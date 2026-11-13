Khách đi phà tới khu chợ toàn gian hàng lợp lá, thử 3 món hết 60.000 ở miền Tây

Khu chợ đậm chất quê giữa vùng sông nước

Vài năm gần đây, cù lao Tân Thuận Đông (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trở thành địa điểm du lịch miệt vườn hút khách nhờ cảnh quan thiên nhiên trong lành, xanh mát và đặc biệt là phiên chợ quê đậm chất miền Tây.

Phiên chợ này chính thức ra mắt vào năm 2022, với quy mô hơn 35 gian hàng và bày báy trên 200 món ăn, sản vật bản địa.

Chợ hoạt động đều đặn vào chiều thứ Bảy hàng tuần, từ 14h đến 20h.

Cù lao Tân Thuận Đông vốn nổi tiếng với những vườn xoài cổ thụ trĩu quả, không khí trong lành và cảnh quan xanh mát được bao bọc bởi sông Tiền

Cung đường dẫn tới chợ rợp bóng cây cổ thụ

Điều dễ nhận thấy nhất ở chợ là không gian hoài niệm, tái hiện lại khung cảnh chợ xưa.

Dưới những tán xoài xanh mát, hàng chục gian hàng tre nứa, lợp lá đơn sơn nhưng tràn ngập đủ loại sản vật “cây nhà lá vườn”, từ xoài, me, mít, mận hồng đào đến rau củ, cá tôm sông nước như củ ấu, điên điển, kèo nèo, bông súng, đọt choại, lươn, ốc, tôm cá tươi vừa quăng lưới dưới sông.

Ở một góc khác là những gian hàng bày bán nhiều món ăn dân gian như bánh xèo, bánh lá mít, bánh lọt, bánh khọt, bánh bò, bánh đúc, bánh tầm, bánh da lợn… hay chuối nướng, bánh chuối, bánh đậu xanh, ốc luộc sả ớt, tôm nướng, cá lóc nướng, lươn đồng…

Chợ kéo dài dọc theo bờ đê và nằm sát bờ sông mang đến không gian thư giãn lý tưởng, cùng với sự đa dạng của các món ăn Nam Bộ truyền thống và đủ các loại rau, trái cây miệt vườn tươi ngon, giá phải chăng

Tất cả các sản phẩm bày bán tại chợ đều do chính người dân địa phương tự tay làm ra, từ khâu chế biến, trồng trọt đến đánh bắt

Anh Nguyễn Sơn có dịp ghé thăm chợ quê Tân Thuận Đông gần đây cho biết, để đến chợ, du khách phải di chuyển bằng phà, sau đó lái xe thêm khoảng 4km.

Quãng đường từ bến phà tới chợ khá thuận tiện, đường đẹp dễ đi. Trong đó có đoạn vườn xoài cổ thụ rợp bóng mát, được nhiều du khách lựa chọn làm điểm dừng chân check-in.

Sơn thưởng thức 3 món ở chợ Tân Thuận Đông với giá 60.000 đồng

Sơn cho hay, anh ấn tượng với hình ảnh người dân bán hàng trong chợ đều mặc áo bà ba và luôn niềm nở khi gặp khách.

Ngoài ra, ẩm thực cũng là điểm nhấn níu chân anh khi tới phiên chợ bình yên này.

“Trong chợ, bà con bày bán rất nhiều loại bánh dân gian, trái cây và các món ăn đặc trưng ở miền Tây. Đặc biệt, mọi người chỉ sử dụng hộp/ly/muỗng giấy và túi tự hủy sinh học để giữ vệ sinh môi trường.

Sau khi tham quan một vòng quanh chợ, mình còn thử bánh xèo 25.000 đồng/suất, nước sâm 10.000 đồng/ly và bún cá 25.000 đồng/bát. Mỗi món lại có một hương vị đặc trưng, giá cả bình dân và được niêm yết rõ ràng”, nam du khách chia sẻ.

Ở chợ, du khách như lạc vào “bảo tàng ẩm thực” thu nhỏ của miền Tây với nhiều món ngon, từ bánh xèo, bánh khọt, bánh bò, bánh đúc, chuối nướng, bắp nướng... cho đến các loại đặc sản đồng quê tươi ngon và rau củ quả hái trong vườn

Trải nghiệm văn hóa hút khách

Ngoài ẩm thực dân dã, điểm độc đáo tạo nên thương hiệu chợ quê Tân Thuận Đông còn nằm ở các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Bên bờ sông Tiền, du khách có thể thuê áo bà ba, áo dài, guốc mộc, quấn khăn rằn, xách giỏ lát… hóa thân thành “cô Út, cậu Ba” miền Tây, tự tay đổ bánh xèo vàng rụm và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bên cạnh đó, đến với chợ quê, du khách còn được thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử Nam bộ hay nghe câu hò Đồng Tháp trầm bổng ngọt ngào trong không gian đậm chất miệt vườn.

Những du khách nhí khi tới đây cũng thoải mái hòa mình vào các trò chơi vui nhộn như đua xuồng, bắt vịt… và tham gia các hoạt động văn hóa dân gian.

Chợ quê Tân Thuận Đông không chỉ là điểm đến vui chơi mà còn là mô hình sinh kế hiệu quả, giúp người dân giữ đất, giữ nghề và làm giàu trên chính quê hương

Chia sẻ với PV, đại diện lãnh đạo địa phương cho biết, chợ quê Tân Thuận Đông không chỉ là điểm đến du lịch mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế cộng đồng.

Mỗi tuần, chợ thu hút vài nghìn lượt khách. Riêng dịp lễ, Tết, lượng khách tới đây đạt khoảng 3.500 –7.000 người/tuần.

Không chỉ góp phần quảng bá nông sản, sản phẩm khởi nghiệp của địa phương, chợ quê Tân Thuận Đông còn tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho bà con bản địa.

“Từ mô hình du lịch cộng đồng, chợ quê đã mở ra tiềm năng phát triển các loại hình dịch vụ khác tại cù lao và các địa phương lân cận, tạo nên một chuỗi giá trị du lịch bền vững.

Chợ cũng trở thành điểm nhấn thành công, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch đặc trưng miệt sông nước của tỉnh Đồng Tháp”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Ảnh: Sơn Nguyễn