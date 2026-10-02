Khách hàng mua căn hộ A&T Saigon Riverside phản ánh nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng

Giao dịch “lách luật” và nguy cơ mất trắng

Báo Bảo vệ pháp luật đã có bài viết về việc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị A&T Thuận An (Công ty A&T Thuận An) và nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (Công ty CDC) trong quá trình thi công dự án căn hộ A&T Bên Sông Sài Gòn (A&T Saigon Riverside) tại phường Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh đã khiến 35 hộ dân lân cận bị lún, nứt nhà. Sau bài viết, nhiều khách hàng tiếp tục phản ánh những vướng mắc liên quan đến việc một số đơn vị tư vấn, môi giới thu tiền giữ chỗ để mua căn hộ và nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng đã đóng.

Dự án A&T Saigon Riverside đang trong quá trình thi công xây dựng.

Phản ánh tới Báo Bảo vệ Pháp luật, bà Ng.T.N.H (SN 1992) cho biết, giữa tháng 11/2025, qua sự tư vấn và cam kết từ đội ngũ bán hàng của Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam về gói hỗ trợ vay ngân hàng ưu việt (chỉ cần thanh toán trước 300 triệu đồng, ngân hàng sẽ giải ngân 49% và được hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc), bà đã đồng ý giao dịch.

Để “khóa” căn hộ có giá trị hơn 2,63 tỉ đồng này, bà H. đã nộp tổng cộng 300 triệu đồng (tương đương khoảng 11,4% giá trị căn hộ). Trong đó, 50 triệu đồng nộp cho Công ty Cổ phần Bất động sản Pico vào ngày 25/10/2025 dưới hình thức “tiền đặt mua”, và 250 triệu đồng nộp cho Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam vào ngày 18/11/2025 theo Thỏa thuận tư vấn bảo đảm quyền ưu tiên mua sản phẩm số B-11-12/TTTV/ATR.

Tuy nhiên, vụ việc phát sinh mâu thuẫn khi ngày 31/7/2026, chủ đầu tư bất ngờ phát hành thông báo yêu cầu khách hàng phải đóng tiếp đợt 1 với số tiền hơn 601 triệu đồng trong thời hạn khẩn cấp từ ngày 1/8 đến 10/8/2026 để ký hợp đồng mua bán (HĐMB) chính thức.

Bà H. cho biết, phía đơn vị tư vấn đã chậm trễ trong việc cung cấp thông tin và dự thảo HĐMB. Đến khi làm việc với ngân hàng để thẩm định hồ sơ vay tín dụng thì phát sinh vướng mắc khách quan khiến thủ tục giải ngân không kịp tiến độ.

Đáng chú ý, sau buổi làm việc trực tiếp ngày 21/8/2026 giữa hai bên, trong khi khách hàng thể hiện thiện chí chấp nhận chịu phạt khấu trừ 20% (mất 60 triệu đồng) để rút lại 240 triệu đồng thì Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam lại gửi văn bản thông báo đơn phương chấm dứt thỏa thuận và tịch thu toàn bộ 300 triệu đồng của bà H. với lý do khách hàng không hoàn tất việc ký HĐMB và thanh toán theo thông báo của chủ đầu tư.

Bà Ng.T.N.H đã gửi văn bản bác bỏ toàn bộ lý do từ phía Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam, đồng thời yêu cầu hoàn trả 100% số tiền 300 triệu đồng. Khách hàng này cũng đưa ra các căn cứ pháp lý cho rằng hoạt động huy động vốn tại dự án A&T Saigon Riverside đang có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bà H. cho biết, đã ấn định thời hạn 15 ngày yêu cầu Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam và chủ đầu tư hoàn trả lại toàn bộ số tiền 300.000.000 đồng. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, bà sẽ chính thức gửi đơn tố giác và đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra xây dựng, bảo vệ người tiêu dùng vào cuộc xử lý theo quy định pháp luật.

Tiền thỏa thuận được chuyển vào số tài khoản ngân hàng mang tên Du an A&T Saigon Riverside.

