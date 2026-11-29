Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và sạt lở diễn biến phức tạp.

Ông Trình Tiến Thành - Giám đốc Điện lực Văn Bàn (Công ty Điện lực Lào Cai) cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sạt lở gây đổ 2 vị trí cột C135 và C 136, đường điện cao thế 35kV, lộ 375 E20.40 (Văn Bàn - Minh Lương), đơn vị đã khảo sát lên phương án khắc phục. Phương án khắc phục là dựng mới 2 vị trí cột (mỗi cột cao 18m) ở vị trí thấp dưới chân đồi; đồng thời kéo mới 1,2 km đường dây mới để thay thế nhằm bảo đảm việc cấp điện ổn định, an toàn cho khu vực. Công việc được thực hiện trong hai ngày. Ngày đầu, đơn vị tập trung đào móng, chuẩn bị mặt bằng; ngày tiếp theo triển khai các hạng mục di chuyển, thay thế cột và đường dây, phấn đấu hoàn thành trong ngày".

Theo ông Thành, quá trình triển khai gặp khó khăn do địa hình đồi núi, khu vực thi công nằm gần điểm sạt lở. Vì vậy, lực lượng kỹ thuật vừa thực hiện công việc, vừa phải chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn, cảnh giới nguy cơ sạt trượt đất đá. Máy móc, phương tiện và nhân lực kỹ thuật được huy động tại chỗ để triển khai phương án khắc phục.

Đến 17h chiều 29/11, Điện lực Văn Bàn (Công ty Điện lực Lào Cai) đã đóng điện phục vụ Nhân dân 2 xã Minh Lương và Nậm Xé.

Việc khắc phục sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279, thuộc khu vực thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương vẫn chưa hoàn thành do lượng đất đá sạt xuống lớn. Hiện đơn vị thi công đang thực hiện phương án vừa thi công vừa đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Việc khắc phục điểm sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279 đang được khẩn trương triển khai.

Theo thông tin từ đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục, nguy cơ tiếp tục sạt trượt do đất đá có thể xảy ra, đề nghị người dân và lái xe cần chấp hành nghiêm hướng dẫn điều tiết giao thông của cơ quan chức năng.