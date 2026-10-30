Khách hàng điện lực chuyển sang ứng dụng EVN CSKH từ ngày 1-11

Ứng dụng EVN CSKH thống nhất dùng chung trên toàn quốc.

Việc chuyển đổi nằm trong lộ trình thống nhất nền tảng chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Công ty Điện lực Thái Nguyên khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH, đăng ký hoặc liên kết tài khoản để tiếp tục sử dụng các tiện ích. Bên cạnh ứng dụng, khách hàng vẫn có thể tiếp cận dịch vụ qua tổng đài 1558, website Chăm sóc khách hàng EVNNPC, Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID.

Nhân viên Điện lực Thái Nguyên hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Với những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, đăng ký hoặc liên kết tài khoản, nhân viên tại các phòng giao dịch khách hàng và lực lượng quản lý vận hành sẽ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, Công ty Điện lực Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị rà soát, xử lý những yêu cầu dịch vụ, phản ánh, kiến nghị và khiếu nại còn tồn đọng trên hệ thống cũ; theo dõi việc chuyển đổi, kịp thời khắc phục sự cố kỹ thuật, dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu khách hàng.

Việc chủ động chuyển sang ứng dụng EVN CSKH trước ngày 1-11 sẽ giúp khách hàng duy trì việc tiếp nhận thông tin và thực hiện các giao dịch dịch vụ điện, tránh gián đoạn khi ứng dụng CSKH EVNNPC dừng hoạt động.