Dấu hiệu huy động vốn trái phép trước khi đủ điều kiện mở bán

Tương tự, bà L.T.A (SN 1974) bức xúc, phản ánh đến Báo Bảo vệ pháp luật rằng bản thân đang nắm giữ hồ sơ và các chứng cứ chứng minh hành vi lách luật huy động vốn chiếm dụng tài sản của người dân từ phía Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam và DXS.

Bà A. cho biết đã nộp tổng cộng 300.000.000 đồng cho Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam và DXS để đặt mua căn hộ mã hiệu B-11-08 thuộc dự án A&T Saigon Riverside. Số tiền này được các đơn vị thu qua hai đợt vào ngày 29/10/2025 và 19/11/2025 dưới danh nghĩa “tiền thỏa thuận tư vấn để mua căn hộ”.

Tuy nhiên, căn cứ theo Văn bản số 26384/SXD-PTĐT của Sở Xây dựng, dự án này mới chỉ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai kể từ ngày 23/7/2026. Như vậy, các đơn vị môi giới đã thực hiện thu tiền “khóa” căn hộ của người dân sớm hơn thời điểm được phép mở bán từ 8 đến 9 tháng.

Theo bà A., khi dự án phát sinh vướng mắc về pháp lý và tiến độ thi công, phía doanh nghiệp lại có thái độ né tránh, không tiếp dân và cố tình giam giữ tiền của khách hàng. Hiện người dân đã hoàn tất hồ sơ, chính thức gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản của các đơn vị liên quan lên Sở Xây dựng và Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh để yêu cầu can thiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Theo UBND phường Bình Hòa, các trao đổi, thỏa thuận, giao dịch liên quan đến căn hộ dự án A&T Saigon Riverside cần được kiểm tra, kịp thời xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân.

Để làm rõ các nội dung phản ánh nêu trên, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ làm việc và gửi nội dung xác minh đến Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị A&T Thuận An (chủ đầu tư) cùng đơn vị phân phối. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị này vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Trước đó, UBND phường Bình Hòa đã có báo cáo và kiến nghị Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh xem xét, tổ chức kiểm tra, làm rõ phản ánh của người dân về những nghi vấn vi phạm pháp luật trong việc thỏa thuận, giao dịch căn hộ tại dự án A&T Saigon Riverside.

Theo đó, UBND phường Bình Hòa đã nhận được đơn phản ánh, kiến nghị xử lý ngày 7/9/2026 của 4 công dân. Người dân bày tỏ nghi ngờ về dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức thực hiện thỏa thuận, giao dịch liên quan đến các căn hộ thuộc dự án căn hộ cao cấp A&T Bên Sông Sài Gòn (A&T Saigon Riverside) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ, các bên đã lập một số văn bản thỏa thuận, giao dịch, như: Thỏa thuận tư vấn đảm bảo quyền ưu tiên mua sản phẩm, phiếu xác nhận chuyển khoản... trước thời điểm Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 26384/SXD-PTĐT ngày 23/7/2026 về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với 740 căn hộ tại dự án.

Qua xem xét nội dung đơn và báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bình Hòa nhận thấy, giữa chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan với người dân đã phát sinh tranh chấp từ các thỏa thuận, giao dịch liên quan đến các căn hộ thuộc dự án A&T Saigon Riverside.

Do đây là dự án có quy mô lớn (740 căn hộ) và các hoạt động huy động, giao dịch căn hộ hình thành trong tương lai có thể đã diễn ra tương tự với nhiều cá nhân khác, UBND phường Bình Hòa đã kiến nghị Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cơ quan có thẩm quyền và chuyên môn sâu về quản lý kinh doanh bất động sản, chủ trì kiểm tra, làm rõ và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của công dân.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, trong quá trình thi công dự án A&T Saigon Riverside, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã làm lún, nứt hàng loạt nhà dân tại tuyến đường Vĩnh Phú 20 và Vĩnh Phú 22. Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu khắc phục, báo cáo biện pháp bảo đảm an toàn công trình và khẳng định sẽ tiếp tục xử lý nghiêm nếu phát hiện thêm vi phạm.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.