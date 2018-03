Khách hàng được gì khi VietinBank 'bắt tay' Opportunity Network?

VietinBank chính thức thông báo về Thỏa thuận Hợp tác với công ty Fintech - Opportunity Network

Đại diện VietinBank và Fintech - Opportunity Network trao Thỏa thuận Hợp tác

Ngày 26/3 tại Hà Nội, VietinBank chính thức thông báo về Thỏa thuận Hợp tác với công ty Fintech - Opportunity Network (ON) để cung ứng Dịch vụ Kết nối khách hàng (KH) trên nền tảng số hóa.

Với hợp tác này, VietinBank trở thành ngân hàng tiên phong trong khu vực Đông Nam Á giới thiệu cho khách hàng phương thức tiếp cận tới nền tảng của ON.

Với phương châm hoạt động “Luôn hướng tới KH”, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin của VietinBank chia sẻ những giá trị dịch vụ này có sức hấp dẫn rất lớn đối với khối khách hàng doanh nghiệp của VietinBank nhất là phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

“Hợp tác cùng các công ty Fintech, VietinBank mong muốn tạo ra nhiều phương thức dịch vụ mới và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của KH trong mọi giai đoạn, đồng thời trao cho KH những giải pháp hiệu quả, từng bước hội nhập vào kỷ nguyên số hóa, giúp KH đưa ra những quyết định đúng đắn trong kinh doanh và nâng giá trị cuộc sống” - ông Lân nhấn mạnh.

Theo ông Lân, KH của VietinBank sẽ có cơ hội thúc đẩy phát triển kinh doanh khi kết nối với mạng lưới hơn 15.000 CEOs trên 113 quốc gia với các cơ hội kinh doanh, đầu tư tiềm năng và đa dạng ngành nghề công nghiệp, hàng tiêu dùng, xây dựng…

Dịch vụ Kết nối khách hàng đặc biệt hữu ích đối với các DN vừa và nhỏ khi mạng lưới đối tác KH của phân khúc này chưa đa dạng, DN phải bỏ nhiều chi phí, nhân lực để tìm kiếm đối tác. Với việc tham gia Dịch vụ Kết nối KH trên nền tảng số hóa, các DN có thể tìm kiếm cơ hội kinh doanh đa dạng như mở rộng thị trường và quảng bá sản phẩm.

Ngoài ra DN còn có thể tìm kiếm đối tác chiến lược kêu gọi tham gia vốn, nhận chuyển giao công nghệ và con người; mua bán sáp nhập (M&A); hợp tác liên doanh cho đến các cơ hội về đầu tư cải tiến máy móc trang thiết bị... Từ đó, DN mở rộng hoạt động ở các thị trường mới, tăng cường hợp tác thương mại xuyên biên giới, tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, huy động vốn, phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế.

Điều khiến Dịch vụ Kết nối KH trên nền tảng số hóa của ON khác biệt so với các trang thương mại điện tử thông thường là: Dịch vụ này có quy mô toàn cầu; phát triển dựa trên thuật toán độc quyền, được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác; kết nối nhu cầu chiến lược của mỗi thành viên một cách đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng; mọi thành viên đều được giới thiệu và lựa chọn bởi những tổ chức tài chính uy tín dựa trên một số tiêu chuẩn nhất định (về quy mô doanh thu, xếp hạng tín dụng…).

Một điểm khác biệt nữa của Dịch vụ Kết nối KH trên nền tảng số hóa đó là mọi cơ hội đều được đăng tải theo phương thức ẩn danh, bảo đảm bảo mật thông tin KH - thông tin về đối tác sẽ chỉ được chia sẻ khi DN lựa chọn một cơ hội kết nối cụ thể và nhận được “chấp thuận” của đối tác.

Bên cạnh đó, VietinBank sẽ đồng hành cùng KH trong từng thương vụ kết nối, cung cấp giải pháp tài chính, sản phẩm, dịch vụ phù hợp và chuyên nghiệp.

Toàn cảnh sự kiện

Quy trình tham gia Dịch vụ Kết nối KH trên nền tảng số hóa, các DN hội đủ tiêu chuẩn sẽ nhận được thư mời từ VietinBank. DN chỉ cần chấp nhận thư mời, hoàn thiện mẫu đăng ký là có thể tham gia kết nối trực tiếp với tư cách thành viên của nền tảng dịch vụ.

Tại lễ công bố hợp tác, ông Brian Pallas - CEO của ON cho biết có rất nhiều lý do để hợp tác với VietinBank. Trong đó có lý do đặc biệt là Ban Lãnh đạo VietinBank luôn quan tâm, cam kết ứng dụng công nghệ kỹ thuật số một cách sáng tạo, không chỉ trong nội bộ mà còn thông qua hợp tác với các đối tác.

“Mục tiêu của chúng tôi cũng như VietinBank đó là mang lại cho KH những trải nghiệm tốt hơn, đồng thời cung cấp giải pháp công nghệ thông minh hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của KH” - ông Brian Pallas khẳng định.

Anh Hồng