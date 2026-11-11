Khắc phục, xử lý các cây xanh bị gãy đổ ở khu vực Nha Trang

Ngày 11-11, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh trong những ngày qua, tại địa bàn các phường: Nam Nha Trang, Tây Nha Trang và Nha Trang có 12 cây xanh bị gãy nhánh, ngã đổ; 20 cây bị nghiêng, cần được chống đỡ và dựng lại.

Công nhân xử lý cây phượng ngã đổ trên đường Bạch Đằng (phường Nha Trang).

Các cây xanh bị gãy, đổ, nghiêng chủ yếu là cây me, lim, phượng và bàng, tập trung ở các tuyến đường: Thái Nguyên, Phước Long, Trương Hán Siêu, Võ Nguyên Giáp, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú, Âu Cơ, Nguyễn Thị Minh Khai… Sự cố tuy không gây thiệt hại về người và tài sản song đã ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện trên một số tuyến đường.

Công nhân cắt tỉa, hạ độ cao cây bàng trên đường Tô Hiến Thành (phường Nha Trang).

Công nhân cắt tỉa cây xanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã huy động toàn bộ nhân lực gồm 3 xe cẩu, 40 đến 50 công nhân để xử lý các cây xanh bị đổ, bật gốc; tiếp tục cắt tỉa hạ độ cao các cây có nguy cơ gãy đổ để bảo đảm an toàn cho người dân.