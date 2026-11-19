Theo Motor1, một công ty Thái Lan có tên Rok Trucks vừa công bố kế hoạch nhập khẩu, hoán cải, hợp chuẩn hóa mẫu bán tải Toyota Hilux Champ tại Mỹ, sẵn sàng bán cho khách hàng xứ cờ hoa dưới một thương hiệu riêng. Mẫu xe mới có tên Base Rok, sẽ có mặt tại Mỹ với 3 tùy chọn chiều dài thùng hàng, dao động 1,88-2,64 m.

Base Rok sử dụng thùng hàng bằng thép với mặt sàn phẳng và cạnh bên có thể gập. Thùng xe không có hốc bánh nhô lên - thiết kế cho phép tối ưu công năng chở hàng so với các dòng bán tải thông thường. Tải trọng chở hàng tối đa của Base Rok, hay Toyota Hilux Champ nguyên bản, là gần 998 kg.

Mẫu xe của Rok Trucks được trang bị tiêu chuẩn động cơ xăng 4 xy-lanh kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau, giống hệt nguyên mẫu Toyota Hilux Champ. Phiên bản gắn động cơ diesel có mặt ở một số thị trường, tuy nhiên sẽ không được mở bán tại Mỹ.

Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh là các trang bị tùy chọn, sẽ đẩy giá bán của Base Rok lên thêm lần lượt 1.100 USD và 2.800 USD.

Mẫu bán tải của Rok được phát triển dựa trên thế hệ mới nhất của Toyota Hilux Champ, vốn là biến thể có kích thước nhỏ nhất trong "gia đình" Toyota Hilux.

Toyota Hilux Champ sở hữu ngoại hình nhỏ gọn nhưng không phải là một mẫu kei-car đúng nghĩa. Khi mở bán tại Mỹ, Rok Trucks cung cấp 10 biến thể khác nhau nhằm nổi bật tính đa dụng của nền tảng khung gầm mà Hilux Champ nguyên bản sở hữu.

Trong đó, Rok Tipper sở hữu thùng hàng thủy lực cho phép dễ dàng đổ hàng hóa xuống, trong khi bản Food Rok phục vụ nhu cầu bán hàng lưu động. Phiên bản Rok Lift được trang bị bàn nâng thủy lực phía sau để hỗ trợ bốc dỡ các vật nặng. Một biến thể xe cắm trại tích hợp sẵn nhà vệ sinh cũng nằm trong danh sách các dòng xe mà Rok Trucks dự kiến bán cho khách hàng Mỹ.

Phiên bản tiêu chuẩn Base Rok có thiết kế tối giản. Xe được trang bị sẵn kính chỉnh điện, điều hòa không khí, cổng sạc USB-C cùng 3 tùy chọn màu sơn gồm Trắng, Bạc ánh kim và Xám ánh kim. Các trang bị an toàn bao gồm phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước, túi khí và các thanh gia cường chống va chạm bên hông.

Rok Trucks cho biết mẫu bán tải sẽ có giá khởi điểm 24.950 USD bất kể kích thước thùng hàng. Công ty hiện đã bắt đầu nhận đặt hàng với khoản cọc 50 USD. Những khách hàng quan tâm cũng có thể đặt trước phiên bản Founders Edition với mức cọc 999 USD, đi kèm ưu đãi dán decal ngoại thất miễn phí và quyền ưu tiên giao xe.

Rok Trucks đã được cấp phép phân phối mẫu xe này tại Vương quốc Anh. Hoạt động bàn giao xe tại xứ sở sương mù sẽ bắt đầu vào quý I năm sau, trước khi công ty mở rộng hoạt động sang Mỹ.

Cho đến lúc này, mẫu xe bán tải hoán cải từ Toyota Hilux Champ vẫn chưa được cấp chứng nhận lưu hành để bán ra tại Mỹ. Ngay từ đầu, Toyota Hilux đã không phải là mẫu xe được thiết kế phù hợp điều kiện giao thông tại Mỹ.

Về phía Rok, công ty cho biết đang trong quá trình chuẩn bị cho màn ra mắt khách hàng Mỹ, với những thông báo chi tiết hơn dự kiến được công bố vào đầu năm 2027.

Rok Trucks sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và khí thải nghiêm ngặt của Mỹ. Khối động cơ trên xe cần được Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) cấp chứng nhận, đồng thời Rok nhiều khả năng sẽ phải thực hiện thử nghiệm va chạm đối với mẫu xe này nhằm chứng minh sự tuân thủ các Tiêu chuẩn An toàn phương tiện cơ giới liên bang (FMVSS).