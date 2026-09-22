Khách mua Tesla Roadster phải cọc 50.000 USD dù chưa rõ 'mặt mũi' xe

Theo InsideEVs, Tesla hồi năm 2017 từng yêu cầu khách hàng cọc 50.000 USD cho Tesla Roadster, kèm theo hứa hẹn sẽ giao xe vào năm 2020. Gần đây, chương trình cọc 50.000 USD một lần nữa được Tesla mang trở lại, nhưng Roadster thì đã thực sự cận kề ngày ra mắt chính thức.

Tuần trước, website Tesla đã mở lại trang đặt cọc Roadster, yêu cầu khách hàng thanh toán ngay 5.000 USD để giữ chỗ, cộng thêm 45.000 USD chuyển khoản trong vòng 10 ngày tiếp theo. Khoản tiền 5.000 USD ban đầu có thể hoàn trả.

Số tiền đặt cọc là giống nhau, nhưng khách đặt cọc lúc này có thể yên tâm hơn, bởi Tesla đã xác nhận bản thương mại của Roadster sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1/10 tới đây.

Dẫu vậy, hình ảnh hoàn chỉnh của mẫu xe điện này vẫn chưa được công khai. Về cơ bản, khách hàng sẽ tiếp tục chơi trò “xé túi mù” cùng Tesla ở lần đặt cọc 50.000 USD này, tương tự thời điểm tháng 11/2017.

Tesla Roadster sẽ chính thức ra mắt tại cơ sở thử nghiệm tên lửa của SpaceX ở Waco (tiểu bang Texas, Mỹ) vào ngày đầu tháng 10 tới đây.

Hồi năm 2017, Tesla hứa hẹn Roadster sẽ sở hữu tốc độ tối đa 402 km/h, khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong vòng chưa đến 2 giây, quãng đường di chuyển tối đa xấp xỉ 1.000 km/lần sạc.

Kể từ thời điểm đó, Elon Musk liên tục đưa ra những tuyên bố không tưởng về Roadster, chẳng hạn cho rằng chiếc xe điện có thể bay nhờ công nghệ của SpaceX, hay tăng tốc 0-96 km/h trong vòng một giây. Mặt khác, tỷ phú Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về tầm hoạt động 1.000 km, chủ yếu liên quan đến khối lượng pin.

Khách hàng cần cọc 50.000 USD để giữ chỗ mua Tesla Roadster.

Ở lần ra mắt chính thức vào tuần sau, Tesla Roadster thế hệ mới dự kiến có sự thay đổi đáng kể về mặt thiết kế. Hình ảnh teaser cho thấy mẫu xe điện được làm mới theo phong cách Cyber, giúp Roadster trông tương đồng hơn với dải sản phẩm xe điện hiện hữu của Tesla.

Đáng chú ý, Tesla được cho là đã yêu cầu cấm bay ở khu vực không phận gần nơi diễn ra sự kiện. Trang tin The Information cho rằng Tesla sẽ ra mắt một phiên bản đủ điều kiện lưu thông trên đường công cộng, cùng với một chiếc xe có thể bay nhờ hệ thống động cơ phản lực khí lạnh phát triển cùng SpaceX.

Chuyên trang InsideEVs kỳ vọng màn trình diễn này sẽ diễn ra suôn sẻ hơn, thay vì vướng phải sự cố bi thép giống trường hợp Tesla Cybertruck.

Sự cố bi thép ở màn ra mắt Cybertruck, nơi Tesla Roadster lần đầu được tiết lộ. Ảnh cắt từ clip.

Trên chương trình All In Podcast, Elon Musk khẳng định sự kiện tiếp theo sẽ là một cú nổ về mặt truyền thông.

“Đảm bảo sẽ phấn khích. Thành công hay không vẫn chưa đảm bảo, nhưng sự phấn khích chắc chắn sẽ có ở màn trình diễn sắp tới”, vị tỷ phú Mỹ chia sẻ.

Dẫu vậy, InsideEVs cho rằng phần đông người dùng, đặc biệt những ai đã đặt cọc 50.000 USD, đều đang mong chờ một chiếc Tesla Roadster bản thương mại kèm giá bán và ngày bàn giao, hoặc ít nhất là lộ trình sản xuất rõ ràng.