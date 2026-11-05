Khách hàng hôn mê sau ca hút mỡ của 'bác sĩ dỏm': Ai chịu trách nhiệm?

Thuê phòng khám hút mỡ trái phép khiến khách hàng hôn mê, tổn thương não

Ngày 04.11.2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Danh Minh (28 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, Đoàn Danh Minh hoàn toàn không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa và phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau một thời gian làm môi giới và phụ việc hỗ trợ các bác sĩ thẩm mỹ, Minh học lỏm được một số thao tác rồi nảy sinh ý định giả danh bác sĩ để trục lợi. Đối tượng đã lập trang Facebook mang tên "Hoàng Huy chuyên xử lý u mỡ cổ rùa", thường xuyên đăng tải hình ảnh cắt ghép trước và sau khi can thiệp nhằm tạo vỏ bọc uy tín.

Tin vào những lời quảng cáo này, chị H.T.M.D (44 tuổi, ngụ TP.HCM) đã liên hệ tìm hiểu dịch vụ. Minh cam kết hiệu quả và thỏa thuận mức chi phí hút mỡ vùng cổ rùa là 18 triệu đồng, kèm khuyến mãi hút mỡ vùng cầu vai và nọng cằm. Để thực hiện, Minh thuê địa điểm tại phòng khám HAP (số 218 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TP.HCM) do Phạm Đức Anh (43 tuổi) làm giám đốc.

Sáng 08.05.2026, chị D. đến phòng khám HAP theo lịch hẹn và chuyển khoản trước cho Minh 16 triệu đồng. Tại đây, dù không có chuyên môn và giấy phép hành nghề chuyên khoa thẩm mỹ, Minh cùng Lê Minh Huy (nhân viên điều dưỡng của phòng khám HAP) vẫn tự ý pha thuốc, gây mê để hút mỡ vùng cổ rùa, sau đó tiếp tục tiêm thuốc tê để hút mỡ nọng cằm cho khách.

Nạn nhân H.T.M.D phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, tổn thương não nặng sau ca hút mỡ trái phép của Đoàn Danh Minh. (Ảnh: CACC)

Trong quá trình can thiệp, chị D. bất ngờ tím tái vùng mang tai và rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng nạn nhân đã rơi vào hôn mê sâu, bị tổn thương não đặc biệt nghiêm trọng và đến nay vẫn chưa hồi phục.

Sau khi gây ra sự việc, Đoàn Danh Minh bỏ trốn sang Lào trước khi bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy tìm và đưa về làm việc.

Trách nhiệm hình sự và dân sự thuộc về những ai?

Chân dung Đoàn Danh Minh - đối tượng giả danh bác sĩ thẩm mỹ vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)

Bên cạnh việc khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Danh Minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra những sai phạm tại phòng khám HAP, đồng thời làm rõ trách nhiệm của giám đốc Phạm Đức Anh, điều dưỡng Lê Minh Huy và các cá nhân liên quan.

Dưới góc độ pháp lý, trách nhiệm của từng chủ thể trong vụ án được phân định theo các quy định pháp luật liên quan:

Đối với nhân viên điều dưỡng và người đứng đầu phòng khám HAP: Căn cứ Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, pháp luật nghiêm cấm hành vi khám chữa bệnh không có giấy phép hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép.

Nhân viên điều dưỡng Lê Minh Huy là người có chuyên môn y tế, biết rõ Minh không phải bác sĩ nhưng vẫn trực tiếp phụ giúp pha thuốc, gây mê và thực hiện thủ thuật xâm lấn trái phép dẫn đến tai biến thì phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức hoặc người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 315 Bộ luật Hình sự.

Giám đốc phòng khám HAP Phạm Đức Anh với tư cách người quản lý, điều hành cơ sở nếu biết người thuê phòng khám không có chứng chỉ hành nghề, hoặc buông lỏng quản lý, cho thuê cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ đại phẫu (hút mỡ theo quy định bắt buộc chỉ được thực hiện tại bệnh viện được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật) dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự liên đới và xử phạt hành chính, tước giấy phép hoạt động của cơ sở.

Trách nhiệm bồi thường dân sự toàn diện cho nạn nhân: Theo Điều 584, Điều 587 và Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015, các cá nhân trực tiếp xâm phạm sức khỏe của chị H.T.M.D cùng pháp nhân phòng khám (nếu có lỗi trong quản lý, sử dụng nhân viên) phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân và gia đình.

Các khoản bồi thường bắt buộc gồm: Toàn bộ chi phí cấp cứu, điều trị hồi sức và phục hồi chức năng lâu dài tại bệnh viện; thu nhập thực tế bị mất của nạn nhân và người chăm sóc; chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên nếu nạn nhân mất khả năng tự phục vụ do di chứng tổn thương não; cùng khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần theo quy định pháp luật.

Từ vụ án trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác trước các trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ giá rẻ, tự nhận bác sĩ chuyên môn cao nhưng không minh bạch về giấy phép; đồng thời chỉ thực hiện các thủ thuật xâm lấn như hút mỡ, gây mê tại các bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ đã được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp phép.