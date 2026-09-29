Khách hàng Việt: VF Wild biến bán tải thành chiếc xe 'cả nhà muốn đi cùng'

Chất bán tải, trải nghiệm hành khách được nâng tầm

Khi bán tải được dùng để đi làm hằng ngày và chở gia đình vào cuối tuần, trải nghiệm của người ngồi trở thành một phần quan trọng trong quyết định mua xe. Cabin phải đủ dễ chịu để những chuyến đi đông người không bị gò bó khó chịu.

Với “tân binh” đang làm mưa làm gió VF Wild, nhiều khách hàng trải nghiệm chia sẻ sự ngạc nhiên bởi cách VinFast chăm chút khách hàng từ ngoài vào trong.

Giữ sức chở và vẻ mạnh mẽ của bán tải nhưng vẫn hướng tới sự thoải mái, thanh lịch cùng cách sử dụng năng lượng linh hoạt, VF Wild có quá nhiều lý do để thu hút người mua.

Trước hết, cabin của VF Wild gây thiện cảm với khách hàng từ lần trải nghiệm đầu tiên bởi sàn phẳng tạo khoảng đặt chân thuận tiện, lưng ghế có độ ngả thoải mái, khoảng duỗi chân rộng và cửa gió riêng đưa luồng khí điều hòa trực tiếp tới hành khách. Người ngồi hàng hai nhờ đó không bị xem như “ghế phụ” trong một chiếc xe chỉ ưu tiên chở hàng. Ngoài ra, màn hình 10 inch và cần số sau vô lăng mang tới sự thuận tiện và trải nghiệm hiện đại với người ngồi trong xe.

Về vận hành, hệ thống treo sau đa liên kết tiếp tục cho thấy sự ưu tiên dành cho người ngồi trong cabin. Việc mỗi bánh xe được kiểm soát qua nhiều liên kết giúp hệ thống treo xử lý linh hoạt hơn khi mặt đường thay đổi, qua đó hỗ trợ độ ổn định và sự êm ái trên những hành trình dài.

Những lựa chọn kỹ thuật này không làm VF Wild mất đi công năng bán tải. Thùng xe dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm, cao 509 mm và có tải trọng 750 kg, đủ để mang hàng hóa, máy móc, đồ nghề hoặc hành lý mà không phải chất đồ vào khoang hành khách.

Gánh việc ngày thường, sẵn sàng đưa cả nhà đi xa

Khả năng sử dụng linh hoạt còn được thể hiện qua hệ thống năng lượng. Pin LFP dung lượng 46,4 kWh cho phép VF Wild chạy thuần điện hơn 250 km sau mỗi lần nạp đầy.

Nếu mỗi ngày di chuyển khoảng 20–30 km, tổng quãng đường trong 5 ngày làm việc vào khoảng 100–150 km. Như vậy, xe vẫn còn năng lượng cho những điểm đến phát sinh mà chưa cần sử dụng tới REEV.

VF Wild là lựa chọn lý tưởng dùng để đi làm hằng ngày và chở gia đình vào cuối tuần.

Trong nhịp đi lại quen thuộc, VF Wild hoạt động như một mẫu xe điện thuần túy. Chủ xe nhờ thế có tận dụng lợi thế tiết kiệm chi phí năng lượng trong phần lớn thời gian sử dụng.

REEV chỉ “tiếp quản” khi hành trình vượt ra ngoài kế hoạch, chẳng hạn chuyến công tác liên tỉnh, về quê cuối tuần hoặc thời điểm chủ xe chưa kịp sạc pin. Hệ thống đưa tổng phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km và thoải mái cùng chủ nhân trong bất cứ hành trình nào.

Bài toán sở hữu cũng được bổ sung bằng loạt ưu đãi “ra tấm ra món”. VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng; đợt nhận cọc tiên phong mang tới quyền lợi 61 triệu đồng, trong khi “Vì tương lai xanh” lần 2 đóng góp thêm 5% giá xe, tương ứng 43 triệu đồng.

Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến tại website https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc tại hệ thống đại lý phân phối chính hãng VinFast trên toàn quốc.

Phép cộng 61 triệu đồng và 43 triệu đồng tạo tổng ưu đãi 104 triệu đồng, đưa giá VF Wild còn từ 756 triệu đồng. Khoản chênh lệch hơn 100 triệu đồng giúp người mua sở hữu mẫu bán tải điện với phần vốn ban đầu “dễ thở” hơn.

Lợi ích tiếp tục xuất hiện sau khi xe lăn bánh. Chủ xe được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10.2.2029. Với lịch trình chủ yếu dùng pin, nhiều quãng đường đi làm và đưa đón gia đình có thể được thực hiện theo cách “đi điện không lo tiền sạc”.

Giữ sức chở và vẻ mạnh mẽ của bán tải nhưng vẫn hướng tới sự thoải mái, thanh lịch cùng cách sử dụng năng lượng linh hoạt, VF Wild có quá nhiều lý do để người mua sớm chốt cọc, đặc biệt là khi cánh cửa ưu đãi sớm sắp khép lại (30.9).