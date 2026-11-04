Khách đeo thử rồi 'cao chạy xa bay' cùng chiếc đồng hồ 7,6 tỷ đồng, cửa hàng nhận lại thứ này khiến ai cũng bất ngờ

Theo The Straits Times, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá khoảng 290.000 USD, tương đương 7,6 tỷ đồng, bị đánh cắp tại 1 cửa hàng ở Tokyo hồi tháng 10.

Người đàn ông giả làm khách hàng, đề nghị đeo thử chiếc Audemars Piguet. Khi đồng hồ vẫn còn trên cổ tay, người này bất ngờ bỏ chạy khỏi cửa hàng. Hình ảnh do NHK công bố ghi lại cảnh người đàn ông bỏ trốn hôm 29/10.

Tên trộm bỏ trốn cùng chiếc đồng hồ đeo trên tay ở Tokyo hôm 29/10. Ảnh: NHK

Sau vụ trộm, cửa hàng nhận được 1 bưu kiện chứa đồng hồ cùng lời nhắn xin lỗi viết tay. Báo Asahi Shimbun và một số cơ quan truyền thông khác đưa tin về diễn biến này hôm 2/11, dẫn các nguồn tin điều tra giấu tên.

Số sê-ri trên chiếc đồng hồ được gửi về giúp xác định đây chính là món đồ đã bị lấy trộm. Khi hãng thông tấn AFP liên hệ, cửa hàng từ chối bình luận về vụ việc.

Theo Asahi, dù tài sản đã được trả lại, cảnh sát Tokyo vẫn đang truy tìm người đàn ông với cáo buộc trộm cắp.

Trước đó, hồi tháng 8, 1 vụ trộm đồng hồ xa xỉ khác cũng xảy ra tại cửa hàng trong cùng khu phức hợp mua sắm. Trong vụ này, 4 chiếc đồng hồ với tổng trị giá 200 triệu yen, tương đương 1,6 triệu SGD, đã bị đánh cắp.