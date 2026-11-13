Khách hàng Hà Tĩnh chi tiền để trải nghiệm trào lưu trà sữa dài

Ly trà sữa dài xuất hiện tại một số quán cà phê, trà sữa ở Hà Tĩnh thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.

Thời gian gần đây, những chiếc ly trà sữa dáng dài xuất hiện tại một số quán cà phê, trà sữa ở Hà Tĩnh, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ. Với thiết kế khác lạ, sản phẩm nhanh chóng trở thành trào lưu được chia sẻ trên mạng xã hội, chủ yếu thu hút khách hàng tìm mua để trải nghiệm, chụp ảnh và check-in.

Thực tế, sức hút của trà sữa dài không hoàn toàn đến từ hương vị hay công dụng giải khát. Với nhiều khách hàng, điều đáng chú ý nhất chính là hình thức độc đáo của sản phẩm và cảm giác được thử một món đồ uống khác lạ. Mức giá trung bình của món đồ uống này dao động khoảng 65 ngàn đồng/ly (dung tích gấp 1,5 lần ly trà sữa bình thường).

Bạn trẻ Phan Chi trải nghiệm trào lưu trà sữa ly dài.

Bạn Phan Chi (22 tuổi, trú tại phường Thành Sen) chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên là khá bất ngờ vì mình chưa từng thấy ly trà sữa nào dài như vậy. Cầm lên cũng hơi lạ, nhưng chính sự độc đáo này khiến mình thấy thú vị và muốn thử”.

Với những sản phẩm mang tính trào lưu, yếu tố mới lạ đôi khi có sức hút không kém chất lượng hay hương vị. Khách hàng sẵn sàng bỏ tiền để trải nghiệm một sản phẩm đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội. Việc sở hữu một chiếc ly khác thường, chụp ảnh và đăng tải lên trang cá nhân cũng trở thành một phần của trải nghiệm.

Từ góc độ kinh doanh, sự xuất hiện của những sản phẩm độc đáo như trà sữa dài mở ra cơ hội thu hút khách hàng, nhất là nhóm khách trẻ thường xuyên cập nhật các xu hướng trên mạng xã hội.

Ngày cao điểm, tiệm cà phê Mojo có thể bán gần 500 ly trà sữa dài/ngày.

“Khi biết đến chiếc ly trà sữa dài, chúng tôi thấy đây là ý tưởng thú vị, dù có chút táo bạo nhưng rất đáng thử. Ngay ngày đầu mở bán, sản phẩm nhận được sự đón nhận vượt kỳ vọng với gần 500 ly được bán ra/ngày cao điểm. Tuy nhiên, bắt trend là cách để khách biết đến Mojo, còn muốn giữ chân họ thì vẫn phải nằm ở chất lượng cốt trà và độ béo ngọt cân bằng”, chị Lưu Hoàng Khánh Linh - chủ tiệm cà phê Mojo (phường Thành Sen) cho biết.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Nam - đại diện tiệm cà phê Lici (xã Toàn Lưu) cho biết, ban đầu tiệm nghĩ sản phẩm chủ yếu thu hút giới trẻ có nhu cầu chụp ảnh, check-in. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều khách hàng ở các độ tuổi khác nhau cũng muốn trải nghiệm.

Tiệm cà phê Lici xây dựng thêm những công thức đồ uống riêng như hồng trà kem tiramisu, trà sữa cốm, trà quýt chiết xuất bằng máy pha trà.

“Để tăng sức hấp dẫn, chúng tôi xây dựng thêm những công thức đồ uống riêng như hồng trà kem tiramisu, trà sữa cốm, trà quýt chiết xuất bằng máy pha trà. Hình thức mới lạ có thể khiến khách hàng chú ý và tìm đến lần đầu, nhưng hương vị vẫn là yếu tố quan trọng để tạo thiện cảm với người thưởng thức”, anh Nam cho biết.

Bên cạnh sự tò mò, sản phẩm cũng bộc lộ một số bất tiện trong quá trình sử dụng. Thiết kế ly quá dài khiến việc cầm nắm, di chuyển bằng xe máy hoặc mang về nhà không thực sự thuận tiện. Dung tích lớn cũng khiến một số khách hàng cân nhắc, nhất là khi không có nhu cầu sử dụng hết trong một lần. Những hạn chế này cho thấy, một sản phẩm có thể tạo sức hút nhờ hình thức khác biệt nhưng chưa chắc đáp ứng được nhu cầu sử dụng lâu dài.

Trào lưu trà sữa dài lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội

Bên cạnh yếu tố hình thức và trải nghiệm, điều đáng quan tâm hơn là thành phần dinh dưỡng của đồ uống. Trà sữa thường có đường, sữa, kem béo và các loại topping; lượng năng lượng, đường trong mỗi sản phẩm có thể khác nhau tùy công thức và dung tích. Với những chiếc ly có kích thước lớn, nếu sử dụng hết trong một lần, người uống có thể nạp vào cơ thể lượng đường và năng lượng đáng kể. Đặc biệt, thói quen thường xuyên sử dụng đồ uống nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, sâu răng và các rối loạn chuyển hóa.

Điều này không có nghĩa một lần trải nghiệm trà sữa sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, việc chạy theo trào lưu, liên tục thử các loại đồ uống có hàm lượng đường cao mà không kiểm soát khẩu phần và tần suất sử dụng là thói quen không nên duy trì. Người tiêu dùng nên cân nhắc dung tích, lựa chọn mức đường phù hợp, hạn chế topping nhiều năng lượng và không nhất thiết phải sử dụng hết một khẩu phần lớn chỉ vì muốn trải nghiệm sản phẩm.