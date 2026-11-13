Khách hủy phòng, chuyển hướng khi vẫn hoãn cano ở mũi Kê Gà

Du khách ngồi cano ra tham quan hải đăng Kê Gà năm 2024.

Nhóm du khách của C.H, một homestay gần mũi Kê Gà (xã Tân Thành, Lâm Đồng), lập tức hủy phòng khi biết dịch vụ cano đến đây tiếp tục tạm dừng. Khách lẻ cũng liên tục hỏi về chính sách dời ngày, hoàn tiền.

Chủ cơ sở lưu trú trên cho biết không có cano đưa ra tham quan ngọn hải đăng, du khách không có lý do để lưu trú lại. Phần lớn doanh thu các khách sạn, homestay tại đây nhờ vào khách đi theo đoàn. Từ giữa tuần trước (2-8/11) đến hiện tại, homestay chỉ đón khách lẻ hoặc gia đình ở 1-2 ngày. Công suất chỉ đạt 40-50%.

"Tôi đành hoàn trả 100% tiền cọc cho du khách hủy phòng. Mong rằng cơ quan chức năng sớm có giải pháp để cano hoạt động bền vững hơn", cô bày tỏ.

Từ ngày 3/11, sau cuộc làm việc giữa Phòng CSGT - Công an Lâm Đồng, Đồn Biên phòng xã Tân Thành và hộ kinh doanh dịch vụ cano, 3 phương tiện thuộc bến thủy nội địa Trọng Tâm phải tạm dừng hoạt động để gia hạn giấy phép hoạt động bến thủy nội địa mới. Sau đó, tất cả 5 cano tại mũi Kê Gà đều được yêu cầu tạm dừng để rà soát điều kiện an toàn, đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 18/7, dịch vụ cano từng tạm dừng. Đến ngày 17/8, UBND xã Tân Thành cho phép cano đủ điều kiện hoạt động trở lại, với yêu cầu khống chế lượng khách không vượt quá 50% sức chở.

Hải đăng Kê Gà nhìn từ mũi Kê Gà.

Khu di tích lịch sử và kiến trúc hải đăng Kê Gà là điểm du lịch nổi tiếng đối với du khách đến Phan Thiết. Khu vực đất liền lân cận, cách mũi khoảng 500 m, có khoảng 6 quán ăn, một số cơ sở lưu trú và 3 đơn vị vận chuyển khách bằng cano.

Vào một số thời điểm, du khách có thể đi bộ hoặc sử dụng xe điện từ bờ ra hải đăng. Tuy nhiên, hình thức này chỉ thực hiện được khi nước rút, cano vẫn là phương tiện chính.

Việc tạm dừng cano 2 lần trong năm nay khiến các cơ sở kinh doanh ăn uống và lưu trú giảm khách, doanh thu trầm lắng.

Tại quán cơm niêu hải sản của T. Đạt, lượng khách nhìn chung khá vắng vào ngày trong tuần, cuối tuần giảm khoảng 20-30% so với lúc có cano hoạt động.

Du khách cắm trại qua đêm ở mũi Kê Gà, năm 2024.

Chủ một chuỗi nhà hàng hải sản tại khu vực này ghi nhận lượng khách giảm đến 50%, tính từ ngày 9/11 đến 13/11. Cuối tuần trước (7-8/11), một số nhóm khách Việt và quốc tế đã hủy đặt bàn ăn sau khi nghe tin cano tạm dừng.

Mũi Kê Gà cách các điểm đến khác khá xa, không thích hợp làm một điểm dừng trong lịch trình dài. Vì vậy, khi cano không còn, họ chuyển sang vui chơi ở trung tâm Phan Thiết, Mũi Né.

"Ngày 2/11, có đoàn khách đặt 14 bàn ăn, nhưng cano dừng ngay vào ngày hôm sau, họ chưa kịp tìm nhà hàng khác nhận số lượng lớn nên đành đổi điểm tham quan, sau đó di chuyển ngược về Kê Gà ăn uống", người này thông tin.

Nhà hàng đã đối mặt với doanh thu sụt giảm và khó khăn vận hành 2 lần. Nguyên liệu phải cầm chừng, điện nước được tính toán sử dụng, dù vậy vẫn phải chi trả mặt bằng, nhân viên. Tuy nhiên, khi khách liên hệ đặt bàn ăn và hỏi về việc tham hải đăng Kê Gà, chủ nhà hàng vẫn thông báo trước về việc cano tạm dừng.

"Khu vực này chỉ có duy nhất hải đăng để hút khách. Tôi mong chính quyền địa phương sớm xây dựng bến thủy nội địa, tạm thời cho phép hoạt động cano tại bến thủy để phát triển du lịch, giữ vững nguồn kinh tế của địa phương", người này chia sẻ.

Một góc mũi Kê Gà nhìn từ trên cao.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 13/11, bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết toàn bộ cano tại mũi Kê Gà đang tạm dừng hoạt động.

Một số hộ kinh doanh phải hoàn thiện giấy phép đăng ký hoạt động. Đồng thời, địa phương cũng đã chỉ đạo triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các phương tiện, để sớm hoạt động trở lại trong thời gian chờ UBND xã kêu gọi đầu tư bến thuỷ nội địa.

Cách trung tâm Phan Thiết khoảng 30 km, mũi Kê Gà tập hợp nhiều phiến đá xếp thành hình đầu gà, bao quanh là bãi biển trong xanh. Trên mũi sở hữu ngọn hải đăng cao và cổ nhất Việt Nam, xây dựng từ năm 1897. Vào mùa hè, mũi được bao phủ bởi cỏ xanh, đây là thời điểm thuận lợi cho du khách cắm trại vì không bị ảnh hưởng bởi gió chướng.

Nhiều du khách chọn đến đây tắm biển, tham quan, cắm trại qua đêm để ngắm sao, đón bình minh và ngắm dải ngân hà. Chi phí qua đêm và tắm nước ngọt khoảng 50.000 đồng/người.

Phiêu Linh - Châu Sa