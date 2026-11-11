Khách hàng Việt có thêm sự lựa chọn xe Hybrid đến từ Nhật Bản

Forester thế hệ thứ 6 được trang bị công nghệ Strong Hybrid thế hệ mới - Ảnh B.A.

“Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình điện hóa của Subaru tại Việt Nam. Mẫu xe kết hợp những giá trị công nghệ cốt lõi của Subaru: khả năng kiểm soát và độ bám đường của Hệ Dẫn động Bốn bánh Toàn thời gian Đối xứng (SAWD); sự cân bằng và ổn định của động cơ Subaru Boxer; cùng hiệu quả vận hành và khả năng hỗ trợ tức thời từ mô-tơ điện của công nghệ Strong Hybrid. Hệ thống hybrid tự sạc mang đến sự thuận tiện cho nhu cầu di chuyển hằng ngày, những chuyến đi dài và các hành trình phiêu lưu khám phá.

Subaru Forester 2.5 đã khẳng định những ưu thế về chất lượng, thiết kế, khả năng vận hành và an toàn vượt trội thông qua các giải thưởng và đánh giá uy tín như giải Xe Của Năm tại Nhật Bản 2025–2026, giải thưởng thiết kế “Good Design Award 2025”, Xếp hạng An Toàn 5 sao từ JNCAP và Euro NCAP cùng danh hiệu TOP SAFETY PICK+ từ IIHS (Viện Bảo hiểm An toàn Giao thông Đường bộ Hoa Kỳ)”, bà Lê Thanh Hải, Tổng Giám Đốc Subaru Việt Nam, chia sẻ.

Hệ thống STRONG HYBRID thế hệ mới

Hệ thống Subaru Strong Hybrid kết hợp động cơ BOXER 2.5 lít với hai mô-tơ điện.

Theo hãng xe Nhật Bản, trái tim của Forester 2.5 e-Boxer Hybrid mới là hệ truyền động e-Boxer Strong Hybrid tiên tiến được thiết kế tỉ mỉ nhằm đạt sự cân bằng tối ưu giữa hiệu quả sử dụng năng lượng, hiệu năng và khả năng vận hành êm ái, đồng thời duy trì cảm giác lái đặc trưng của Subaru.

Hệ thống Strong Hybrid kiểu nối tiếp - song song kết hợp động cơ Subaru Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5 lít với hai mô-tơ điện được tích hợp trong một cụm hộp số - cầu nhỏ gọn. Một mô-tơ đóng vai trò máy phát điện kiêm bộ khởi động động cơ, trong khi mô-tơ kéo công suất cao đảm nhiệm chức năng dẫn động xe. Tùy thuộc vào điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng công suất từ mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai.

Hệ thống điều khiển thông minh sử dụng công suất từ động cơ xăng, mô-tơ điện hoặc kết hợp cả hai nhằm tối ưu hiệu năng và hiệu quả sử dụng năng lượng trong mọi điều kiện vận hành. Ở dải tốc độ thấp đến trung bình, xe có thể vận hành ở chế độ EV bằng điện hoàn toàn, êm ái và không phát thải khi di chuyển trong đô thị; đồng thời tự động chuyển sang vận hành chủ yếu bằng động cơ xăng khi di chuyển trên đường cao tốc. Mô-tơ điện hỗ trợ khi tăng tốc hoặc leo dốc, cung cấp mô-men xoắn tức thì mang lại cảm giác "e-Turbo" nhạy bén, cùng trải nghiệm lái êm ái và khả năng tăng tốc liền mạch, mượt mà.

Cùng với đó, hộp số Lineartronic nâng cấp tích hợp mô-tơ dẫn động, mô-tơ phát điện, bộ vi sai trước và khớp nối điều khiển điện tử trong một cụm kết cấu cơ khí nhỏ gọn, có độ chính xác cao. Thiết kế hiệu quả này duy trì sự phân bổ trọng lượng cân bằng đặc trưng của Subaru, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng giúp tăng tốc mạnh mẽ và vận hành êm ái hơn.

Cấu hình hệ thống tiên tiến, kết hợp với bình nhiên liệu dung tích lớn 63 lít, cho quãng đường di chuyển hơn 1.200 km với mỗi bình nhiên liệu đầy.

Pin được nạp thông qua hệ thống phát điện của xe và hệ thống phanh tái tạo năng lượng, do đó người lái không cần cắm sạc. Bộ điều khiển công suất đặt trong khoang động cơ, trong khi pin được đặt dưới sàn khoang hành lý. Cách bố trí này giúp duy trì tính tiện dụng của khoang hành khách và khoang hành lý, đồng thời dành đủ không gian cho bình nhiên liệu dung tích 63 lít.

Phiên bản Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được trang bị máy nén điều hòa chạy điện, giúp duy trì sự thoải mái trong khoang hành khách khi động cơ xăng tạm dừng, kể cả trong điều kiện giao thông phải dừng và di chuyển liên tục.

Hiệu quả của hệ thống hybrid mới

Điểm nổi bật của Forester 2.5 e-Boxer Hybrid là cách hệ truyền động điện hóa phối hợp với Hệ Dẫn động Bốn bánh Toàn thời gian Đối xứng (SAWD) của Subaru. Thay vì dùng một mô-tơ điện riêng cho cầu sau, Forester duy trì kết nối cơ khí giữa bánh trước và bánh sau thông qua trục các-đăng.

