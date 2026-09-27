Khách mua xe của 13 hãng ô tô lớn được bồi thường do bị tính sai giá vận chuyển

Theo The Sun, Tòa phúc thẩm Cạnh tranh Anh (Competition Appeal Tribunal - CAT) đã phê duyệt kế hoạch phân phối khoản bồi thường 55,87 triệu bảng Anh (khoảng gần 2.000 tỷ đồng) cho người tiêu dùng và doanh nghiệp từng mua hoặc thuê xe mới của 37 thương hiệu trong giai đoạn từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2015.

Đây là khoản tiền được thu hồi từ các công ty vận tải biển bị cáo buộc thông đồng để nâng khống giá vận chuyển ô tô.

Vụ việc bắt nguồn từ quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) vào năm 2018, khi cơ quan này phạt 5 công ty vận tải biển gồm MOL, K Line, NYK, WWL/EUKOR và CSAV tổng cộng 395 triệu euro (khoảng 11.700 tỷ đồng) vì hành vi gian lận về giá và các điều kiện vận chuyển ô tô trên các tuyến đường biển quốc tế.

Theo hồ sơ vụ việc, hoạt động của nhóm vận tải biển này khiến chi phí đưa ô tô mới vào Anh tăng cao. Khoản chi phí vận chuyển sau đó được cho là đã được tính vào giá xe mà người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả.

Khoảng 80% xe mới bán tại Anh khi đó được nhập khẩu từ nước ngoài, khiến chi phí vận chuyển đường biển có tác động đáng kể đến giá bán cuối cùng. Ước tính khoảng 17,8 triệu ô tô tại Anh bị ảnh hưởng trong giai đoạn này.

Danh sách 13 thương hiệu lớn được nêu trong kế hoạch bồi thường gồm: BMW, Citroen, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Vauxhall và Volkswagen. Ngoài 13 thương hiệu lớn trên còn có 24 nhà sản xuất khác, nâng tổng số thương hiệu nằm trong diện bồi thường lên 37.

Người mua hoặc thuê xe mới thuộc các thương hiệu này trong thời gian quy định có thể thuộc nhóm được hưởng khoản tiền bồi thường.

Mức bồi thường ban đầu được xác định từ 25 bảng Anh (khoảng 860 nghìn đồng) cho chiếc xe đầu tiên. Với người sở hữu hoặc thuê nhiều xe đủ điều kiện, khoản tiền tăng thêm 5 bảng Anh (khoảng 172 nghìn đồng) cho mỗi xe từ chiếc thứ hai đến thứ sáu, sau đó tối thiểu 2,5 bảng Anh (khoảng 86 nghìn đồng) cho mỗi xe tiếp theo. Mức chi trả cuối cùng có thể thay đổi tùy số lượng hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Không chỉ cá nhân, các doanh nghiệp mua xe để phục vụ hoạt động kinh doanh như cho thuê xe, giao hàng, xây dựng, bảo trì hay quản lý đội xe cũng thuộc diện có thể được bồi thường. Các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương tại Anh từng mua hoặc thuê hàng chục nghìn phương tiện trong giai đoạn liên quan cũng nằm trong nhóm được xem xét.

Theo đơn vị đại diện vụ kiện, việc phân phối tiền bồi thường có thể bắt đầu vào cuối năm 2026. Người từng mua hoặc thuê xe mới tại Anh trong khoảng thời gian từ 18/10/2006 đến 6/9/2015 được khuyến nghị đăng ký trên cổng thông tin để kiểm tra điều kiện và nhận tiền.

Đáng chú ý, đây là vụ kiện nhằm thu hồi chi phí từ các công ty vận tải biển. Các hãng ô tô có tên trong danh sách không phải là những doanh nghiệp bị Ủy ban châu Âu phạt trong vụ thông đồng vận chuyển, mà người mua xe được xem là có thể đã phải gánh một phần chi phí vận chuyển bị đội lên trong giá xe.

(Theo The Sun)