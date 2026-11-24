Không gian khoang khách máy bay trở thành nơi hội tụ những sắc màu văn hóa Việt, tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, kết nối nghệ thuật với niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: NHƯ NGỌC)

Tại khu vực cách ly đi quốc tế, Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng tổ chức chuỗi chương trình “Trải nghiệm Việt Nam - Hành trình di sản và sáng tạo”.

Trên chuyến bay VN210 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, ở độ cao khoảng 10.000m, không gian khoang khách trở thành nơi hội tụ những sắc màu văn hóa Việt. Những giai điệu của Việt Nam tinh hoa, Rạng ngời văn hóa Việt Nam qua giọng hát ca sĩ Lâm Bảo Ngọc hòa cùng vẻ đẹp tà áo dài truyền thống, tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, kết nối nghệ thuật với niềm tự hào dân tộc.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Văn hóa là nền tảng làm nên bản sắc dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines mong muốn mỗi chuyến bay trở thành hành trình lan tỏa giá trị Việt Nam, giúp hành khách cảm nhận vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa dân tộc. Đây cũng là cách hãng góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống và bồi đắp tình yêu văn hóa Việt Nam qua mỗi hành trình.”

Chuyến bay “Văn hóa di sản” là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của Vietnam Airlines. Từ ngày 18-24/11, Hãng tham gia đồng tổ chức sự kiện “Tuần lễ Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động quảng bá di sản, giới thiệu các ấn phẩm Heritage, Heritage Guide và giao lưu, tương tác với công chúng. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam, đưa bản sắc và hình ảnh đất nước đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Góp thêm sắc màu cho hành trình là bộ sưu tập áo dài “Sắc sen mây ngàn” của nhà thiết kế La Sen Vũ, lấy cảm hứng từ hoa sen và những họa tiết rồng, phượng, vân mây trong kiến trúc truyền thống. Trên nền chất liệu gấm, lụa và tơ, các thiết kế kết hợp phom dáng áo dài truyền thống với đường nét cách điệu hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp thanh tao của trang phục Việt Nam. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và thời trang đưa những giá trị di sản đến gần hơn với hành khách bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Airlines phối hợp tổ chức Diễn đàn quốc tế thúc đẩy Văn hóa và bản quyền Việt Nam vào ngày 24/11. Chương trình giới thiệu bộ sách truyện Mascot Vietnam Airlines, cùng các nội dung trao đổi về vai trò của sáng tạo nội dung và nghệ thuật kể chuyện trong quảng bá bản sắc dân tộc. Trên các nền tảng số, Hãng cũng triển khai chuỗi truyền thông “Hành trình khám phá kho báu văn hóa”, đưa những câu chuyện về di sản Việt Nam đến với đông đảo công chúng.

Góp thêm sắc màu cho hành trình là bộ sưu tập áo dài “Sắc sen mây ngàn” của nhà thiết kế La Sen Vũ, lấy cảm hứng từ hoa sen và những họa tiết rồng, phượng, vân mây trong kiến trúc truyền thống. (Ảnh: NHƯ NGỌC)

Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines đẩy mạnh các hoạt động quảng bá di sản, đổi mới cách thức truyền tải giá trị văn hóa và nâng cao trải nghiệm hành khách theo định hướng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, hãng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng di sản trong phát triển du lịch, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Còn tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, ngay trong buổi sáng đầu tiên vận hành các hoạt động tương tác trực tiếp, không gian văn hóa đậm bản sắc giữa lòng sân bay đã mang lại sự bất ngờ và thích thú cho đông đảo hành khách trong nước và quốc tế trước giờ khởi hành.

Ngay sau nghi thức khai mạc, khu vực sảnh chờ cách ly quốc tế Nhà ga T2 trở nên rộn ràng với các tiết mục nghệ thuật truyền thống. Màn diễu hành Việt phục với sự góp mặt của các cán bộ, nhân viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tạo nên một “triển lãm văn hóa chuyển động” đầy màu sắc ngay giữa không gian hàng không hiện đại.

Màn diễu hành Việt phục của nhân viên hàng không tạo nên một “triển lãm văn hóa chuyển động” đầy màu sắc ngay giữa không gian hàng không hiện đại. (Ảnh: NHƯ NGỌC)

Sự xuất hiện trực tiếp của âm nhạc dân tộc, cổ phục cùng các bàn trình diễn nghề thủ công đã thu hút đông đảo hành khách dừng chân theo dõi, ghi hình và hưởng ứng. Ghi nhận tại khu vực trải nghiệm, nhiều hành khách nước ngoài đã dành trọn thời gian chờ bay để hòa mình vào các hoạt động thủ công truyền thống. Hành trình rời Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài của du khách vì thế không chỉ có hành lý, mà còn mang theo những bức tranh Đông Hồ, những tấm thiệp in hoa văn hay bức thư pháp tự tay thực hiện.

Chia sẻ cảm xúc, một du khách người Israel hào hứng cho biết: “Văn hóa Việt Nam thật đa sắc màu. Tôi đã có những trải nghiệm đầy bất ngờ. Tôi sẽ mang văn hóa của các bạn về đất nước mình, và giờ đây, nó cũng trở thành một phần văn hóa của tôi”. Cùng chung sự bất ngờ, một hành khách đến từ Ấn Độ bày tỏ: “Tôi đã có quá nhiều điều thú vị ở đây. Chưa có sân bay nào mang lại cho tôi những trải nghiệm đặc biệt như vậy”.

Với thông điệp “Đừng chỉ đến Việt Nam. Hãy thực sự trải nghiệm Việt Nam” (Don’t just visit Vietnam. Experience it), chương trình được thiết kế theo hướng mở, dẫn dắt hành khách khám phá văn hóa Việt qua không gian trưng bày trang phục truyền thống tiêu biểu của 3 miền kết hợp máy photobooth chụp và in ảnh lưu niệm; giới thiệu các tác phẩm tranh dân gian phóng tác trên chất liệu sơn mài khắc cùng sân khấu biểu diễn nghệ thuật cổ truyền.

Bên cạnh đó, tái hiện không gian làng nghề với chất liệu tre, gỗ mộc với các nghệ nhân trình diễn và trực tiếp tham gia các workshop thủ công nhanh (từ 5 đến 15 phút) như nặn tò he, in tranh dân gian, đóng dấu hoa văn, viết thư pháp, làm cào cào lá dừa, trải nghiệm làm tranh sơn mài hoặc nam châm gỗ chủ đề Việt Nam để mang về làm kỷ niệm.

Tất cả các hoạt động trải nghiệm tại chương trình đều được phục vụ miễn phí cho hành khách. (Ảnh: NHƯ NGỌC)

Tất cả các hoạt động trải nghiệm tại chương trình đều được phục vụ miễn phí cho hành khách.

Ngoài ra, giới thiệu văn hóa cà-phê phin, các loại trà và trà cụ Việt Nam; trải nghiệm khứu giác và trưng bày một số đặc sản vùng miền như bánh đậu xanh, kẹo mè xửng, bánh cáy, kẹo lạc.