Một khảo sát vừa công bố cho thấy có tới 66,2% khách hàng Việt coi trọng nhất việc được giải quyết đúng nhu cầu của mình, hơn cả những yếu tố khác. Thế nhưng, cũng khảo sát ấy chỉ ra rằng 44,6% doanh nghiệp vẫn đang ở hai cấp độ thấp nhất về năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng.

Khoảng cách giữa điều khách hàng mong muốn và điều doanh nghiệp làm được là một con số đáng để những người làm kinh doanh, làm marketing phải suy ngẫm, bởi nó chạm tới cốt lõi của mọi hoạt động: phục vụ con người.

Điều đáng nói là mong muốn của khách hàng thực ra rất giản dị và chính đáng. Họ không đòi hỏi những điều cao siêu, mà chỉ cần được lắng nghe, được hiểu và được giải quyết đúng vấn đề của mình một cách nhanh chóng, tử tế.

Một người mua hàng gặp trục trặc chỉ mong được hỗ trợ đến nơi đến chốn. Một khách hàng có thắc mắc chỉ mong được trả lời rõ ràng. Nhu cầu ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng để đáp ứng được một cách nhất quán lại không hề dễ, và đó chính là nơi nhiều doanh nghiệp còn bỏ ngỏ.

Vì sao khoảng cách ấy tồn tại? Một phần vì không ít doanh nghiệp vẫn đặt trọng tâm vào việc bán được hàng hơn là chăm sóc khách hàng sau đó. Họ đầu tư mạnh cho quảng cáo, cho việc thu hút khách mới, nhưng lại xem nhẹ trải nghiệm thực tế mà khách hàng nhận được.

Ảnh minh họa

Một phần khác đến từ cách vận hành thiếu sự thấu hiểu, khi quy trình được thiết kế vì sự tiện lợi của doanh nghiệp chứ không vì khách hàng, khiến người mua phải chờ đợi, phải lòng vòng, phải tự xoay xở với vấn đề của mình. Khi đó, dù sản phẩm có tốt đến đâu, trải nghiệm tệ cũng đủ khiến khách hàng rời đi.

Đây là bài học quan trọng trong thời đại mà khách hàng có vô vàn lựa chọn và tiếng nói của họ lan tỏa nhanh chóng. Một khách hàng được phục vụ tốt sẽ quay lại, giới thiệu cho người khác, trở thành đại sứ tự nguyện cho thương hiệu. Ngược lại, một khách hàng thất vọng không chỉ rời đi mà còn có thể chia sẻ trải nghiệm xấu với nhiều người.

Trong bối cảnh ấy, trải nghiệm khách hàng không còn là chuyện phụ, mà trở thành yếu tố sống còn, là lợi thế cạnh tranh thực sự.

Suy cho cùng, kinh doanh là phục vụ con người, và không có chiến lược marketing nào thay thế được việc thực sự quan tâm và giải quyết đúng nhu cầu của khách hàng. Thu hẹp khoảng cách ấy không đòi hỏi những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy: đặt khách hàng vào trung tâm, lắng nghe họ bằng sự chân thành, và xây dựng mọi quy trình xoay quanh lợi ích của họ.

Doanh nghiệp nào làm được điều giản dị mà khó khăn đó sẽ không chỉ giữ được khách hàng, mà còn xây dựng được niềm tin bền vững, thứ tài sản quý giá nhất mà bất kỳ thương hiệu nào cũng cần.