Khách mua xe Defender có thể chi tiền để tháo bánh dự phòng

Theo Motor1, Land Rover đang cung cấp một dịch vụ trả phí để khách hàng... loại bỏ bánh dự phòng treo sau của Defender 90. Bỏ tiền mua gói Spare Wheel Removal Kit, khách hàng sẽ có được một chiếc SUV địa hình không đi kèm lốp dự phòng treo sau, bù lại đi cùng tầm nhìn tốt hơn và khả năng đỗ xe dễ dàng hơn trong không gian hẹp.

Defender 90 với gói Spare Wheel Removal Kit vẫn đi kèm cửa hậu nguyên bản, với các vị trí từng được dùng để cố định bánh dự phòng.

Phần đuôi xe còn có thể trở nên gọn gàng hơn nữa, nhưng có lẽ Land Rover nhận ra việc thiết kế riêng một cửa cốp không có các vị trí cố định bánh dự phòng sẽ tăng chi phí một cách không cần thiết. Gói Spare Wheel Removal Kit ra đời để chủ xe có thể sở hữu phần đuôi gọn gàng hơn theo cách đơn giản nhất.

Tùy chọn Spare Wheel Removal Kit giúp Defender 90 cải thiện tầm nhìn phía sau, tăng khả năng xoay sở trong không gian đỗ xe chật hẹp. Cửa sau nhẹ hơn cũng cần ít không gian hơn để mở, hỗ trợ chủ xe khi vận hành trong các khu vực đỗ xe đô thị hoặc nơi garage nhỏ hẹp.

Nhờ các điểm treo lốp vẫn còn trên cửa, chủ xe có thể tận dụng để treo xe đạp. Việc loại bỏ bánh dự phòng treo sau giảm một chút khối lượng bản thân cho Defender 90, nhưng không quá đáng kể.

Gói Alasia Pack cùng tùy chọn loại bỏ lốp dự phòng dành cho chủ xe Denfer 90 tại châu Âu. Ảnh: Land Rover.

Đi kèm với gói Spare Wheel Removal Kit là gói ngoại thất Alasia Pack, dành cho Defender 90, 110 và 130 bán tại châu Âu. Hãng vẫn chưa công bố giá bán cho gói trang bị mới này cũng như tùy chọn loại bỏ lốp dự phòng.

Theo Motor1, dòng sản phẩm Defender có thể sẽ còn mở rộng hơn nữa trong tương lai, vượt ra ngoài phạm vi các mẫu SUV như 90, 110 và 130 hiện tại.

Mối quan hệ hợp tác giữa Jaguar Land Rover với Stellantis có thể dẫn đến sự ra đời của một dòng bán tải, hướng đến khách hàng Bắc Mỹ. Mẫu bán tải này có thể được sản xuất ngay tại Mỹ, tránh được mức “thuế gà” đắt đỏ áp lên bán tải nhập khẩu.