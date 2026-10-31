Khắc phục, xử lý tồn tại khu vực bãi rác tạm núi Bông

Bãi rác tạm núi Bông vẫn tiếp tục cháy âm ỉ, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại.

Từ điểm tập kết tạm đến nguy cơ ô nhiễm kéo dài

Bãi rác tạm Núi Bông nằm giáp ranh phường Vĩnh Phúc và xã Bình Xuyên, được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2019 để tập kết, xử lý rác thải của thành phố Vĩnh Yên trước đây. Bãi tiếp nhận nhiều loại chất thải, gồm rác sinh hoạt, chất thải công nghiệp, xây dựng và cả rác đổ trộm.

Theo phản ánh của người dân, do nằm gần các khu dân cư thuộc tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ phường Vĩnh Phúc và thôn Hoàng Hương xã Bình Xuyên, bãi rác đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân.

Lượng rác ngày càng tăng khiến bãi quá tải, trong khi hạ tầng thu gom, xử lý nước rỉ rác chưa bảo đảm. Tình trạng phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, nước rỉ rác chảy ra khu vực trũng gây nhiều bất tiện. Vào những ngày mưa, nước từ bãi rác có nguy cơ chảy xuống khu vực thấp; thời tiết nắng nóng càng làm gia tăng mùi hôi và côn trùng.

Ngày 1/7/2026, UBND phường Vĩnh Phúc tiếp nhận 10 đơn kiến nghị với 247 chữ ký của người dân tổ dân phố Trại Giao. Ngày 3/9, phường tổ chức đối thoại với người dân tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ và một số hộ dân khu vực thôn Hoàng Hương. Tại buổi đối thoại, các bên thống nhất chỉ tiếp tục tập kết rác đến hết ngày 30/9/2026.

Tuy nhiên, những tồn tại tại bãi rác tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự cố cháy. Khoảng 20 giờ 56 phút ngày 12/10/2026, Trung tâm 114 nhận tin báo cháy tại bãi rác. Lực lượng chữa cháy điều động 3 xe cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Sáng 13/10, lửa tiếp tục bùng phát trở lại. UBND phường Vĩnh Phúc chỉ đạo Công an phường phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy khu vực Vĩnh Yên và các đơn vị liên quan tổ chức xử lý; đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên hỗ trợ xe chuyên dụng và phương tiện cần thiết. Đến 11 giờ 15 phút ngày 15/10, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, ngày 16/10, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện 2 điểm cháy âm ỉ, bốc khói tại bãi số 2.

Anh Nguyễn Tùng - người dân sống gần bãi rác chia sẻ: “Mùi hôi, ruồi nhặng và nước rỉ rác đã ảnh hưởng sinh hoạt của các gia đình nhiều năm. Vụ cháy khiến chúng tôi càng lo lắng vì khói và mùi khét lan ra xung quanh. Người dân rất mong các cơ quan chức năng và chính quyền có giải pháp xử lý triệt để điểm cháy, ngăn đổ trộm và sớm cải tạo, đóng cửa bãi rác tạm Núi Bông”.

Khẩn trương xử lý tồn tại, xây dựng phương án lâu dài

Trước tình trạng trên, ngày 13/10/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 20194, yêu cầu khẩn trương xử lý vụ cháy tại bãi rác Núi Bông. Tỉnh giao phường Vĩnh Phúc chủ trì dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế ô nhiễm môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, hướng dẫn khắc phục và báo cáo giải pháp lâu dài trước ngày 20/10/2026.

Ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Vĩnh Phúc, UBND xã Bình Xuyên cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan kiểm tra thực tế tại bãi rác.

Theo Báo cáo số 11832 ngày 19/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm và đề xuất giải pháp xử lý.

BOX: Bãi rác tạm Núi Bông có tổng diện tích hơn 39.000m2, trong đó, bãi số 1 rộng hơn 20.000m2, lượng rác tồn đọng ước khoảng 400.000 tấn; bãi số 2 rộng hơn 18.000m2, chủ yếu là chất thải đổ trộm, chưa xác định được khối lượng. Thành phần chất thải gồm rác sinh hoạt đã phân hủy, đất, chất thải công nghiệp và xây dựng.

Hiện bãi rác không có đơn vị quản lý, vận hành. Bãi thiếu hệ thống thu gom nước mưa, xử lý nước rỉ, thu gom khí và giếng quan trắc nước dưới đất. Rác đã lấp đầy, đất phủ chưa kín bãi số 2, phần rìa còn lộ rác; khu đất phía chân núi có lượng lớn rác đổ trộm.

Theo ông Hoàng Đình Thuật - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, phường đã cử lực lượng chức năng kịp thời có mặt, phối hợp các đơn vị chữa cháy và khắc phục sự cố. Phường tập trung triển khai giải pháp xử lý, giảm thiểu thiệt hại, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời tích cực phối hợp với đoàn kiểm tra của tỉnh và các bên liên quan tại bãi rác tạm Núi Bông.

Sau khi kiểm tra thực tế, trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phường Vĩnh Phúc xử lý triệt để điểm cháy âm ỉ; phủ đất, phủ bạt bề mặt bãi rác để giảm mùi, nước rỉ, ruồi nhặng. Công an phường tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đổ trộm, đốt chất thải trái quy định; phối hợp với xã Bình Xuyên giải quyết phát sinh, không để hình thành điểm nóng môi trường, an ninh, trật tự.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND xã Bình Xuyên nắm bắt vấn đề phát sinh, phối hợp phường Vĩnh Phúc giải quyết kịp thời trong thời gian chờ cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa bãi rác.

Đám cháy tại bãi rác tạm Núi Bông, phường Vĩnh Phúc bùng phát lại vào ngày 13/10/2026.

Cũng theo báo cáo, về lâu dài, phường Vĩnh Phúc cần đánh giá hiện trạng, lập phương án hoặc dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa bãi theo Điều 80 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hoàn thành trong năm 2027.

Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính hướng dẫn chuyên môn, quy hoạch, lập dự toán và tham mưu bố trí kinh phí theo quy định. Việc phân công nhằm bảo đảm căn cứ kỹ thuật, thủ tục và nguồn lực thực hiện.

Xử lý bãi rác Núi Bông không chỉ là khắc phục hậu quả vụ cháy mà còn giải quyết những tồn tại môi trường kéo dài. Giải pháp cần rõ tiến độ, nguồn lực, trách nhiệm, từng bước phục hồi môi trường, bảo đảm đời sống người dân.