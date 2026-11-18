Biển Phú Quốc nhìn từ nơi nữ du khách lưu trú.

Xin nghỉ phép 4 tháng hè, Katrina Nichole (35 tuổi, quốc tịch Mỹ) du lịch qua nhiều quốc gia. Sau 6 tuần rong ruổi, nữ du khách rời Croatia đến Việt Nam một tháng.

Trước khi khởi hành, vé máy bay, chỗ ở và những chuyến bay nội địa đều đã đặt trước. Nichole cũng chủ động nộp hồ sơ xin visa Việt Nam trước một tuần vì đinh ninh sẽ có visa theo thời gian được thông báo là 5-7 ngày làm việc.

Tuy nhiên, vài giờ trước khi bay từ Munich (Đức) đến Hà Nội, visa vẫn chưa được cấp khiến lịch trình của nữ du khách đảo lộn. Trên tờ People, cô kể rằng chính mình cũng không nghĩ rằng sự cố này lại mở ra những ngày hạnh phúc tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), nơi cô chưa từng có ý định ghé thăm.

Tình cờ biết đến Phú Quốc

Khi nhận tin về visa, Nichole vẫn tìm đến sân bay. Tại quầy làm thủ tục, cô được quản lý hãng bay cảnh báo việc nán lại Đức hay chọn lộ trình khác có thể rất tốn kém. Vì vậy, người này gợi ý cô đặt thêm một chuyến transit (quá cảnh) từ Hà Nội đi Phú Quốc, bởi đặc khu hiện miễn thị thực 30 ngày cho du khách quốc tế.

Lo ngại của Nichole là "hoàn toàn không biết gì" về Phú Quốc, cũng chưa từng nghe tên. Theo kế hoạch ban đầu, cô dự định khám phá Hà Nội 2 tuần, trước khi đến Hội An (Đà Nẵng) và TP.HCM. Dù vậy, nữ du khách vẫn làm theo lời gợi ý.

Khi đến khu vực hải quan ở sân bay Nội Bài, Nichole phát hiện có khoảng 7-8 người cùng cảnh ngộ, tất cả đều đặt thêm chuyến bay transit (quá cảnh) để chờ visa.

Nichole thường xuyên bắt xe ôm đi dạo trong những ngày ở Phú Quốc.

Nichole gần như không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng trên đường từ sân bay về nơi lưu trú, Phú Quốc đã khiến cô ấn tượng.

"Kiến trúc khác với những nơi tôi từng thấy tại nhiều quốc gia châu Á, gây liên tưởng đến vùng Caribe hoặc châu Âu. Mọi thứ mang đến sự khác biệt. Phú Quốc trên ảnh đã rất đẹp, nhưng khi tận mắt chứng kiến, khung cảnh còn ngoạn mục hơn nhiều", cô nhớ lại.

Trong 2 tuần ở đây, Nichole đã thuê một căn Airbnb cách trung tâm đặc khu khoảng một giờ lái xe, tầm nhìn hướng ra núi rừng xanh mướt và làn nước biển trong như pha lê. Mức giá 120 USD/đêm (khoảng 3 triệu đồng). Dịch vụ, phòng ốc của căn hộ được cô miêu tả không thua kém khách sạn 5 sao.

Nữ du khách bên trong căn hộ Airbnb thuê ở Phú Quốc.

Kỳ nghỉ ngoài kế hoạch nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại ban đầu của Nichole. Phú Quốc là một trong những hòn đảo đẹp nhất mà cô từng đặt chân đến, bầu không khí cũng rất yên bình. Chưa kể, người dân địa phương thân thiện và ẩm thực đa dạng khiến Phú Quốc trở thành điểm đến ý nghĩa hơn nhiều so với một nơi dừng chân tạm thời.

"Không từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp thuần khiết của Phú Quốc, cảm giác như đang ở 'thiên đường'. Nhìn lại những ngày ở hòn đảo này, tôi khẳng định rằng không thể có một sự tình cờ nào tốt hơn xảy ra trong cuộc đời mình", nữ du khách bày tỏ.

Sẽ sớm quay lại Việt Nam

Hai tuần còn lại ở Việt Nam, Nichole quyết định chỉ đến Hà Nội. Do nhập cảnh theo diện miễn visa, việc rời đi không đơn giản là bay vào đất liền. Cô phải đặt liên tiếp nhiều chuyến bay, di chuyển từ Phú Quốc đến Bangkok (Thái Lan), sau đó quay lại Hà Nội để nhập cảnh bằng visa vừa được cấp.

Chuyến đi vòng khiến Nichole tốn khoảng 800 USD (khoảng 20,5 triệu đồng) cho vé máy bay đặt sát giờ và kế hoạch phải hủy bỏ. May mắn, cô đã kịp hủy một số đặt phòng Airbnb, nhưng hầu hết vé máy bay trả trước đều mất.

Katrina Nichole dạo đường phố Hà Nội.

Tuy nhiên, việc nán lại Phú Quốc và Hà Nội lâu hơn, thay vì di chuyển nhiều điểm đến, lại giúp cô có thời gian xây dựng những mối quan hệ và khám phá nhiều điều chưa từng nghĩ.

"Dù chi phí tăng, tôi không hối tiếc. Tôi đã có những người bạn tuyệt vời và trải nghiệm thay đổi cuộc đời, từ việc may quần áo theo yêu cầu đến gặp gỡ nhà thiết kế váy cưới của mình. Những kỷ niệm du lịch đẹp nhất không phải lúc nào cũng nằm trong kế hoạch ban đầu", cô bày tỏ.

Sau khi đặt chân đến 36 quốc gia, Nichole cho biết Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 điểm đến yêu thích nhất. Nữ du khách cũng lên kế hoạch quay lại để thử váy cưới.

Để tránh lặp lại sai lầm cũ và chủ động lịch trình, cô dự định gửi hồ sơ xin visa trước ít nhất một tháng và chọn loại visa thời hạn 90 ngày, thay vì loại chỉ có hiệu lực trong những ngày cụ thể của chuyến đi.

Phiêu Linh