Kết hợp với động cơ Boxer có trọng tâm thấp, cấu trúc này hỗ trợ phân bổ trọng lượng cân bằng và truyền lực ổn định đến cả bốn bánh. Mô-tơ dẫn động công suất cao bổ sung lực hỗ trợ tức thì ở tốc độ thấp, giúp tăng tốc và leo dốc, đồng thời tăng cường khả năng vận hành trên mọi địa hình. Kết quả là mẫu Forester điện hóa vẫn giữ trọn triết lý cốt lõi của Subaru về độ bám đường, sự cân bằng và cảm giác lái tự tin.

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid cũng được phát triển với an toàn là yếu tố cốt lõi. Khoang pin điện áp cao có kết cấu được gia cố thêm, giúp bảo vệ pin trong trường hợp xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, hệ thống hybrid điện áp cao được cách ly và trang bị chức năng tự động ngắt nguồn khi cần thiết, góp phần tăng cường an toàn.

Forester 2.5 mới được phát triển dựa trên Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru cải tiến, với nhiều nâng cấp nhằm mang lại khả năng vận hành và sự thoải mái vượt trội.

Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru và cấu trúc khung xe liền khối bên trong trên Forester 2.5 mới

Theo hãng xe Nhật Bản, độ cứng vững của khung xe được tăng thêm 10% nhờ cấu trúc khung xe liền khối bên trong và việc gia tăng sử dụng keo kết cấu. Nhờ đó, xe giảm rung chấn và hạn chế chuyển động đột ngột của thân xe, mang lại cảm giác đánh lái liền mạch và độ ổn định cao trên mọi cung đường. Hệ thống treo được thiết kế riêng giúp nâng cao độ êm ái và khả năng điều khiển linh hoạt.

Khoảng sáng gầm xe 220 mm mang lại ưu thế trên đường gồ ghề và địa hình off-road. Hệ thống X-MODE với hai chế độ hỗ trợ vận hành đáng tin cậy trên địa hình khó và giúp xe dễ dàng thoát khỏi bùn lầy. Hệ thống Hỗ trợ Đổ đèo giúp duy trì tốc độ ổn định khi xuống dốc trơn trượt.

Chế độ lái thông minh Subaru (SI-DRIVE) điều chỉnh phản hồi động cơ theo sở thích người lái, với chế độ “Intelligent (I)” ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và chế độ “Sport (S)” tăng cảm giác phấn khích cùng khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

Khoang nội thất của Forester 2.5 mang phong cách hiện đại, kết hợp tiện nghi thoải mái với không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc tại cả hàng ghế trước và sau.

Thiết kế hiện đại và tiện nghi thoải mái, mang đến không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc cho cả hàng ghế trước và sau.

Lần đầu tiên, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp, mang đến trải nghiệm thưởng thức âm thanh phong phú và sống động hơn. Hệ thống gồm 10 loa và một loa siêu trầm cùng bộ khuếch đại 8 kênh, mang đến âm thanh rõ nét, trong trẻo và trầm ấm khắp khoang hành khách. Màn hình thông tin giải trí Full HD 11,6 inch đóng vai trò trung tâm điều khiển trực quan.

Được Subaru hợp tác phát triển cùng một trung tâm y khoa tại Nhật Bản, ghế ngồi trên Forester 2.5 được thiết kế theo nguyên lý công thái học tiên tiến, giúp giảm thiểu mệt mỏi trong mọi hành trình. Ray trượt ghế được gắn trực tiếp vào khung gầm, tăng độ vững chắc, giảm rung chấn và nâng đỡ cơ thể tốt hơn. Ghế người lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp chức năng hỗ trợ thắt lưng, với tùy chọn bọc da cao cấp. Sự thoải mái này đặc biệt rõ rệt trên những chuyến đi dài, mang lại trải nghiệm lái sánh ngang, thậm chí vượt trội so với nhiều mẫu xe cao cấp khác.

Forester 2.5 được trang bị cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân, cửa sổ trời kính chỉnh điện có thể trượt và điều chỉnh độ nghiêng, cùng hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60/40 để dễ dàng chở vật dụng dài hoặc cồng kềnh. Khoang hành lý được bổ sung đèn LED, tăng khả năng quan sát.

Forester sử dụng kết cấu khung xe gia cường hình nhẫn và kết cấu bảo vệ khoang hành khách. Khung gầm phía sau được gia cố đặc biệt nhằm hạn chế sự xâm nhập vào khoang xe và bảo vệ cụm pin cao áp khi xảy ra va chạm. Người ngồi trong xe được bảo vệ bởi tám túi khí SRS, bao gồm túi khí đệm ghế hành khách mới, tăng cường bảo vệ an toàn khi xảy ra va chạm phía trước.

EyeSight 4.0 được cải tiến

Thế hệ mới nhất của công nghệ hỗ trợ người lái Subaru được bổ sung camera đơn góc quét rộng, mở rộng đáng kể phạm vi nhận diện người đi bộ và xe đạp. EyeSight 4.0 cải tiến cung cấp chín chức năng an toàn phòng ngừa gồm: Định tâm Làn đường, Tránh chệch Làn đường, Cảnh báo Chệch làn, Cảnh báo Đảo làn, Đánh lái Tự động Khẩn cấp, Kiểm soát Bướm ga Tránh Va chạm, Cảnh báo Xe Phía trước Di chuyển, Phanh Tránh Va chạm và Kiểm soát Hành trình Thích ứng....