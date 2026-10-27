Khách gửi Audi Q5 để kiểm tra dầu, nhân viên gara lái đi gây tai nạn vỡ nát xe

Câu chuyện rủi ro khi mang xe đi sửa chữa vừa được các kênh truyền thông Mỹ phản ánh đưa tin và hiện vẫn còn đang tranh cãi về trách nhiệm pháp lý giữa hai bên.

Theo chuyên trang Drive và kênh FOX 11 Los Angeles, ngày 3/9/2026, bà Alicia Good đưa chiếc Audi Q5 đời 2013 đến xưởng dịch vụ A&E German Car Service ở Santa Monica, bang California (Mỹ), để kiểm tra sau khi đèn cảnh báo dầu trên bảng đồng hồ bật sáng.

Bà Good được thông báo rằng vấn đề của chiếc xe khá đơn giản. Tin tưởng những đánh giá tích cực về cơ sở sửa chữa xe trên mạng, bà quyết định để lại chiếc SUV tại xưởng.

Tuy nhiên, đến sáng 5/9, khi gọi điện hỏi thời điểm có thể nhận lại ô tô, bà được nhân viên xưởng hứa hẹn sẽ có người liên hệ sau. Phải đến khoảng 14 giờ cùng ngày, chủ xưởng mới gọi điện thông báo chiếc Audi Q5 của bà đã gặp tai nạn.

Hình ảnh đầu xe chiếc Audi Q5 bị vỡ nát do nhân viên gara lái về nhà.

Họ cho biết, một nhân viên gara đã điều khiển chiếc Audi vào tối 4/9 và đâm vào dải phân cách bê tông trên đường Palisades Drive, cách gara khoảng 14,5 km. Đáng chú ý, nhân viên này được cho là đã lái xe về nhà vì mục đích cá nhân thay vì chỉ lái thử xe để phục vụ công việc kiểm tra, sửa chữa.

Sau tai nạn, chiếc SUV được đưa trở lại xưởng trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Khi tận mắt chứng kiến tình trạng ô tô, bà Good không khỏi bàng hoàng. Phần đầu chiếc Audi bị vỡ toác, cản trước gần như biến mất, để lộ nhiều bộ phận bên trong khoang động cơ. Nắp ca-pô biến dạng, bị hất ngược lên, trong khi kính chắn gió cũng bị vỡ. Bên trong, túi khí cũng bị bung ở khoang lái.

Điều khiến người phụ nữ bức xúc hơn cả là bà chỉ được thông báo về vụ tai nạn sau gần 18 giờ.

Bà Good đặt câu hỏi tại sao một nhân viên xưởng lại điều khiển chiếc Audi đi xa đến vậy, trong khi bà chỉ mang xe đến để kiểm tra một vấn đề đơn giản. Để đảm bảo quyền lợi, bà Good đã liên hệ Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) và cảnh sát Santa Monica để trình báo, đồng thời thu thập các thông tin liên quan đến vụ tai nạn.

Xem video:

Tuy nhiên, phản hồi từ phía cảnh sát khiến bà bất ngờ.

Theo lời bà Good, cảnh sát giải thích rằng do bà đã tự nguyện giao chìa khóa chiếc Audi cho gara sửa chữa nên sự việc có thể không được xem là một vụ án hình sự mà thuộc phạm vi tranh chấp dân sự.

"Liệu đây có thực sự là hành vi trộm cắp ô tô nghiêm trọng hay không vẫn là vấn đề có thể tranh luận, bởi tôi đã giao xe cho họ", bà Good thuật lại nội dung trao đổi với cảnh sát.

Điều khiến chủ xe không đồng tình là bà chỉ cho phép xưởng tiếp nhận phương tiện để kiểm tra, chứ không đồng ý cho nhân viên sử dụng chiếc SUV vào mục đích cá nhân.

Theo bình luận của chuyên trang Drive, vụ việc đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc chạy thử xe phục vụ sửa chữa và hành vi sử dụng phương tiện của khách hàng khi chưa được cho phép.

Trên thực tế, chạy thử là một phần cần thiết trong nhiều quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. Nhân viên kỹ thuật có thể cần điều khiển xe trên đường để kiểm tra các vấn đề liên quan đến động cơ, hộp số, hệ thống lái hoặc những hạng mục vừa được xử lý.

Tuy nhiên, việc sử dụng ô tô ngoài phạm vi công việc được giao, đặc biệt để phục vụ nhu cầu cá nhân, có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý khác với một chuyến chạy thử thông thường. Hiện, vụ việc liên quan chiếc Audi Q5 trên cũng đang được công ty bảo hiểm xử lý.

Xưởng đã bố trí một chiếc xe thuê để bà Good sử dụng tạm thời. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10, tức hơn một tháng sau tai nạn, việc giải quyết thiệt hại đối với chiếc Audi vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Sau trải nghiệm này, bà Good khuyến cáo các chủ xe nên chụp lại số km trên đồng hồ công-tơ-mét trước khi bàn giao ô tô cho gara sửa chữa.

"Hãy chụp ảnh số km trước khi giao xe, để nếu họ lái xe của bạn đi đâu đó, bạn sẽ biết họ đã đi bao xa", bà chia sẻ.

Người phụ nữ cũng đề xuất sử dụng thiết bị định vị để theo dõi phương tiện, kể cả khi giao xe cho những cơ sở sửa chữa có uy tín.

Theo FOX 11 Los Angeles/The Drive

Bạn đã từng gặp các tình huống rủi ro trong mua bán, sử dụng xe? Hãy chia sẻ thông tin về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!