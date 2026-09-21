Khách hàng chưa mua? 8 nguyên tắc tâm lý giúp thương hiệu khiến họ đổi ý

Cho khách hàng quyền từ chối

Càng tạo cảm giác bị ép buộc, khách hàng càng có xu hướng phòng vệ. Nguyên tắc “But You Are Free” cho thấy việc nhấn mạnh quyền tự quyết có thể khiến người nhận cởi mở hơn với đề nghị.

Thay vì chỉ dùng những CTA như “Đăng ký ngay”, thương hiệu có thể cho khách hàng biết họ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm hoặc từ chối. Khi cảm thấy mình vẫn kiểm soát quyết định, khách hàng có thể bớt dè chừng trước lời mời.

Từ một yêu cầu lớn đến một hành động nhỏ

“Door-in-the-Face” dựa trên một phản ứng quen thuộc: sau khi từ chối một yêu cầu lớn, con người có thể dễ chấp nhận một yêu cầu nhỏ hơn được đưa ra tiếp theo.

Trong B2B hoặc SaaS, doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng lời mời tham gia một buổi demo chuyên sâu. Nếu khách hàng chưa sẵn sàng, hãy chuyển sang một bước nhẹ hơn như đọc case study, nhận bản phân tích hoặc trao đổi 10 phút với tư vấn viên.

Điều quan trọng là yêu cầu ban đầu vẫn phải hợp lý và liên quan đến nhu cầu thực tế, tránh biến kỹ thuật này thành một cách gây áp lực.

Đừng chỉ nói “hãy làm”, hãy giải thích “vì sao”

Một lời đề nghị thường dễ được chấp nhận hơn khi đi kèm lý do rõ ràng. Đây là nguyên tắc “Because” trong khoa học hành vi.

Thay vì chỉ viết “Đăng ký ngay”, thương hiệu có thể giải thích ngắn gọn lợi ích hoặc hoàn cảnh khiến khách hàng nên hành động: ưu đãi sắp kết thúc, dữ liệu mới vừa được cập nhật hay quyền lợi dành riêng cho nhóm khách hàng hiện tại.

Một lý do phù hợp giúp lời kêu gọi hành động trở nên tự nhiên và thuyết phục hơn.

Thay vì liên tục thúc giục khách hàng “mua ngay”, thương hiệu có thể thử những phương pháp tinh tế hơn

Cho khách hàng thấy họ có thể mất gì

Con người thường nhạy cảm với mất mát hơn với một lợi ích có giá trị tương đương. Vì vậy, bên cạnh việc nói khách hàng “nhận được gì”, thương hiệu có thể chỉ ra điều họ sẽ bỏ lỡ nếu trì hoãn.

“Giữ mức giá hiện tại”, “ưu đãi kết thúc vào ngày mai” hay “quyền lợi dành cho khách hàng đăng ký sớm” đều là những cách khai thác tâm lý né tránh mất mát.

Tuy nhiên, sự khan hiếm và thời hạn cần có thật. Tạo cảm giác cấp bách giả tạo có thể đem lại hiệu quả ngắn hạn nhưng làm suy giảm niềm tin về lâu dài.

Thừa nhận một điểm chưa hoàn hảo

Một thương hiệu không nhất thiết phải tỏ ra hoàn hảo trong mọi thông điệp. Hiệu ứng Pratfall cho thấy việc thừa nhận một hạn chế nhỏ, nếu không ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi, đôi khi lại khiến thương hiệu trở nên chân thật hơn.

Buckley’s từng thẳng thắn nói về vị khó uống của si rô ho, trong khi Heinz biến đặc tính tương cà chảy chậm thành một phần nhận diện sản phẩm.

Điểm mấu chốt là nhược điểm được đề cập phải đủ nhỏ và không ảnh hưởng đến công dụng hay an toàn của sản phẩm.

Review quá hoàn hảo chưa chắc đáng tin

Một loạt đánh giá 5 sao tuyệt đối đôi khi có thể khiến khách hàng hoài nghi. Ngược lại, những review bắt đầu bằng sự đắn đo, sau đó kể lại trải nghiệm thực tế và kết thúc bằng sự hài lòng có thể tạo cảm giác chân thật hơn.

Thương hiệu vì vậy không nhất thiết phải biến mọi phản hồi thành lời khen hoàn hảo. Một bức tranh trải nghiệm đa chiều sẽ giúp khách hàng có thêm cơ sở để tự đánh giá.

Làm nổi bật một từ khóa

Theo hiệu ứng Von Restorff, một yếu tố khác biệt rõ ràng có khả năng thu hút sự chú ý tốt hơn những yếu tố xung quanh.

Trong email marketing, thay vì viết hoa toàn bộ tiêu đề, marketer có thể nhấn mạnh một từ khóa quan trọng liên quan đến lợi ích, tính cấp thiết hoặc điểm gây tò mò. Cách làm này giúp thông điệp nổi bật mà vẫn dễ đọc.

Tạo bất ngờ để thông điệp được nhớ lâu

Những cách diễn đạt khác với dự đoán thông thường có thể khiến người đọc dừng lại lâu hơn. Chơi chữ, dùng từ đồng âm hoặc đặt một cụm từ quen thuộc vào ngữ cảnh mới là những cách thương hiệu có thể thử.

Uniqlo từng sử dụng “Find your inner piece” cho dòng sản phẩm nội y, tạo liên tưởng từ “peace” sang “piece”. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ chỉ nên giúp thu hút sự chú ý, không khiến thông điệp trở nên khó hiểu.

Suy cho cùng, khoa học hành vi không phải công thức để “ép” khách hàng mua hàng. Giá trị lớn hơn nằm ở việc giúp thương hiệu hiểu cách con người tiếp nhận thông tin và đưa ra lựa chọn. Khi được sử dụng minh bạch, phù hợp và có kiểm thử, những thay đổi nhỏ trong thông điệp, CTA hay trải nghiệm có thể góp phần giảm rào cản trên hành trình ra quyết định.