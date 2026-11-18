Ngày 18/11, theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, các vị trí hư hỏng, lún sụt trên đoạn đường dẫn lên cầu Thủ Biên thuộc tuyến ĐT768 qua Đồng Nai đã được sửa chữa hoàn thiện. Như Báo Xây dựng đã thông tin trước đó, khu vực này từng xuất hiện nhiều ổ gà, lồi lõm, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Sau phản ánh, đơn vị liên quan đã triển khai đào bóc, xử lý nền, kết cấu và thảm bê tông nhựa, hiện mặt đường êm thuận, giúp người dân lưu thông thuận lợi.

Mặt đường đã được thảm nhựa lại êm thuận.

Theo Công ty TNHH MTV BOT 768, doanh nghiệp đã hoàn thành toàn bộ công tác khắc phục hư hỏng mặt đường tại khu vực đường dẫn lên cầu Thủ Biên và có báo cáo gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai.

Trước đó, ngày 3/11, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai ban hành văn bản phê bình, yêu cầu chấn chỉnh công tác khắc phục hư hỏng mặt đường thuộc dự án BOT đường 768 tại vị trí nêu trên.

Những vị trí hư hỏng nay người dân đã đi lại thuận lợi hơn.

Tiếp đó, Công ty BOT 768 đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai sửa chữa. Quá trình thi công được thực hiện qua các bước, từ đào bóc những vị trí mặt đường bị hư hỏng, lún sụt đến xử lý nền và kết cấu mặt đường bị suy giảm khả năng chịu lực.

Cụ thể, các vị trí hư hỏng được đào bóc, xử lý bằng lớp đá macadam nhằm tăng độ ổn định của kết cấu trước khi thi công lớp mặt. Sau đó, đơn vị thi công hoàn thiện lớp bê tông nhựa, bảo đảm độ bằng phẳng, tính liên tục và khả năng khai thác của mặt đường.

Trong thời gian thi công, Công ty BOT 768 cho biết đã bố trí biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và nhân sự điều tiết giao thông tại khu vực sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến.

Sau khi hoàn thành sửa chữa, doanh nghiệp tiếp tục theo dõi tình trạng mặt đường tại các vị trí đã khắc phục để kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh hư hỏng.