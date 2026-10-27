Khách Nga bật khóc, cúi đầu khi quán ăn ở Phú Quốc tặng lon bia

Nam du khách bật khóc sau khi được tặng lon bia. Ảnh: Heo Bông.

Khoảng 22h, khi Lan Nguyễn, chủ quán bún đậu 69 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang), chuẩn bị dọn dẹp để kết thúc ngày bán, một nam du khách người Nga ghé vào. Người này gọi một đĩa dồi sụn 30.000 đồng, vẻ mặt không mấy tươi tắn. Ngồi một lúc, vị khách hỏi nơi mua bia, nhưng cửa hàng tạp hóa xung quanh đều đóng cửa.

Thấy vậy, chủ quán tìm lại trong tủ lạnh nhà mình, vô tình còn đúng một lon bia và mang ra.

Sau khi dùng bữa xong, nam du khách đưa 500.000 đồng để thanh toán, nhưng cô thối lại 470.000 đồng. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, chủ quán liên tục nói "beer free" (tạm dịch: bia miễn phí) để vị khách hiểu rằng không cần trả tiền.

"Tôi thấy nam du khách chân thành, cũng đã cuối ngày nên tặng lon bia để giải phóng tinh thần. Ai trong tình huống này cũng làm như vậy. Anh rất ngạc nhiên, bấm Google dịch đưa cho tôi xem, nói rằng muốn xin chụp ảnh để giới thiệu quán cho bạn bè ở Nga", Lan kể với Tri Thức - Znews. Câu chuyện diễn ra vào ngày 16/10, sau đó được cô đăng tải trên mạng xã hội.

Du khách Nga quay lại cúi đầu cảm ơn chủ quán. Ảnh: Heo Bông.

Tuy nhiên, khi quay lại bàn ngồi, du khách Nga này bất ngờ bật khóc. Anh chia sẻ rằng lon bia và sự hiếu khách của người Việt Nam gợi lại nhiều kỷ niệm xưa khiến bản thân không cầm được nước mắt.

Khi chuẩn bị rời đi, nam du khách tiếp tục dúi vào tay chủ quán 500.000 đồng, tay anh đặt lên ngực trái, liên tục cúi đầu và nói rằng: "Tôi biết rõ giá trị của số tiền, hãy nhận như một món quà của tôi". Trước hành động này, chủ quán không khỏi bối rối, nhưng vị khách đã nhanh chóng chào tạm biệt.

"Số tiền tôi giữ riêng làm kỷ niệm. Nếu vị khách quay lại quán, tôi sẽ mời một mẹt bún đậu lớn", cô nói.

Chủ quán cho biết thêm quán thường đón du khách quốc tế đến ăn riêng lẻ hoặc theo đoàn, nhưng đây là lần hiếm hoi gặp câu chuyện như vậy khiến cô cảm thấy ấm lòng cả tuần.

Quán ăn mở bán từ năm 2016. Ảnh: Heo Bông.

Quán hiện phục vụ bún đậu mắm tôm, với mức giá 50.000-130.000 đồng/mẹt, kèm theo đồ uống. Không khí ngồi lại gần gũi như quán ăn gia đình, có sức chứa 30-35 người. Bếp được đặt mở, thực khách có thể nhìn thấy món ăn trực tiếp chuẩn bị.

Trước đó, không ít khoảnh khắc du khách quốc tế xúc động bởi tấm lòng của người Việt Nam. Hồi tháng 2, trong chuyến du lịch đến Cao Bằng, một nam du khách đến từ Nam Phi được những đứa trẻ vùng cao mang trứng luộc, snack và nước đóng chai đến tặng vì biết anh sẽ cắm trại qua đêm.

Tháng 9/2025, Alan (quốc tịch Anh) được người dân mời nước cam miễn phí trong chuyến du lịch Hà Nội đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Du khách châu Âu đến Phú Quốc tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Giữa bối cảnh Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, Nga đứng thứ 3 trong những thị trường gửi khách đến Việt Nam, với khoảng 1,1 triệu lượt khách, mức tăng trưởng 160,6%, chỉ xếp sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Đồng thời trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam ở khu vực châu Âu.

Sự phục hồi mạnh của thị trường châu Âu cũng tạo cơ hội để Việt Nam khai thác nhóm khách có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, đặc biệt đối với các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực và nghỉ dưỡng.

Xét riêng về địa phương, trong 9 tháng năm 2026, Phú Quốc đón hơn 8,57 triệu lượt khách, trong đó có 1,92 triệu lượt khách quốc tế. Đặc khu tiếp tục giữ vai trò nguồn thu chủ lực khi đóng góp 46.000 tỷ đồng trong tổng thu 57.922 tỷ du lịch của An Giang.

Trên bình diện tỉnh, 9 tháng năm 2026, An Giang đón 23,4 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt.