gian tới.

Du khách Nga có xu hướng lựa chọn các kỳ nghỉ biển dài ngày, ưu tiên những điểm đến sở hữu khí hậu ấm áp, cảnh quan đẹp, dịch vụ lưu trú chất lượng cao và nhiều hoạt động trải nghiệm. Đây là cơ hội để các địa phương không chỉ gia tăng lượng khách quốc tế mà còn kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu du lịch.

Trong bối cảnh đó, Quy Nhơn - Gia Lai được xem là điểm đến giàu tiềm năng. Với lợi thế kết hợp giữa biển xanh Quy Nhơn và cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên, Gia Lai có điều kiện phát triển những hành trình du lịch đa trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa đến golf, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Eo Gió - một trong những điểm “must check-in” khi đến với Quy Nhơn.

Đặc biệt, hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng quy mô lớn cùng các dịch vụ bổ trợ đang tạo nền tảng để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch trọn gói, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, việc Cảng hàng không Phù Cát từng bước mở rộng năng lực kết nối quốc tế cũng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận các thị trường khách mới, trong đó có Liên bang Nga.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường này, bên cạnh lợi thế điểm đến, việc tăng cường kết nối với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách được xem là những yếu tố quan trọng.

Quy Nhơn cuốn hút khách Nga bởi vẻ đẹp thiên nhiên khoáng đạt và nguyên bản.

FLC Quy Nhơn xúc tiến thị trường Nga, đón những tín hiệu tích cực

Trong nỗ lực mở rộng kết nối với thị trường khách quốc tế, ngày 19/11/2026, FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort đã đón đoàn Famtrip đến từ thành phố Yekaterinburg (Liên bang Nga) tới tham quan, khảo sát và trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại quần thể.

Trong hành trình, đoàn đã tham quan hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, đồng thời hào hứng khám phá Safari, trải nghiệm đạp xe dạo quanh quần thể, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Safari là điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích.

Đặc biệt, hệ thống villa sang trọng với không gian riêng tư, tầm nhìn khoáng đạt và hồ bơi riêng rộng rãi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Quy Nhơn cũng để lại ấn tượng mạnh với các thành viên trong đoàn.

Bà Karpina Irina - Giám đốc điều hành MBA TRAVEL AGENCY (YEKATERINBURG), thành viên đoàn lữ hành Nga, chia sẻ: “Chúng tôi rất ấn tượng bởi sự sang trọng của trung tâm hội nghị FLC Quy Nhơn. Thật sự rất tuyệt vời

Trung tâm hội nghị FLC Quy Nhơn gây ấn tượng với đoàn lữ hành Nga

Bên cạnh cơ sở vật chất, phong cách đón tiếp chu đáo, chương trình chào mừng được cá nhân hóa cùng những trải nghiệm chăm sóc tinh tế cũng góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp với đoàn khảo sát.

Đại diện FLC cho biết, thị trường Nga là một trong những thị trường khách quốc tế tiềm năng mà doanh nghiệp đang quan tâm xúc tiến.

“Chúng tôi đã và đang nỗ lực kết nối với các đối tác hàng không, lữ hành quốc tế nhằm từng bước đưa du khách Nga đến Quy Nhơn – Gia Lai. Với lợi thế về cảnh quan, khí hậu và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng, chúng tôi tin rằng địa phương có nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày, phù hợp với nhu cầu của thị trường này. Định hướng của FLC không chỉ là thu hút thêm khách quốc tế mà còn góp phần quảng bá điểm đến, gia tăng thời gian lưu trú và giá trị trải nghiệm của du khách”, đại diện FLC chia sẻ.

Trước đó, trong tháng 10 và 11/2026, FLC Quy Nhơn và LUVIAF Quy Nhơn cũng đã đón các đoàn khách từ Macao thông qua chuỗi chuyến bay quốc tế của Bamboo Airways, đồng thời tổ chức đón tiếp, khảo sát sản phẩm dành cho đoàn Famtrip Đài Loan.

Tháng 10/2026, FLC Quy Nhơn đã tiếp đón đoàn Famtrip Đài Loan đến tham quan, khảo sát.

Các hoạt động này nằm trong định hướng tăng cường kết nối với những thị trường khách quốc tế tiềm năng, từng bước mở rộng mạng lưới đối tác và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với từng nhóm khách.

Trong bối cảnh lượng khách Nga đến Việt Nam tăng trưởng mạnh, những tín hiệu tích cực từ chuyến khảo sát của đoàn lữ hành Yekaterinburg tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác mới. Cùng với lợi thế biển xanh, đại ngàn và hệ sinh thái nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện, Gia Lai đang có thêm điều kiện để từng bước thu hút dòng khách quốc tế lưu trú dài ngày.