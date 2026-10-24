'Khắc tinh' khiến Man City đứt mạch toàn thắng tại Ngoại hạng Anh

Đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với thành tích toàn thắng, Man City bất ngờ gục ngã trên sân Villa Park. Cú đúp của tiền đạo Nicolas Jackson giúp Aston Villa đánh bại thầy trò HLV Enzo Maresca, đồng thời kéo dài chuỗi trận đáng quên của đội bóng thành Manchester trước đối thủ này.

Man City bước vào trận đấu với cơ hội trở thành đội thứ 3 trong lịch sử Ngoại hạng Anh thắng cả 8 trận đầu mùa, sau Chelsea mùa 2005-2006 và Liverpool mùa 2019-2020. Tuy nhiên, tham vọng ấy sớm gặp trở ngại khi hàng thủ đội khách mắc sai lầm ngay phút 6.

Trung vệ Marc Guehi khống chế hỏng đường chuyền của Ruben Dias, tạo điều kiện để tiền vệ John McGinn cướp bóng. Đội trưởng Aston Villa lập tức chuyền cho Nicolas Jackson dứt điểm, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, tiền đạo Erling Haaland đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 52, từ đường tạt bóng của Iliman Ndiaye. Nhưng chỉ 8 phút sau, Nicolas Jackson tiếp tục gieo sầu cho Man City. Tiền đạo người Senegal phối hợp với Ibrahim Mbaye rồi dứt điểm một chạm, đưa Aston Villa vượt lên dẫn 2-1.

Nicolas Jackson ăn mừng sau khi hoàn tất cú đúp giúp Aston Villa hạ Man City 2-1 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh tối 24/10. Ảnh: Getty.

Man City dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Thủ môn Zion Suzuki có nhiều pha cứu thua quan trọng, trong khi hậu vệ Ian Maatsen kịp thời ngăn cú đánh đầu nguy hiểm của Erling Haaland ở cuối trận.

Thất bại khiến HLV Enzo Maresca lần đầu nếm trái đắng tại Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản Man City. Trước đó, chiến lược gia người Ý lập kỷ lục khi trở thành HLV đầu tiên thắng cả 7 trận mở màn nhiệm kỳ tại một CLB ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh.

Đáng chú ý, Aston Villa tiếp tục chứng tỏ là 'khắc tinh' của Man City. Đội bóng thành Birmingham đã thắng 3 cuộc đối đầu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, thành tích họ chưa từng đạt được trước đối thủ này kể từ giai đoạn 1962-1966.

Sân Villa Park còn trở thành nỗi ám ảnh với đội bóng áo xanh thành Manchester. Man City thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất tại đây, lần lượt với các tỷ số 0-1 năm 2023, 1-2 năm 2024, 0-1 năm 2025 và 1-2 năm nay.

Chiến thắng của Aston Villa càng đáng chú ý khi thầy trò HLV Unai Emery khởi đầu mùa giải đầy chật vật. Đội bóng từng không thắng cả 4 vòng đầu, chỉ giành 1 điểm. Thậm chí, trước cuộc tiếp đón Man City, Aston Villa vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Còn với Man City, bàn thắng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh mùa này của Erling Haaland trở nên vô nghĩa. Tiền đạo người Na Uy tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, nhưng không thể giúp đội nhà tránh thất bại đầu tiên.

Kết quả khiến Man City dừng lại ở 21 điểm sau 8 trận. Trong khi đó, Aston Villa nâng tổng điểm lên 11, tiếp tục hồi sinh sau khởi đầu thất vọng dưới thời HLV Unai Emery.